Jak za kilka lat będzie wyglądać AGD w naszych domach?

Co jest głównym wyznacznikiem dla polskich klientów podczas wyboru pralki. Jakie funkcje są w stanie zachęcić Rodaków do zakupu produktów innych niż… najtańsze?

Tak jak różni są konsumenci i ich potrzeby, tak różne są kryteria wyboru pralki z którymi się do nas zgłaszają. Cena produktu oczywiście nie jest bez znaczenia, ale kluczową rolę odgrywają najczęściej funkcje i parametry pralki istotne z punktu widzenia danego gospodarstwa domowego. Rodzina z dziećmi będzie potrzebowała przede wszystkim pralki z dużym bębnem, takim który pomieści nawet do 9 kg ubrań. Niemniej ważne będą funkcje dbające o dezynfekcję i higieniczną czystość, a także technologie ułatwiające usuwanie uporczywych plam, takie jak unikalna technologia Samsung EcoBubble™. Z kolei programy z funkcją pary zadbają o usunięcie bakterii i alergenów. Dla użytkowników ceniących funkcje smart idealnym wyborem okaże się pralka z linii AI Control, której obsługa jest wyjątkowo intuicyjna i wygodna, a dzięki aplikacji SmartThings możliwa również w sposób zdalny. Wybory te podyktowane są więc realnymi korzyściami, a sprzęty – dzięki zróżnicowanemu portfolio – mają za zadanie sprostać konkretnym wyzwaniom. Ale to nie wszystko.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi ekologiczne, a więc dużą wagę przywiązują do tego, czy sprzęt umożliwi im ograniczenie zużycia zasobów. Klasa energetyczna, zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Samsung, jest ważna aż dla 67% badanych, a aż 58% zwraca uwagę na mniejsze zużycie wody. Wybrane modele pralek z serii AI Control charakteryzują się najwyższą z możliwych, zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi, klasą energetyczną A. Co więcej, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pralki z serii AI Control optymalizują zużycie wody i energii elektrycznej, a także detergentów. Jest to możliwe dzięki Programowi Pranie optymalne AI, który za pomocą specjalnych czujników dostosowuje długość programu, potrzebną ilość wody oraz detergentu do wagi i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy. Taka funkcja sprzętu, nie tylko wygodna, ale i proekologiczna, jest w stanie zachęcić do zakupu wielu użytkowników.

Często słyszymy także o potrzebie ułatwienia pewnych procesów i czynności, które każdy z nas musi wykonać, aby nastawić cykl prania. Niemal ¾ badanych przyznaje, że czasem zapomina dodać pojedynczych rzeczy do prania. Dotyczyć to może nie tylko zagubionej skarpetki, ale także koszuli czy sukienki potrzebnej na „już”. Z tego powodu wybrane modele z serii AI Control wyposażyliśmy w dodatkowe drzwi AddWash™, dzięki którym nie trzeba czekać na zakończenie cyklu, ani odpompowywać wody, aby dodać zapomnianą odzież do prania. Tu znowu należy podkreślić nie tylko wygodę, ale i ekologiczność tego rozwiązania. Korzystać z AddWash™ możemy jedynie w przypadku, gdy temperatura w pralce nie przekracza 50°C.

Nie zapominajmy także o skuteczności prania, gdyż ta właśnie – spośród wielu funkcji i dedykowanych programów w pralce – jest nadal najważniejsza. Tymczasem aż 69% respondentów twierdzi, że czasem ich ubrania nie są doprane. Wybierając sprzęt poszukują technologii czy rozwiązań, które zapewnią wysoką skuteczność, a zarazem będą bezpieczne dla tkanin. Odpowiedzią Samsung jest EcoBubble™, czyli technologia oparta na działaniu aktywnej piany powstającej w specjalnym generatorze z połączenia detergentu, powietrza i wody. Ta piana wnika w głąb tkaniny dokładniej niż sam proszek usuwając zanieczyszczenia nawet w temperaturze 15°C, dzięki czemu pralka zużywa mniej prądu na podgrzanie wody.

Konsumenci poszukujący nowego sprzętu są bardzo świadomi tego, co może działać lepiej i zapewniać większą wygodę. Naszym zadaniem jest edukacja w zakresie technologii. Na szczęście te same inteligentne rozwiązania Samsung, które zapewniają komfort obsługi urządzeń, są także przyjazne dla środowiska.

Jakie są, według Pani, trzy cechy które sprawiają, że warto wymienić pralkę na nowszy model bez poczucia, że robimy to pochopnie, skoro stary sprzęt wciąż nam jeszcze służy?

