Aparaty w Samsung Galaxy S24 mogą Cię niemiło zaskoczyć

Samsung Galaxy S24 nadchodzi — i wszyscy go wypatrują

Według wszystkich doniesień, Samsung Galaxy S24 ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Niedawno pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące procesorów — w przypadku serii Galaxy S23 większość użytkowników była bardzo zadowolona, że w Europie korzystają one nie z Exynosa, ale ze specjalnie przygotowanego dla Samsunga modelu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, oznaczającego jeszcze bardziej podkręconą wydajność. Można więc było zakładać, że koreańska firma postawi na rozwiązanie Qualcommu, skoro Exynosy miały spore problemy z przegrzewaniem; lecz niedawno jeden z bardziej zaufanych insiderów, Ice Universe, poinformował, Exynos ma zaliczyć „triumfalny” powrót w postaci Exynosa 2400. Poznaliśmy już nawet rzekome taktowanie tego procesora. To będzie jednak wyłącznie w Europie, a w klienci ze Stanów Zjednoczonych mają otrzymać egzemplarze, których sercem jest Snapdragon 8 Gen 3.

Źródło: SmartPrix, OnLeaks

Plotek jest mnóstwo, oczekiwania są ogromne — nic dziwnego, w końcu to kolejny flagowiec koreańskiej firmy, która pod wieloma względami nie ma sobie równych. Wszystkie dotychczasowe plotki o tym, jak ma wyglądać i co ma zaoferować linia S24, zebrałem w artykule Tak ma wyglądać Samsung Galaxy S24. Bunkrów nie ma…, ale jedną z najważniejszych rzeczy dla klientów jest to, co przyniosą aparaty nowych Samsungów.

Aparaty w Samsungu Galaxy S24 — rewolucja czy kopia z zeszłego roku?

Według informacji dostarczonych jakiś czas temu przez SmartPrix i OnLeaks, podstawowy Samsung Galaxy S24 ma mieć główny obiektyw 50 MP, ultraszerokokątny 12 MP i teleobiektyw 10 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Przednia kamera selfie ma mieć 12 MP, lecz o aparatach w S24+ i S24 Ultra nie było mowy.

Źródło: SmartPrix, OnLeaks

Teraz na temat Ultry więcej zdradza The Elec, donosząc, że Galaxy S24 Ultra będzie wyposażony w aparat główny 200 MP, obiektyw ultraszerokokątny 12 MP i teleobiektyw 10 MP z zoomem 10x, wraz z 50-megapikselowym teleobiektywem z 5x zoomem. Główny aparat dostarczy firma Samsung Electronics, a Sunny Optical i Namuga dostarczą 12-megapikselowy ultraszerokokątny czujnik, za to 10-megapikselowy teleobiektyw 10x będzie pochodził od firm Samsung Electro-Mechanics i również Sunny Optical (podobnie jak 50-megapikselowy aparat). 12-megapikselowy aparat przedni dostarczą Namuga i MCNEX.

Nie licząc więc dostawców tych aparatów, to Samsung nie wprowadza żadnych istotnych zmian w S24 pod względem obiektywów. Jest to dość rozczarowujące, mając na uwadze rozwój w poprzednich latach, oraz fakt, jak bardzo koreański gigant kładł nacisk na chęć doprowadzenia do przełomu w smartfonowej fotografii. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: SmartPrix, OnLeaks

Źródło: The Elec