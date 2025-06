S25 Edge vs. S25 Plus – Czy warto wybrać smukły smartfon od Samsunga?

Samsung Galaxy S25 Edge czy S25 Plus – jaka jest cena smukłej obudowy?

Samsung od lat wyznacza trendy na rynku smartfonów z Androidem. Nowość w rodzinie Galaxy S25 to kolejny dowód na to, że koreański gigant nie boi się eksperymentów. W maju 2025 roku na rynku pojawił się Galaxy S25 w wariancie Edge. Urządzenie było reklamowane jako najcieńszy smartfon w historii serii Galaxy S. Z grubością zaledwie 5,8 mm i wagą 163 g robi wrażenie, choć nie wszystkim musi się podobać tak cienki telefon. Od razu nasuwa się kilka pytań. Czy smukłość to jedyna różnica? Jak bardzo wpływa to na cenę? Przyjrzyjmy się faktom.

Ile to kosztuje?

Zacznijmy od tego, co boli najbardziej, czyli ceny. Galaxy S25 Edge w Polsce startuje od 5399 zł za wersję 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wariant z 512 GB pamięci kosztuje 5899 zł. Galaxy S25 Plus jest nieco tańszy – jego cena zaczyna się od ok. 4999 zł za 12 GB RAM i 256 GB pamięci, a za model 512 GB zapłacimy 5499 zł. Różnica w cenie wynosi więc 300-400 zł na korzyść S25 Plus, co nie jest ogromnym przeskokiem, ale wystarczającym, by zastanowić się, co dostajemy w zamian.

Samsung w ramach przedsprzedaży Galaxy S25 Edge, która trwała od 13 do 29 maja 2025 roku, oferował promocję „większa pamięć w cenie niższej”. Kupując w tym okresie, można było zgarnąć wersję 512 GB w cenie 256 GB, co pozwoliło zaoszczędzić 500 zł. Dodatkowo program odsprzedaży starego urządzenia dawał możliwość zwrotu do 2000 zł.

Samsung Galaxy S25 Edge vs. S25 Plus – czy różnica jest aż tak duża?

Największym wyróżnikiem Galaxy S25 Edge jest jego obudowa. Oferując 5,8 mm grubości i ważąc 163 g, jest zauważalnie smuklejszy i lżejszy od S25 Plus (7,3 mm grubości i 190 g wagi). To różnica, którą czuć w dłoni – Edge jest lżejszy o niemal 15% i o 20% cieńszy. Samsung postawił na tytanową ramkę w Edge, co zwiększa wytrzymałość konstrukcji, mimo jej smukłości. Przód chroni Gorilla Glass Ceramic 2, a tył Gorilla Glass Victus 2. W przypadku S25 Plus mamy aluminiową ramkę i Gorilla Glass Victus 2 na obu stronach, co jest nieco mniej prestiżowym rozwiązaniem, ale wciąż zapewnia solidną ochronę.

Design obu modeli jest spójny z ujednoliconym wzornictwem serii S25 – płaskie ekrany, minimalistyczne ramki i podobne ułożenie aparatów. Edge wyróżnia się jednak bardziej wyrafinowanym wyglądem dzięki tytanowej ramce i mniejszej wadze. W praktyce oznacza to, że Edge lepiej leży w dłoni, jest bardziej poręczny i mniej ciąży w kieszeni. Wystające aparaty w obu modelach niwelują jednak wrażenie smukłości, szczególnie w Edge, gdzie wyspa aparatów wydaje się bardziej zauważalna na tle cienkiej obudowy.

Co Galaxy S25 Edge kryje pod maską?

Pod względem podzespołów oba smartfony są bardzo zbliżone. Zarówno S25 Edge, jak i S25 Plus napędza procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, zoptymalizowany dla Samsunga, w połączeniu z 12 GB RAM i pamięcią UFS 4.0 (256 lub 512 GB). Oba mają ekran Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości QHD+ (3120 x 1440 pikseli) i adaptacyjnym odświeżaniu 1-120 Hz, z maksymalną jasnością 2600 nitów. Tu różnic nie ma – wyświetlacze są identyczne pod względem jakości i parametrów.

Największe różnice kryją się w aparatach i baterii. Galaxy S25 Edge został wyposażony w podwójny aparat: główny 200 MP z optyczną stabilizacją obrazu i ultraszerokokątny 12 MP. Brak teleobiektywu to kompromis, który wynika z ograniczeń smukłej obudowy. S25 Plus oferuje potrójny zestaw aparatów: główny 50 MP, ultraszerokokątny 12 MP i teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Dla osób, które często korzystają z zoomu, S25 Plus będzie bardziej wszechstronny.

Bateria to kolejny punkt, gdzie smukłość Edge’a wymagała poświęceń. Model ten ma ogniwo o pojemności 3900 mAh, podczas gdy S25 Plus oferuje 4900 mAh. W praktyce oznacza to, że Plus może działać zauważalnie dłużej na jednym ładowaniu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Oba modele wspierają ładowanie przewodowe 25 W (55% w 30 minut) i bezprzewodowe 15 W, a także funkcję Wireless PowerShare. Edge ma jednak przeprojektowany system chłodzenia z cieńszą, ale szerszą komorą chłodzącą, co ma zapewniać dobrą wydajność mimo mniejszej baterii.

Funkcje AI i oprogramowanie w Galaxy S25 Edge

Oba smartfony działają na Androidzie 15 z nakładką One UI 7, która wprowadza głęboką integrację z Galaxy AI. Funkcje takie jak Audio Eraser (wyciszanie niepożądanych dźwięków w nagraniach) czy Auto Trim (automatyczny montaż wideo) są dostępne w obu modelach. Now Brief, czyli spersonalizowane raporty oparte na danych użytkownika, to kolejna nowość, która działa tak samo w Edge i Plus. Samsung obiecuje 7 lat aktualizacji systemu, co jest standardem dla całej serii S25.

Galaxy S25 Edge i S25 Plus to dwa różne podejścia do flagowego smartfona. Edge kusi smukłą, tytanową obudową i lżejszą konstrukcją, ale płacimy za to wyższą ceną, mniejszą baterią i brakiem teleobiektywu. S25 Plus jest bardziej wszechstronny dzięki większej baterii i dodatkowemu aparatowi, a do tego nieco tańszy. Wybór między nimi zależy od tego, czy priorytetem jest styl i poręczność, czy raczej praktyczność i dłuższy czas pracy. Samsung w obu przypadkach dostarcza topową wydajność i jakość, ale smukłość Edge’a ma swoją cenę – zarówno w złotówkach, jak i w kompromisach.