Nie powinniśmy wyrzucać starego sprzętu, jeśli wciąż dobrze spełnia swoje zadanie. Warto jednak dokonać rachunku na rzecz środowiska. Jeśli pralka zaczyna być awaryjna, pobiera zbyt wiele energii i wody, niszczy tkaniny, to dalsze korzystanie z takiego urządzenia przestaje być już eko. Nowoczesne pralki nie tylko są znacznie bardziej energooszczędne, ale także dbają o ubrania, dzięki czemu znacznie rzadziej jesteśmy zmuszeni wymieniać je na nowe. Dodatkowo, mniejsze zużycie energii potrzebnej na podgrzanie wody, dzięki technologiom umożliwiającym skuteczne usuwanie zabrudzeń już w 15°C, pomaga nam w ograniczeniu naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Co zrobić ze starymi urządzeniami, które wciąż są sprawne? Jak to wygląda z punktu widzenia ekologii?

Jeśli urządzenie jest w pełni sprawne warto dać mu drugie lub trzecie życie. Możemy naszą starą pralkę zabrać na działkę, aby tam nam służyła, a jeśli faktycznie nie jest już nigdzie potrzebna, to istnieje wiele osób czy organizacji, które chętnie by ją przyjęły. Sprawdzajmy w takich sytuacjach strony fundacji i instytucji charytatywnych.

W innym przypadku, jeśli sprzęt nie nadaje się już do użytkowania, możliwe jest skorzystanie z bezpiecznego recyklingu. Wyrzucanie wszystkich elektrycznych i elektronicznych sprzętów gospodarstwa domowego jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy, że jeżeli zgłosimy wcześniej chęć odbioru starego urządzenia, sklep lub dostawca w momencie zakupu jest zobowiązany zorganizować nieodpłatny odbiór, co jest sporym ułatwieniem dla konsumentów.

Nowoczesne urządzenia AGD są stale podłączone do Sieci. Naszpikowane elektroniką, oferujące więcej opcji niż przed laty - jak to wpływa na kwestie poboru energii?

To dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych inteligentnych rozwiązań nowoczesne urządzenia gwarantują taki poziom energooszczędności, jaki był niemożliwy do osiągnięcia dla urządzeń sprzed kilku lat. Wybrane modele pralek Samsung AI Control posiadają najwyższą możliwą klasę efektywności energetycznej, a zastosowane w nich technologie mają na celu zmniejszenie zużycia poboru energii, bez względu na to jak często korzystamy z aplikacji SmartThings i łączymy się z Internetem. Warto tu dodać, że opcja ta jest dostępna dla urządzeń z systemem Android 8.0 oraz iOS 6.0 lub nowszym. Co więcej, dzięki trybowi „stand by”, ograniczymy zużycie energii w momencie, w którym urządzenie oczekuje na nasze działanie. Jeśli nie zareagujemy pralka lub suszarka automatycznie się wyłączy, więc nie musimy obawiać się, że jest stale podłączona do sieci - czy to energetycznej czy internetowej.

Jak zmienia się segment suszarek do odzieży. Kilka lat temu właściwie nie istniały one w świadomości polskich konsumentów, stanowiły niewielki odsetek rynku. Co się zmieniło w ostatnich pięciu latach, jakie są oczekiwania na najbliższą przyszłość?

Suszarki automatyczne przechodzą obecnie podobną ewolucję jak przed laty zmywarki. Dziś zmywarka to tak samo powszechne urządzenie, jak lodówka czy pralka. Jednak nie zawsze tak było. Od sprzętu, na który mogą pozwolić sobie nieliczni po domowego asystenta, dzięki któremu zmywanie naczyń stało się znacznie prostsze i mniej czasochłonne, zmywarki to dziś ważny element wyposażenia wielu polskich kuchni. Jak wynika z badania Samsung 79% Polaków wciąż nie posiada w domu suszarki automatycznej, ale świadomość korzyści płynących z obecności tego urządzenia w gospodarstwie domowym rośnie.

Wiele osób nie lubi prasowania lub uważa je za uciążliwe. Nie dziwi więc fakt, że aż 78% ankietowanych, według badania Samsung chciałoby, aby prasowanie było łatwiejsze. Dzięki funkcji Bez zagnieceń ubrania wyjęte z suszarki są wygładzone, a także miękkie i przyjemne w dotyku. Ich prasowanie często nie jest już wcale konieczne lub jest o wiele łatwiejsze. Ze znaczącą korzyścią dla 72% respondentów wiąże się także możliwość wysuszenia dużych, ciężkich i trudnoschnących rzeczy, takich jak kołdry, poduszki, swetry, czy odzież zimowa. Dzięki suszarce automatycznej jest to o wiele szybsze, prostsze i wygodniejsze, szczególnie jeśli nie dysponujemy zbyt dużą powierzchnią mieszkalną. Możliwość wyeliminowania z przestrzeni domowej standardowej suszarki, a tym samym pozbycia się raz na zawsze widoku suszących się ubrań, jest nie do przecenienia. Co więcej, jeśli dla niektórych osób mały metraż mieszkania był do tej pory argumentem za tym, aby nie kupować suszarki automatycznej, to opcja montażu jednego urządzenia na drugim rozwiązała ten problem.

