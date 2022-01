Więcej o samym smartfonie możecie przeczytać w naszym osobnym tekście - Samsung Galaxy S21 FE już oficjalnie! Gigant odkrywa karty, teraz przyjrzyjmy się cenom nowego smartfona.

Cena Samsung Galaxy S21 FE 5G w sklepie

Na początek sprawdźmy za ile kupimy go w elektromarkecie wraz z kosztem najtańszej oferty na kartę z dostępem do 5G u naszych operatorów. Koszt ten aktualnie nie przekracza 40 zł miesięcznie, co daje nam przez 24 miesiące wydatek rzędu 960,00 zł.

Smartfona wraz ze słuchawkami Galaxy Buds 2 kupimy za 3 499 zł lub w ratach za 3 265,74 zł (30 rat 0% po 116,63 zł - dwie raty gratis). Razem więc za całość zapłacimy 4 225,64 zł.

Sklep Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S21 FE 5G + słuchawki 0,00 zł 116,63 zł 28 3 265,64 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Razem 4 225,64 zł

Cena Samsung Galaxy S21 FE 5G w Play

W Play ten sam zestaw kupimy w „smartfonowym” abonamencie - Oferta L za 80 zł miesięcznie (3 miesiące gratis) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 120 GB transferu danych, za 699 zł na start i później w 24 ratach po 100 zł.

Play Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S21 FE 5G + słuchawki 699,00 zł 100,00 zł 24 3 099,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 21 1 680,00 zł Razem 4 779,00 zł

Łącznie koszt ten zamknie się nam w kwocie 4 779,00 zł, a więc ponad 500 zł drożej niż w opcji sklepowej.

Cena Samsung Galaxy S21 FE 5G w Plus

Plus jako jedyny operator nie uzależnia ceny smartfona od wybranego abonamentu, możemy więc wybrać sobie tutaj abonament za 55 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu danych. Na start zapłacimy tu za sam sprzęt 299,00 zł i później w 24 ratach po 133,00 zł.

Plus Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S21 FE 5G + słuchawki 299,00 zł 133,00 zł 24 3 491,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 55,00 zł 24 1 320,00 zł Razem 4 811,00 zł

Finalnie jednak, koszt tego zestawu wyjdzie nas drożej niż w Play, z uwagi na promocję u tego operatora - 3 miesiące bez płacenia abonamentu.

Cena Samsung Galaxy S21 FE 5G w T-Mobile

Jednak najdrożej zapłacimy za nowego Samsunga w T-Mobile, choć z najbardziej atrakcyjnym abonamentem z całej trójki za 65 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 200 GB transferu danych.

T-Mobile Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Samsung Galaxy S21 FE 5G + słuchawki 419,00 zł 120,00 zł 24 3 299,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 65,00 zł 24 1 560,00 zł Razem 4 859,00 zł

Na start zapłacimy tu 419,00 zł i później w 24 ratach po 120 zł, co łącznie z kosztem abonamentu kosztować nas będzie 4 859,00 zł.

W chwili publikacji tego zestawienia, ostatni z operatorów infrastrukturalnych - Orange, nie udostępnił jeszcze swojej oferty abonamentowej na Samsunga Galaxy S21 FE 5G ze słuchawkami Galaxy Buds 2. Możemy go kupić jedynie na raty - 20 rat po 174,95 zł, co daje nam kwotę 3 499,00 zł za cały zestaw.