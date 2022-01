Pierwszy operator wirtualny w Polsce wprowadza eSIM. Warto się przenieść?

Plus jako drugi operator w Polsce udostępnił eSIM swoim klientom w pełnym zakresie w wakacje minionego roku. Po pół roku od tego wdrożenia, pierwszy operator wirtualny w Polsce, działający na nadajnikach Plusa - Otvarta umożliwił zamawianie wirtualnych kart SIM.

Plus współpracuje z największą liczbą operatorów wirtualnych w Polsce, jednak to Otvarta zawsze jako pierwszy z nich wdraża nowe rozwiązania udostępniane w Plusie. Tak było z HD Voice i nową technologią 5G, tak jest teraz w przypadku eSIM.

Od 31 grudnia nowi klienci sieci Otvarta, jak i przenoszący numer do tego operatora mogą już zamawiać cyfrowe karty SIM w miejsce ich plastikowych odpowiedników.

eSIM dla sieci komórkowej OTVARTA było kolejnym wyzwaniem technologicznym mającym na celu udostępnienie swoim abonentom najlepszych i najnowszych technologii. Co więcej, technologia ta jest nie tylko wygodniejsza dla abonentów od dotychczasowych rozwiązań, ale jest też bardziej ekologiczna – do produkcji karty eSIM nie używa się plastiku.

Niemal pod każdym naszym wpisem o eSIM narzekacie na brak tej technologii w Play, który jako jedyny operator infrastrukturalny nie wdrożył jej dla swoich klientów, choćby w minimalnym zakresie, jak miało to miejsce w T-Mobile. Postanowiłem więc sprawdzić, czy warto przenieść się teraz do Otvarta, by móc już dziś korzystać z 5G czy właśnie eSIM.

Oferta Otvarta vs Play

Zaczynamy od najtańszych planów. W Otvarta najtańszy plan kosztuje 9,99 zł miesięcznie i zawiera pakiet 60 minut na rozmowy, płatne wiadomości SMS/MMS oraz 2 GB transferu danych.

Usługi O! NAJTAŃSZA! 5G Play - Oferta S Rozmowy komórkowe 60 minut nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane Wiadomości SMS 0,19 zł nielimitowane Wiadomości MMS 0,19 zł nielimitowane 5G Jest Brak eSIM Jest Brak Transfer danych 2 GB 3 GB Abonament 9,99 zł 35,00 zł

W Play z kolei zapłacimy za najtańszy plan 35,00 zł, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz z niewiele wyższym transferem danych na poziomie 3 GB.

Drugi z planów w Otvarta kosztuje 14,99 zł miesięcznie i obejmuje już nielimitowane rozmowy, nadal płatne wiadomości oraz 11 GB transferu danych.

Usługi O! NAJLEPSZA! 5G Play - Oferta S+ Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,19 zł nielimitowane Wiadomości MMS 0,19 zł nielimitowane 5G Jest Brak eSIM Jest Brak Transfer danych 11 GB 8 GB Abonament 14,99 zł 45,00 zł

W Play za 45 zł skorzystamy z 8 GB transferu danych.

Za kolejny plan w Otvarta zapłacimy 18,99 zł, dochodzą tu już nielimitowane wiadomości SMS i 21 GB transferu danych.

Usługi O! KORZYSTNA! 5G Play - Oferta M Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,19 zł nielimitowane 5G Jest Jest eSIM Jest Brak Transfer danych 21 GB 60 GB Abonament 18,99 zł 60,00 zł

W Play to już pułap cenowy na poziomie 60 zł, ale z dużym pakietem danych - 60 GB.

Przedostatni plan w Otvarta kosztuje 29,99 zł i obejmuje już pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 31 GB transferu danych.

Usługi O! SWOBODNA! 5G Play - Oferta L Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane 5G Jest Jest eSIM Jest Brak Transfer danych 31 GB 120 GB Abonament 29,99 zł 80,00 zł

W Play transfer danych rośnie dwukrotnie w następnym planie za 80 zł miesięcznie.

Najdroższy plan w Otvarta kosztuje 49,99 zł i oprócz nielimitowanych rozmów oraz wiadomości skorzystamy tu ze 100 GB transferu danych + 200 GB w nocy.

Usługi O! GIGANTYCZNA! 5G Play - Oferta Homebox Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane 5G Jest Jest eSIM Jest Brak Transfer danych 100 GB/200 GB w nocy 150 GB/200 GB na dodatkowej karcie SIM Abonament 49,99 zł 80,00 zł

Ostatni plan w Play kosztuje 90 zł i zawiera już 150 GB transferu danych oraz 200 GB na dodatkowej karcie SIM do routera.

Jak widać powyżej, cenowo oferta Otvarta jest dużo bardziej atrakcyjniejsza. Rzecz rozbija się o zawarte w niej usługi. W najtańszych pakietach w Otvarta musimy liczyć się z limitami, nie tylko w transferze danych, ale i w przypadku rozmów czy wiadomości.

Jednak plan z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 31 GB transferu danych za 29,99 zł powinien być wystarczający, jeśli nie wykorzystujemy smartfona jako hotspota w domu, a dla bardziej wymagających użytkowników internetu w smartfonie przygotowany jest plan za 49,99 zł ze 100 GB transferu. Oba te plany są dużo tańsze od najdroższych w Play, no i skorzystamy w nich teraz nie tylko z 5G, ale i z eSIM.

Źródło: Otvarta.

Stock Image from Depositphotos.