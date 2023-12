Aplikacje na Androida dostępne tylko po podaniu hasła? Takie zabezpieczenie jest możliwe.

W świecie, w którym często jesteśmy zależni od urządzeń mobilnych, ochrona prywatności to priorytet. Niemal każdy blokuje swojego smartfona za pomocą hasła lub biometrii. Ale czy wiedziałeś(-aś), że można w ten sam zabezpieczyć same aplikacje? Podpowiadamy, jak to zrobić na Androidzie.

Jak zabezpieczyć aplikacje hasłem na Android?

Zastanawiałeś(-aś) się kiedyś, jak chronić dostęp do poszczególnych aplikacji na smartfonie z Androidem? O ile to, że ktoś uruchomi kalkulator lub Duolingo na Twoim urządzeniu nikomu nie zaszkodzi, zupełnie inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o media społecznościowe lub usługi bankowe. Bezpieczeństwo aplikacji staje się coraz istotniejsze, szczególnie w kontekście przechowywania wrażliwych danych. Na szczęście system Android oferuje wiele opcji, które pozwalają użytkownikom chronić swoje aplikacje za pomocą haseł. I nie chodzi tu tylko o blokadę ekranu. W niniejszym artykule zgłębimy różne metody ustawiania haseł bezpośrednio na konkretne aplikacje w systemie Android.

Zagrożenia związane z brakiem zabezpieczeń w aplikacjach

Bez hasła zabezpieczającego, osobiste wiadomości, pliki, a nawet aplikacje bankowe mogą stać się łatwym celem dla osób niepowołanych. Jeśli ktoś podejrzy kod dostępu do smartfona, może dotrzeć do ogromnych ilości prywatnych danych. Warto więc przemyśleć mniej popularne rozwiązanie, czyli zabezpieczenie hasłem aplikacji mobilnych w systemie Android.

Indywidualne hasła dla aplikacji na Androida

Indywidualne hasła dla poszczególnych aplikacji nie tylko chronią przed niepowołanym dostępem, ale również zapewniają większą kontrolę nad prywatnością. Dzięki nim nawet gdyby urządzenie wpadło w niepowołane ręce, wrażliwe dane pozostają niedostępne. Ponadto umożliwiają one separację dostępu do różnych aplikacji, co jest szczególnie przydatne w przypadku urządzeń używanych przez wiele osób. Oto kilka przykładów sytuacji, w których takie rozwiązanie doskonale się sprawdzi.

Oddanie smartfona do serwisu lub naprawy

Oddając smartfon do serwisu lub naprawy, często pozwalamy na dostęp do wielu aplikacji, w tym tych przechowujących prywatne dane. Zabezpieczenie poszczególnych usług za pomocą haseł daje większą pewność, że nikt nie dostanie się do galerii zdjęć lub prywatnych notatek.

Smartfon w rękach dziecka

Wielu rodziców decyduje się na udostępnienie swoich urządzeń dzieciom, aby mogły korzystać z różnych aplikacji edukacyjnych czy rozrywkowych. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci hasła pozwala kontrolować, które tytuły są dostępne. Dzięki temu przypadkowe wykupienie mikropłatności lub przejęcie konta na Tinderze będzie znacznie trudniejsze... ;)

Użyczanie smartfona

Kiedy udostępniamy komuś urządzenie, aby obejrzał zdjęcia lub wykonał telefon, niekoniecznie chcemy, aby dana osoba miała dostęp do wszystkich aplikacji. Zabezpieczenie wybranych tytułów za pomocą haseł daje kontrolę nad tym, co możemy pokazać, a co powinno pozostać prywatne.

Źródło: Depositphotos

Jak ustawić hasło do aplikacji na Androidzie?

Android to system wykorzystywany w smartfonach różnych marek. Funkcja blokowania aplikacji hasłem nie jest więc dostępna we wszystkich urządzeniach. Wszystko zależy od producenta i wykorzystanej nakładki. Takie rozwiązania natywnie znajdziemy np. w niektórych smartfonach Xiaomi, Samsung lub Huawei. Należy ich poszukać w Ustawieniach, w sekcji poświęconej aplikacjom. Zakładka, która nas interesuje, powinna mieć nazwę "blokowanie aplikacji" lub coś brzmiącego podobnie. Jeśli Twój smartfon nie oferuje takiego rozwiązania, z pomocą przychodzą zewnętrzne narzędzia, które można pobrać z Google Play.

Narzędzia do zabezpieczania aplikacji

Na rynku nie brakuje narzędzi pozwalających zabezpieczać aplikacje hasłem. Oto kilka propozycji:

AppLock

AppLock to jedna z najpopularniejszych usług do zabezpieczania aplikacji na Androida. Pozwala ona ustawić hasło, PIN lub wzór dla wybranych tytułów. Dodatkowo oferuje funkcje, takie jak ukrywanie zdjęć, blokowanie dostępu do plików czy opcje zabezpieczania prywatnych notatek.

Norton App Lock

Norton App Lock to narzędzie stworzone przez znaną firmę specjalizującą się w systemach antywirusowych. Umożliwia ona blokowanie dostępu do wybranych aplikacji za pomocą PIN-u, hasła czy odcisku palca. Dodatkowo oferuje funkcję fotografowania osób próbujących uzyskać dostęp do zabezpieczonych aplikacji.

Smart AppLock

Kolejna platforma umożliwiająca zabezpieczenie aplikacji za pomocą haseł. Dzięki niej można chronić aplikacje, pliki czy ustawienia systemowe. Dodatkowo oferuje funkcje monitorowania aktywności osób próbujących uzyskać dostęp do zabezpieczonych usług.

Wybór pomiędzy wbudowanymi funkcjami systemu a zewnętrznymi aplikacjami może zależeć od osobistych preferencji oraz zakresu funkcji, jakie oczekujemy od zabezpieczeń. Wbudowane opcje systemowe są często łatwe w użyciu i nie wymagają pobierania dodatkowych aplikacji, jednak nie każdy smartfon z Androidem może je zaoferować.