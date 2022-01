Wygląd Samsung Galaxy S21 FE - smukły, kolorowy i elegancki

Galaxy S21 FE będzie czerpał wzorce od Galaxy S21 pod względem wyciętego konturu aparatu oraz pionowo umiejscowionych obiektywów aparatów - w przypadku nowego modelu również mamy do czynienia z kultową ramką Contour-Cut. S21 FE będzie posiadał gładką i smukłą obudowę, co w połączeniu z matowymi pleckami telefonu odpornymi na jakiekolwiek odciski palców zrobi niesamowite wrażenie wizualne. Warto również zaznaczyć, że telefon będzie niezwykle smukły - obudowa o grubości zaledwie 7,9 mm sprawia, że smartfon prezentuje się jeszcze lepiej, a przy okazji zmieści się bezproblemowo do każdej kieszeni.

Najnowszy smartfon Samsunga na polskim rynku będzie dostępny w czterech kolorach. Grafitowy, czyli klasyka, biały - elegancki, stonowany odcień, oraz oliwkowy i lawendowy - te dwa pastelowe kolory są ostatnimi czasy wyjątkowo modne i z pewnością to właśnie któraś z tych mniej oczywistych opcji zdecydowanie przypadnie fanom do gustu.

Wyświetlacz w Samsung Galaxy S21 FE robi wrażenie

Galaxy S21 FE będzie posiadał wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, co jest sporym skokiem jakościowym względem zeszłorocznego Galaxy S20 FE. Możemy spodziewać się ekranu z odświeżaniem 120Hz, chociaż nie będzie to odświeżanie adaptacyjne, jak w przypadku serii Galaxy S21. Ekran został również wyposażony w inteligentną ochronę wzroku, która zmniejszy emisję światła niebieskiego z 12,5% do zaledwie 7,5%, a dodatkowo całość będzie kontrolowana przez sztuczną inteligencję. W związku z tym wyświetlany obraz dostosuje się do danej pory dnia i nocy oraz ilości światła w pomieszczeniu, w którym się aktualnie znajdujemy - mrużenie oczu to już, całe szczęście, przeżytek.

Samsung Galaxy S21 FE ma 6,4-calowy ekran oraz niesamowicie zminimalizowane ramki, które pozwolą na jeszcze lepsze doświadczenia podczas korzystania z telefonu - zarówno podczas oglądania filmów, grania w gry, czy po prostu podczas przeglądania social mediów. Ekran telefonu będzie pokryty szkłem Gorilla Glass Victus siódmej generacji, co zapewni sporą ochronę dla wyświetlacza. Jeśli chodzi o plecki urządzenia - nie spotkamy się ze szkłem na tylnej obudowie. Jest to zmiana względem modeli Galaxy S21 Plus lub Ultra. W przypadku S21 FE tył został wykonany z wzmocnionego poliwęglanu.

Serce telefonu, czyli procesor

Samsung Galaxy S21 FE zostanie wyposażony w sprawdzony procesor Snapdragon 888 - ten sam, który możemy spotkać w najnowszej serii Foldów. Jest to spory skok jakościowy względem zeszłorocznego Galaxy S20 FE - Snapdragon w najnowszym smartfonie Samsunga pozwoli cieszyć się między innymi niesamowitą i ostrą jakością obrazu i jest dużo wydajniejszy pod względem graficznym. Sprawia to, że nowy flagowiec koreańskiego giganta idealnie nada się do gier, chociaż to tylko poboczna zaleta.

Bateria i ładowanie Galaxy S21 FE

Najnowszy smartfon Samsunga został wyposażony w baterię o pojemności 4,500 mAh. Jest to całkiem solidny wynik, który z pewnością pozwoli nam intensywnie korzystać z telefonu przez cały dzień, bez konieczności zabierania ze sobą ładowarki czy noszenia powerbanków.

W przypadku Galaxy S21 FE również możemy mówić o super szybkim ładowaniu, zarówno przewodowym, jak i bezprzewodowym. Jedna z głównych zalet flagowców Samsunga będzie zatem dostępna i w przypadku tego modelu. Ładowanie przewodowe 25 W pozwoli naładować telefon do ponad 50% w zaledwie pół godziny. Jeśli wolicie korzystać z rozwiązania bezprzewodowego, to ładowanie na poziomie 15 W będzie musiało Wam wystarczyć - chociaż to nadal naprawdę porządny wynik.

Samsung Galaxy S21 FE zaoferuje bezprzewodowe udostępnianie energii. Poprzez położenie innego urządzenia, na przykład smartwatcha czy słuchawek, na pleckach naszego telefonu, będziemy udostępniać mu energię. Ładowanie innych sprzętów nie jest zarezerwowane wyłącznie dla produktów Samsunga, a tyczy się praktycznie wszystkich urządzeń z certyfikatem WPC Qi.

Porządny zestaw aparatów w Galaxy S21 FE

Główny aparat fotograficzny znajdujący się na tylnej ścianie telefonu to aparat 12MP, Dual Pixel z optyczną stabilizacją obrazu, ze światłem F1.8 i polem widzenia 79 stopni. Pod nim znajduje się aparat 8MP z polem widzenia 32 stopni i trzykrotnym optycznym zbliżeniem, który zapewni funkcję Space Zoom (znaną z serii S21), pozwalającą na aż trzydziestokrotnie przybliżenie. Nad główną kamerą znajduje się obiektyw ultraszerokokątny z polem widzenia 123 stopni i 12MP, co pozwoli na świetne zdjęcia panoramiczne. Z przodu spotkamy się za to z aparatem 32MP, światłem F2.2 i polem widzenia 80 stopni.

