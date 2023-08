Brak pomysłu na obiad? Sztuczna inteligencja chętnie pomoże!

Sztuczna inteligencja w kuchni? To najnowszy sposób marki Samsung na to, by jeść smaczniej i zdrowiej. Nie wiesz co ugotować? Dzięki nowemu serwisowi zyskasz dostęp do przepisów dostosowanych do indywidualnych preferencji. Specjalnie dla Ciebie wybierze je AI.

Czy zdarzyła się Wam kiedykolwiek sytuacja, kiedy dłużej zastanawialiście się nad tym, co chcecie zjeść, niż gotowali wymyślone danie? Przyznam się szczerze, że ja problemy z wymyślaniem posiłków miewam notorycznie. To właśnie do takich osób adresowany jest nowy serwis Samsunga, wykorzystujący Sztuczną Inteligencję. Jak działa Samsung Food i co konkretnie oferuje? Serwis jest już dostępny, dlatego każdy może sprawdzić to samodzielnie.

Samsung Food: kopalnia pomysłów na obiad prowadzona przez sztuczną inteligencję

Na pierwszy rzut oka Samsung Food wydaje się typową platformą z przepisami. Jak to jednak często bywa, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Co konkretnie? W tym przypadku Sztuczna inteligencja stojąca za rekomendacjami przepisów. Dzięki niej użytkownicy mają otrzymywać dokładnie takie dania, na jakie mają ochotę. Skąd konkretnie AI Samsunga ma zdobyć tę wiedzę?

Przede wszystkim z obserwacji preferencji konkretnego użytkownika. Sztuczna inteligencja, na podstawie wybieranych przepisów, przeanalizuje gust danej osoby, by z biegiem czasu udzielać jej coraz to lepszych i celniejszych rekomendacji. AI bierze również pod uwagę nawyki żywieniowe danej osoby, sezonowość produktów, czy nawet to, co aktualnie znajduje się w lodówce. Oczywiście o ile jest to lodówka Samsung wyposażona w odpowiednią funkcję.

fot. Samsung

AGD jeszcze bardziej inteligentne

Samsung Food to nie jest tylko i wyłącznie serwis z przepisami i rekomendacjami kulinarnymi. To również baza dla nowych funkcji inteligentnego AGD od Samsunga. W przyszłości poszczególne sprzęty kuchenne będą łączyć się z serwisem, by idealnie dobierać parametry pracy do przygotowywanych dań. Dokładnie tak, jak obecnie robi to Thermomix z serwisem Cookidoo.

Jak pierwszy z platformą Samsung Food zostanie zintegrowany piekarnik Samsung Bespoke Oven. Umożliwi to, między innymi, wcześniejsze nagrzewanie piekarnika do zadanej temperatury, by jeszcze bardziej skrócić czas poświęcany na gotowanie. W dalszej kolejności do wspieranych urządzeń dołączy m.in. kuchenka mikrofalowa.

fot. Samsung

Im dalej w przyszłość, tym więcej funkcji

Prezentując możliwości nowego serwisu Samsung położył nacisk na to, jakie funkcje trafią do niego w przyszłości. Będzie to, między innymi, integracja z Samsung Health celem dobrania właściwej diety do stylu życia użytkownika.

Platformę Samsung Food możecie przetestować samodzielnie w tym miejscu. Niestety na ten moment nie jest dostępna w języku polskim. Kiedy skorzystamy z niej bez znajomości angielskiego? Z komunikatu prasowego dowiadujemy się wyłącznie tyle, że nowe języki zostaną dodane na przestrzeni kilku lat.