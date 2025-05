Harmonogram wiosennej aktualizacji Samsunga. Oto kiedy smartfony dostaną One UI 7!

Samsung ma niebawem ruszyć z kolejną falą aktualizacji do One UI 7. Kilkadziesiąt urządzeń ma otrzymać nową wersję systemu już w czerwcu!

Mówiąc, że tegoroczna aktualizacja Samsunga nie poszła tak gładko jak wielu by tego oczekiwało, to jakby nic nie powiedzieć. Samsungowi wdrażanie One UI 7 z Androidem 15 idzie wyjątkowo kłopotliwie i topornie, ale firma się nie poddaje i powoli kolejne modele mogą liczyć na stosowną aktualizację. W świetle informacji o pierwszych betach One UI 8 - wielu powoli już przestało wierzyć, że ich modele doczekają się obiecanej "piętnastki" skoro jeszcze jej nie dostały, ale... spokojnie. Wygląda na to, że już w najbliższym miesiącu doczekają się one nowej wersji systemu!

One UI 7 - aktualizacja dla całego zestawu urządzeń już w czerwcu! Pełna lista

Jak wynika z najnowszego przecieku z niemieckiego oddziału Samsunga, już w czerwcu cały zestaw urządzeń nareszcie doczeka się wypatrywanej od dawna aktualizacji do One UI 7. Ich lista prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024);

Samsung Galaxy Tab Active 5;

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro;

Samsung Galaxy Tab A9+;

Samsung Galaxy A55;

Samsung Galaxy A54;

Samsung Galaxy A53;

Samsung Galaxy A35;

Samsung Galaxy A34;

Samsung Galaxy A33;

Samsung Galaxy A25;

Samsung Galaxy A16;

Samsung Galaxy A15;

Samsung Galaxy A14;

Samsung Galaxy A05s;

Samsung Galaxy M53;

Samsung Galaxy M33;

Samsung Galaxy XCover7;

Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

Co istotne - w wycieku znalazło się też jedno urządzenie, którego aktualizacja miałaby być planowana na lipiec. Mowa o tablecie Samsung Galaxy Tab A9. No cóż - lepiej późno, niż wcale.

Aktualizacja zbliża się wielkimi krokami... nareszcie!

W tym roku Samsung średnio poradził sobie z zadaniem, jakim jest dostarczenie aktualizacji swoich urządzeń na czas. Wszystko się przeciąga i trwa zdecydowanie zbyt długo - i firma doskonale o tym wie. W tym roku planuje zmienić nieco taktykę w temacie a w międzyczasie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mieć nadzieję że powyższa lista znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości. A skoro pochodzi z niemieckiego oddziału Samsunga, to może oznaczać że Polacy otrzymają te nowości w tym samym czasie!