Korzystasz z tego dekodera? Za moment stracisz ważną funkcję

Usługi typu VOD całkowicie zmieniły branżę rozrywkową. Sprawiły, że klasyczne kanały telewizyjne straciły na popularności, a prym zaczęły wieść znacznie wygodniejsze treści na żądanie – to zaś otworzyło drogę do całkowitej dominacji platform streamingowych. Abonenci telekomów pokochali ten format, ale niestety nie wszyscy będą mogli z niego dalej korzystać, bo wiekowe dekodery powoli wychodzą z użytku. Mowa tutaj konkretnie o klientach Play i posiadaczach starych modeli od UPC, które od lutego utracą możliwość odtwarzania treści na życzenie.

Play nie będzie wspierał przestarzałych dekoderów

Play poinformowało, że dawni klienci UPC – znajdujący się teraz pod skrzydłami fioletowego operatora – będą musieli pomyśleć nad zmianą dekodera. Od lutego 2025 modele Mediabox stracą dostęp do VOD, z powodu przestarzałej infrastruktury.

„Urządzenia Mediabox należą do jednych z najstarszych dekoderów użytkowanych przez klientów i coraz mniej efektywnie współpracują z nowoczesnym środowiskiem technicznym” – Katarzyna Tajak-Pietrowska, biuro prasowe Play

Klientom, którzy chcą korzystać z takich aplikacji jak Netflix czy Max, Play zaleca przesiadkę na Play Box TV, czyli urządzenie zgodne ze współczesnymi standardami, działające na Android TV i oferujące znacznie łatwiejszy dostęp do internetowej rozrywki, niż wiekowy już Mediabox. Play Box TV nie jest oczywiście jedynym rozwiązaniem – operator zachęca klientów do kontaktu, który pozwoli dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb. Posiadacze Mediaboxów będą mogli korzystać z VOD do końca stycznia 2025. Od lutego dekoder przestanie być wspierany aktualizacjami.

