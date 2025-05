Samsung Galaxy S25 Edge w ofertach operatorów - gdzie najtaniej?

Orange jako ostatni z operatorów „wielkiej czwórki” dołączył do swojej oferty najnowszego smartfona Samsung Galaxy S25 Edge. Sprawdźmy ceny w abonamencie tego urządzenia u każdego z nich - w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Mamy tu ułatwione zadanie, bo jak ostatnio stało się to już tradycją przy premierach flagowców, w przedsprzedaży Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB można nabyć w cenie tańszej wersji Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/256 GB — pokażemy więc ceny tylko wersji 12/512 GB.

Do tego u każdego z operatorów jest podobna promocja, co w sklepach, czyli do 2000 zł zwrotu za oddanie swojego obecnego smartfona przy zakupie nowego Samsunga, w programie Odkup. Oczywiście pominiemy tę kwestię, bo to już będzie indywidualnie różny koszt, uzależniony od wartości zwracanego sprzętu.

Sprawdzimy cenę tego urządzenia w najniższej możliwej opcji cenowej u każdego z operatorów.

Dla porównania cena sklepowa tego urządzenia w przedsprzedaży to aktualnie 5 399,00 zł, a już w regularnej sprzedaży będzie wynosiła 5 899,00 zł (5 399,00 zł za model 12/256 GB).

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB w Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange, u którego to akurat jeszcze nie zamówicie przez stronę tego modelu, ale jest już w ofercie i w cennikach.

Najniższa cena za ten nowy model Samsunga w Orange, dostępna jest w najdroższym abonamencie w Planie L za 95 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz brak limitu danych i prędkości internetu mobilnego (po 2 latach umowy limit 300 GB).

Na start zapłacicie tutaj 0 zł i później w 36 ratach po 135 zł, co łącznie da nam koszt za samo urządzenie 4 860,00 zł. Tak więc nieco ponad 1000 zł taniej niż będzie kosztował już w regularnej sprzedaży.

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB w Play

W Play taka sama cena za tego Samsunga dostępna jest w abonamencie za 95 zł — L i 110 zł miesięcznie — HOMEBOX. Abonament L to pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit 300 GB transferu danych. W HOMEBOX mamy brak limitu danych i prędkości.

Na start w tych dwóch abonamentach, za Samsunga Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB zapłacimy 499,00 zł i później w 24 ratach po 183,34 zł. Razem za sprzęt wyjdzie to więc 4 899,00 zł, a więc dokładnie tysiąc złotych taniej, niż później cena tego urządzenia już w regularnej sprzedaży.

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB w Plus

Plus nie różnicuje ceny smartfonów od wysokości abonamentów i już w pakiecie za 59 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych), zapłacicie tyle samo za Samsunga Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB, co w droższych pakietach.

Różne są za to ceny, w zależności od wybranej liczby rat i najtaniej to urządzenie kupicie w 12 ratach. Na start zapłacicie 549 zł i później 404,17 zł przez 12 miesięcy, łącznie 5 400 zł, czyli aktualna cena sklepowa w przedsprzedaży.

Samsung Galaxy S25 Edge 5G 12/512 GB w T-Mobile

Podobnie rzecz się ma w T-Mobile. Już w abonamencie za 60 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych), ceny są takie same jak w droższych abonamentach.

Tak więc na start, zapłacimy tutaj 119 zł i później w 24 ratach po 220 zł, co łącznie da nam koszt 5 399,00 zł za samo urządzenie.

Czterech operatorów i dwa różne podejścia. Orange i Play obniżają cenę za urządzenie w najdroższych pakietach o 1000 zł, co daje 41,66 zł miesięcznie oszczędności przez całą umowę. Przy abonamentach za 95 zł miesięcznie, odjęcie tej obniżki daje nam koszt 53,45 zł miesięcznie. W Plusie i T-Mobile z kolei, nie ma obniżki za smartfona przy abonamentach od 59 zł i 60 zł miesięcznie.