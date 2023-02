AGD zmienia się na naszych oczach. Co wyróżnia nowe sprzęty?

Sprzęty AGD to jedna z niewielu kategorii, po które sięgamy wszyscy. Są obecne niemal w każdym domu i są one dość... specyficznym segmentem rynku. Dlaczego?

Przede wszystkim dlatego, że nie wymieniamy ich tak często, jak chociażby smartfonów, tabletów, czy komputerów. To urządzenia, które kupujemy na długie lata — przez co większość użytkowników nie śledzi trendów, zaś nowe pralki, odkurzacze i lodówki nie budzą tyle emocji wśród entuzjastów elektroniki, co nowe telewizory. Mimo że korzystają z nich równie często i ochoczo.

Prawda jednak jest taka, że w temacie sporo się dzieje - i to od lat! Branża AGD rozwija się w ekspresowym tempie. Nowe urządzenia ułatwiają i uprzyjemniają nam życie na wiele sposobów!

Nowoczesne odkurzacze nie kończą się na tych automatycznych

Mówiąc o współczesnych odkurzaczach - większości użytkowników stają przed oczami przede wszystkim automatyczne sprzęty, które bez naszego udziału dbają o czystość w naszych domach. I faktycznie - z każdą generacją widać tam postęp i dążenie do doskonałości — zarówno w wykonaniu samych urządzeń, jak ich pracy. Ale mimo całego szeregu zalet, nie są idealne. Dlatego warto mieć w podorędziu także coś więcej — i tutaj z pomocą przychodzą odkurzacze pionowe.

Odkurzacze pionowe nie są może kompletną nowością — na rynku obecne są od lat, choć w polskich domach dopiero teraz zyskują na popularności. Bez wątpienia spora w tym zasługa ich współczesnej formy: znacznie bardziej kompaktowej, a do tego działającej w oparciu o wbudowane akumulatory pozwalające na kilkadziesiąt minut nieprzerwanej pracy. To czas, w którym można spokojnie odkurzyć ogromne powierzchnie — a dzięki całemu zestawowi końcówek, pozwolą nam one wygodnie dotrzeć do najdrobniejszych zakamarków. W domu... i nie tylko. Bo dzięki swojej formie bez problemu zabierzemy je ze sobą także do pomieszczeń gospodarczych czy nawet komfortowo zadbamy z ich pomocą o czystość w naszych samochodach. W popularyzacji tych sprzętów w naszym zakątku świata spory udział miały odkurzacze Dyson — firmie udało się wypromować narzędzie do sprzątania jako sposób życia. Modny, estetyczny, czysty. A skoro im się udało, to nie brakuje konkurencji, która postanowiła podążać tą samą ścieżką. Tym samym na rynku zaroiło się od pionowych odkurzaczy rozmaitych producentów. Różnią się one nie tylko wykorzystywanymi technologiami, ale także mocą, zestawem dostępnych przystawek, pojemnością akumulatora i... całym szeregiem innych elementów. Jest w czym wybierać — i każdy znajdzie tam coś dla siebie!

Lodówka skrojona na miarę

Lodówka to kolejny z domowych sprzętów AGD, bez których większość z nas nie wyobraża sobie życia. To właśnie te niepozorne urządzenia dbają o to, aby produkty spożywcze (czy wręcz posiłki) długo zachowywały świeżość. Ale ten segment urządzeń przez lata również zmienił się nie do poznania. Od prostych konstrukcji oferujących po prostu niską temperaturę, przez wyspecjalizowane, naszpikowane elektroniką, urządzenia które można dostosować do własnych potrzeb. Producenci pozwalają je dowolnie konfigurować, dbając o kilka stref które pozwolą zachować świeżość poszczególnych grup produktów. Dostępne są także modele wyposażone w specjalne ekrany oferujące możliwość monitorowania świeżości przechowywanych produktów, przejrzenia asortymentu czy zrobienia listy zakupów. Są też takie, które pozwolą zamówić zakupy wprost pod nasze drzwi!

Źródło: Depositphotos

Ale poza rozmaitymi funkcjami - potrafią się one też znacząco różnić rozmiarem oraz wielkością. Jedni producenci pozwolą dostosować kolorystykę, inni oczarują przeźroczystymi drzwiczkami umożliwiającymi podgląd zawartości lodówki bez konieczności jej otwierania. Bez wątpienia to segment, który rozwija się w bardzo szybkim tempie korzystając ze zdobyczy współczesnej technologii. Te dwa światy spotykają się pośrodku i wzajemnie uzupełniają!

Pralka? Suszarka? A może pralko suszarka?

Kolejny z elementów wyposażenia domu, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie życia. W Polsce pralki od dawna są stałym wyposażeniem mieszkań i domów — kultura pralni publicznych u nas nie istnieje, chyba że chodzi o wyspecjalizowane maszyny zajmujące się najbardziej wymagającymi tkaninami. Nie ważne czy w naszym domu stoi pralka ładowana od góry, czy frontu — istnieje ogromna szansa, że korzystamy z niej co najmniej kilka razy w tygodniu. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się również suszarki do ubrań, dzięki którym jeszcze tego samego dnia nasze pranie jest gotowe do użytku. Jednak ci którzy nie mają do dyspozycji zbyt wielkiej przestrzeni - coraz chętniej sięgają po rozwiązania uniwersalne, łączące wygodę i niewielkie rozmiary — tutaj przychodzi z pomocą pralko suszarka!

Pralko suszarka Samsung (podobnie jak pozostałych producentów) jest idealnym przykładem sprzętu 2 w 1, który pozwala nastawić pranie i po zakończeniu cyklu wyjąć z bębna gotową do założenia odzież czy inne tkaniny. Warto mieć jednak na uwadze, że to rozwiązanie, które wymaga czasu i cierpliwości — dlatego dla co bardziej zabieganych, nastawiających kilka prań dziennie, użytkowników może okazać się niewystarczające i jednak dwa osobne urządzenia zdecydowanie lepiej sprawdzą się w tej roli — chociażby stojąc jedno na drugim, co jest też rozwiązaniem rekomendowanym przez niektórych producentów.