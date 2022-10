O tym, że Samsung chce przyspieszyć premierę swojej najnowszej flagowej linii mówi się już od jakiegoś czasu. Pisaliśmy o tym w tym tekście. Najprawdopodobniej chodzi o poprawę tegorocznych wyników finansowych, które mówiąc oględnie – nie są najlepsze. Koreańczycy co prawda wciąż są numerem jeden jeśli chodzi o ilość sprzedawanych smartfonów, ale największy udział mają te tanie, poniżej 200 dol. A producentowi nie o to raczej chodzi, wiadomo przecież, że w tej półce marża a więc i zyski są najmniejsze. Tymczasem flagowa linia S traci na rzecz innych producentów.

Pierwszy test Snapdragona 8 Gen 2

Teraz uzyskaliśmy kolejne potwierdzenie tego, że tegoroczne przyspieszenie będzie faktem. To wyniki z Samsunga Galaxy S23 odkryte właśnie w bazie danych Geekbench. Przy okazji – jest to również pierwszy wynik Snapdragona 8 Gen 2.

Procesor ma nietypową konfigurację rdzeni. Główny 3,36 GHz, cztery średnie rdzenie 2,80 GHz i trzy małe rdzenie 2,02 GHz. To zgadza się z raportem Ice Universe, który twierdził, że procesor będzie miał konfigurację 1+2+2+3.

Co ciekawe, Galaxy S23 nie będzie pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 8 Gen 2 jaki ukaże się na rynku. Palma pierwszeństwa najprawdopodobniej będzie należeć do serii Xiaomi 13.

Z testu wynika również, że podstawowy Galaxy S23 będzie miał 8 GB RAM, czyli identycznie jak 3 poprzednie wersje. Będzie działać z Androidem 13, co nie jest specjalnym zaskoczeniem. Nowy będzie układ GPU – to Adreno 740. Snapdragony Gen 1 używały Adreno 730.

Jedna, czy dwie wersje?

Najciekawiej wygląda jednak kwestia procesora. Test w bazie Geekbench dotyczy modelu ze Snapdragonem. Tymczasem ostatnio pojawiły się spekulacje mówiące o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom firmy użytkownicy dostaną jednak dwie wersje S23 – z procesorem Qualcomma i z Exynosem. To oznaczałoby znów podział na lepszych i gorszych. Zwłaszcza, że Snapdragon 8 Gen 2 zapowiada się lepiej niż poprzednia generacja. Firma ma postawić w nim nie na wydajność a na lepsze zarządzanie energią. Czyli przy zachowaniu najwyższych osiągów procesor nie powinien się przegrzewać. Czy to samo będzie można powiedzieć o Exynosie 2300? Ma on być wykonany już w 3 nm technologii, ale przez Samsunga. Tymczasem Qualcomm jakiś czas temu przeniósł produkcję swoich procesorów z Korei wyłącznie na Tajwan, do fabryk TSMC. Procesory wyprodukowane przez tą firmę są w stanie lepiej zarządzać energią.

Samsung nie podał żadnej oficjalnej informacji na temat procesorów jakie znajdą się w serii S23. Dane z Geekbench pokazują, że na pewno będzie Snapdragon 8 Gen 2. O Exynosie 2300 cicho. Jeśli jednak w jakiejś bazie pojawi się Galaxy S23 z tym chipem, wszystko będzie jasne. Na razie na szczęście takiego modelu nie ma.

źródło