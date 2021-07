Zaprojektuj własną lodówkę w konkursie Samsung #BespokeDesignedByYou

Premierze nowych lodówek Samsung z linii BESPOKE towarzyszy specjalny konkurs. Sprzęt ten charakteryzuje się przede wszystkim wysoką wydajnocią chłodzenia oraz opcjami personalizacji — zarówno środku i na zewnątrz. Lodówki otrzymały wymienne panele, które można kupić jako samodzielne produkty. Wykonane są one ze szkła matowego, błyszczącego oraz ze stali. Opcji do wyboru ma być niemal 20, co na pewno przełoży się na duże możliwości dostosowania wyglądu sprzętu do własnych potrzeb.

Zobacz też: Nowoczesne AGD to połączenie z siecią i personalizacja wyglądu sprzętów. Tak to widzi Samsung

Wymienne panele to temat wspomnianego już konkursu organizowanego przez Samsung. Firma zaprasza projektantów, ilustratorów oraz grafików (amatorów oraz profesjonalistów) do wzięcia udziału w letnim konkursie #BespokeDesignedByYou. Należy zaprojektować swój własny front dla lodówek BESPOKE. Prace będą oceniane przez dwójkę projektantów: Kelly Hoppen oraz Yinka Ilori. Wraz z nimi w jury zasiądą Sarah Douglas — redaktorka naczelna magazynu Wallpaper, Harry Choi – Senior Vice President Home Appliance w Samsung oraz Felix Heck – Senior Vice President of Design w Samsung UK.

Rusza konkurs Samsung #BespokeDesignedByYou

Konkurs rozpoczyna się dziś, w środę, 7 lipca 2021 roku. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza znajdującego się w koncie @Samsung_bespoke w serwisie Instagram, nie później niż do północy w piątek 30 lipca 2021 roku. Organizatorem jest Samsung Electronics Co., Ltd. Więcej informacji znajdziecie na stronach Smasung BespokeDesignByYou.

A co jest do wygrania w Samsung #BespokeDesignedByYou?

1 miejsce

5000 euro

Lodówka BESPOKE z frontem własnego projektu

Ekspozycja zwycięskiego projektu w sklepie Samsung King’s Cross w Londynie

Publikacja w październikowej edycji magazynu Wallpaper (w sprzedaży 9 września 2021)

2 miejsce

2000 euro

Lodówka BESPOKE z frontem własnego projektu

3 miejsce

1000 euro

Lodówka BESPOKE z frontem własnego projektu

Dodatkowo