Galaxy S21 FE posiada znany już Tryb Portretowy, który na wiele różnych sposobów pozwala na urozmaicenie i dopracowanie naszych selfie. W Galaxy S21 FE nie będzie za to Trybu Reżyserskiego, który występuje w pozostałych modelach serii S21, jednak dostaniemy dostęp do podwójnego nagrywania, które pozwoli nam w tym samym czasie rejestrować obraz obiektywem tylnym i przednim. Żeby cały proces był bardziej przejrzysty, S21 FE będzie posiadał tak zwany Tryb Vloggera, który pozwoli nam wybrać sposób wyświetlania dwóch nagrywanych obrazów - te będą mogły znajdować się albo obok siebie, albo jeden z nich będzie widoczny w małym oknie.

W Galaxy S21 FE ponownie pojawi się tryb Jedno ujęcie, który sprawia, że wszystkie aparaty rejestrują chwilę, w której naciśniemy spust migawki. Tryb ten pozwala na ujęcia trwające od 5 do 15 sekund oraz jest w stanie wykonać do 10 zdjęć i nagrać od 2 do 4 materiałów wideo. Najnowszy smartfon Samsunga pozwoli także wykonywać świetnie zdjęcia w nocy przy kiepskim oświetleniu. Kiedy aparat wykryje słabe światło, AI znacznie poprawi szczegóły i wzmocni kolor.

Warto poświęcić trochę uwagi wspomnianemu wcześniej zoomowi. Trzykrotny zoom optyczny pozwoli na powiększenie obrazu 3x bez najmniejszej utraty jakości obrazu, a trzydziestokrotny zoom cyfrowy przy zbliżeniu 20x i wyższym pozwoli na tak zwany Zoom Lock, czyli skupienie uwagi na jednym, szczególnym obiekcie. Pozwoli to na dokładne ujęcia z daleka, nawet w ruchu. Dla fanów fotografii jest to z pewnością niesamowita gratka.

Poza tym, w Galaxy S21 FE przednia kamera poprzez wsparcie sztucznej inteligencji automatycznie będzie niwelować wszystkie prześwietlenia i niedoskonałości na naszych selfie. Spotkamy się także z odnawianiem zdjęć, które pozwoli na zretuszowanie starych fotografii i nadanie im drugiego życia, oraz gumkę do usuwania obiektów, czyli bardzo łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwoli nam na wymazanie niechcianych elementów z naszych fotografii.

Pełna możliwość personalizacji, nowy Android i One UI 4

Najnowszy smartfon koreańskiej firmy pozwoli użytkownikom na całkowitą personalizację Galaxy. Będziemy mieli pełny dostęp do wielu motywów, dzięki czemu dostosujemy wszystko idealnie pod swoje potrzeby i upodobania. Na ekranie głównym będziemy mogli zamieszczać masę widgetów, a nowością, która skradnie serca młodszych użytkowników, jest łączenie emoji. S21 FE pozwoli na wyrażanie swoich emocji przy pomocy animowanych naklejek złożonych z kilku popularnych emotek.

W nowym modelu spotkamy się również z zieloną ikoną w prawym górnym rogu ekranu, która będzie nas na bieżąco informować, czy aplikacja korzysta z aparatu i/lub mikrofonu. Dostaniemy również dostęp do pulpitu uprawnień, który jest ekranem nawigacyjnym pozwalającym na zobaczenie swojej prywatnej historii użytkowania. Warto także zwrócić uwagę na rozbudowany ekosystem Galaxy, który dzięki serwerom pozwoli nam na bezproblemowe korzystanie ze wszystkich urządzeń, nawet na odległość.

Pozostała specyfikacja nowego flagowca

Samsung Galaxy S21 FE będzie dostępny w dwóch wariantach - 6GB RAM i pamięcią wewnętrzną 128GB lub 8GB RAM i 256GB miejsca. Telefon nie będzie zawierał slotu na kartę microSD, więc będziemy musieli działać na przestrzeniach nadanych. Galaxy S21 FE zawiera także normę wodoodporności IP68, która pozwoli nam zanurzyć telefon na 1,5 metra do maksymalnie 30 minut. Nowy flagowiec będzie zawierał również optyczny skaner linii papilarnych w ekranie oraz świetne głośniki stereo z efektem Dolby Atmos.

Co znajdziemy w zestawie?

W pudełku przy zakupie Samsung Galaxy S21 FE znajdziemy:

folię ochronną;

kabel transmisji danych USB-C do USB-C w kolorze białym;

klucz do gniazda kart SIM;

skróconą instrukcję obsługi.

Ładowarkę potrzebną do super szybkiego ładowania 25 W będziemy musieli dokupić osobno - ta niestety nie znajdzie się w zestawie.

Samsung Galaxy S21 FE debiutuje już za kilka dni. Firma przygotowała prezent w przedsprzedaży

Samsung Galaxy S21 FE trafi do regularnej sprzedaży już 11 stycznia. Przedsprzedaż rusza już dzisiaj, 4 stycznia. Pierwsi klienci, którzy zdecydują się na zakup telefonu, otrzymają prezent w postaci bezprzewodowych słuchawek Samsung Galaxy Buds2. Promocja potrwa do 18 stycznia lub do wyczerpania puli prezentów, także nie macie na co czekać.