W minionym roku Samsung wszedł na rynek Smart biżuterii. Czegoś, co wciąż brzmi dość abstrakcyjnie, ale jest jak najbardziej naszą rzeczywistością. Niepisana "tradycja" branży nakazuje nam się spodziewać nowości jeszcze w tym roku, lecz najwyraźniej Samsung nie chce się tego trzymać.

Minął już prawie rok od premiery najnowszego elementu ogromnego katalogu Samsunga. Galaxy Ring może i nie zmienił, ani nie zdobył szturmem technologicznego świata, ale był miłym dodatkiem w branży, który wprowadzał trochę świeżości. Wielu spodziewałoby się w 2025 kolejnej generacji gadżetu, niestety fani chyba będą musieli się obejść smakiem.

Reklama

Polecamy na Geekweek: Odkryj WiFi Calling. Ukryta funkcja, która zmieni twój telefon

Samsung złamie tradycję branży. W tym roku nie oczekuj premiery

Samsung Galaxy Ring 2 to oczekiwany następca pierwszego inteligentnego pierścienia tej firmy. Choć początkowo spekulowano, że premiera może nastąpić już w 2025 roku, najnowsze doniesienia sugerują, że urządzenie może pojawić się dopiero w 2026 roku. Według raportu GalaxyClub, prace nad Galaxy Ring 2 dopiero się rozpoczęły, co oznacza, że jeszcze minął miesiące, zanim będzie mogło dojść do debiutu nowego gadżetu.

Mimo braku oficjalnych informacji od Samsunga, pojawiają się przecieki dotyczące możliwych funkcji nowego pierścienia. Galaxy Ring 2 ma być cieńszy, oferować dłuższy czas pracy na baterii (co ma być uzależnione od rozmiaru pierścienia) oraz ulepszone funkcje monitorowania zdrowia i integrację z Galaxy AI. Nowy patent Samsunga wskazuje na możliwość sterowania innymi urządzeniami za pomocą gestów wykonywanych pierścieniem, co może zrewolucjonizować interakcję z ekosystemem urządzeń firmy.

Warto również wspomnieć o planowanej integracji Galaxy Ring z platformą SmartThings. Podczas targów IFA 2024 Samsung zaprezentował demonstrację, w której pierścień automatycznie uruchamiał rutyny inteligentnego domu, takie jak wyłączanie świateł czy uruchamianie robota sprzątającego.

Chociaż Galaxy Ring 2 zapowiada się obiecująco, na jego premierę przyjdzie nam jeszcze poczekać. W międzyczasie użytkownicy mogą korzystać z pierwszej generacji pierścienia, która już teraz oferuje zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i integrację z ekosystemem Samsunga. Jednakże jak zawsze warto pamiętać, że tego typu przecieki, warto przyjąć z dozą ostrożności.

Źródło: androidauthority