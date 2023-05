To już praktycznie pewne - Galaxy S23 FE powstanie. Ma pojawić się razem ze składakami w drugiej połowie roku.

Wielokrotnie powtarzałem, że seria Galaxy S23 to jedna z najbardziej udanych, jeżeli chodzi o flagowce od Samsunga w ostatnim czasie. Z Galaxy S23 i S23 Ultra korzystało mi się niezwykle przyjemnie, Snapdargon gen 2 for Galaxy jest procesorem bardzo wydajnym, a zdjęcia, robione przede wszystkim Ultrą, zdecydowanie były jednymi z najlepszych w branży. Jednocześnie jednak - wraz ze świetną jakością przyszła też wysoka cena, co w czasach, gdzie inflacja rozwija swoje długie macki na każdy aspekt gospodarki z pewnością nie stanowi dla klientów pocieszenia.

Na szczęście dla osób, które chcą doświadczyć najnowszych technologii Samsunga w nieco niższej cenie, firma ma przygotować smartfon z ulubionej serii.

Samsung Galaxy S23 FE na pewno powstanie. Premiera niedługo

Jak wynika z przecieków dostępnych na Twitterze, ze względu na słabą sprzedaż S23 Samsung uruchomi produkcję modelu FE. Poprzednie smartfony z tej serii to S20 FE i S21 FE - S22 FE nigdy się nie doczekaliśmy i wiele osób myślało, że do koniec fanowskich edycji.

Jak wynika z informacji - produkcja urządzeń ma zacząć się w sierpniu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że zadebiutują wraz z tegorocznymi modelami składanymi. Plotki o ty, że FE powstanie krążyły już od jakiegoś czasu, jednak teraz wszystko wydaje się być już pewne. Powrót FE do oferty wydaje się ruchem o tyle świetnym, że smartfony z tej serii utrzymują się na rynku bardzo długo i kiedy ich cena nieco spadnie, są bardzo częstymi gośćmi wszelkiego rodzaju zestawień z najbardziej opłacalnymi smartfonami.

Lubiliście serię FE od Samsunga? Co musiałby mieć Galaxy S23 FE, żebyście się na niego zdecydowali?