Warto dodać, że w ostatnich latach oferta suszarek z pompą ciepła, czyli takich, w których zamiast konwencjonalnej grzałki wykorzystano czynnik termiczny podgrzewający powietrze, znacznie się rozrosła. Obecnie wszystkie suszarki Samsung, większość o klasie energetycznej A+++, są w nią wyposażone. To wygodniejsze oraz bardziej ekologiczne rozwiązanie niż w suszarkach wentylacyjnych sprzed lat. Nie dziwi więc fakt, że rynek suszarek rośnie obecnie dynamiczniej niż innych sprzętów AGD. Zgodnie z danymi APPLiA Polska, organizacji producentów AGD, w 2020 r. sprzedano aż 62% więcej suszarek niż w poprzednim roku.

W przypadku upowszechniania się zmywarek postęp wydawał się dość wolny. Obecnie są one niezbędnymi urządzeniami w naszych domach i wręcz ciężko jest nam sobie wyobrazić minioną „erę”, w której zmywarek nie było. Z kolei suszarki automatyczne dopiero podbijają rynek, ale już dziś możemy zakładać, że staną się sprzętami równie popularnymi jak wspomniane zmywarki. Jakkolwiek nie ocenialibyśmy małych metraży mieszkań oddawanych do użytkowania w Polsce, to również w takich mieszkaniach, gdzie nie ma dużo miejsca na suszenie prania, suszarki znajdują swoje miejsce i praktyczne zastosowanie.

Nasze domy stają się coraz bardziej inteligentne. Sprzęty AGD także dołączają do ekosystemów smart home - z których funkcji użytkownicy korzystają najczęściej? Które chwalą sobie najbardziej? W którym kierunku planowany jest dalszy rozwój funkcji smart home w pralkach i suszarkach w najbliższych latach?

Obecne trendy pokazują, że urządzenia mają być bardziej efektywne środowiskowo, intuicyjne, ale także inteligentne – stanowiące realną pomoc i doradztwo. Automatyzacja ciągle idzie naprzód. Kolejne procesy są upraszczane tak, aby przebiegały sprawnie przy naszym minimalnym zaangażowaniu. Trendem jest komunikacja pomiędzy sprzętami w ramach całego ekosystemu domowego. W tym przypadku połączenie pomiędzy pralką a suszarką umożliwia wybór najlepszego programu suszenia na podstawie programu prania, co nie tylko oszczędza nasz czas, ale także zdejmuje z nas konieczność martwienia się o bezpieczeństwo naszych ubrań. Kolejne etapy na pewno będą związane ze zwiększaniem funkcjonalności ekosystemu, w który zaangażowane będzie coraz więcej urządzeń domowych.

Kiedyś tylko pralka. Obecnie pralka i suszarka. Co jeszcze będą potrafiły pralki za kilkadziesiąt lat?

Możliwość zarządzania domem z poziomu smartfonu staje się standardem, a technologia ta nieustannie się rozwija. Nasze domy będą coraz bardziej zautomatyzowane, a sprzęty w nich coraz bardziej inteligentne. Już teraz lodówki na podstawie swojej zawartości doradzają przepisy kulinarne, inteligentne odkurzacze same wytyczają trasę i sprzątają mieszkania omijając pozostawione przez nas przedmioty. Pralki posiadają czujniki sprawdzające poziom zabrudzenia oraz wagę wsadu i analizują te dane, aby dobrać ilość detergentu i wody oraz dostosować odpowiedni czas prania. W przyszłości możemy spodziewać się jeszcze lepszego dopasowania do naszego stylu życia dzięki rozwiązaniom opartym o jeszcze większą ilość danych.

Pralki kiedyś, dziś i w przyszłości. Co się zmieniło już wiemy, a co się dopiero zmieni? Gdzie widzi Pan te urządzenia za, kolejno: 25, 50 i 100 lat? Jakie są przewidywania?

Pranie to czynność domowa, którą „zlecamy na zewnątrz” stosunkowo mniej chętnie niż gotowanie i sprzątanie, bowiem dotyczy ona rzeczy bardzo osobistych. Nie zrezygnujemy z posiadania pralek w naszych domach i mieszkaniach, ale będą one coraz bardziej innowacyjne. Świat zwraca się w kierunku ekologii i technologie zastosowane w pralkach i suszarkach będą ewoluować, choć sam wygląd urządzeń nie zmieni się znacząco. Drugi kierunek, bardziej futurystyczny, ma związek z mniejszym zużyciem mechanicznym i chemicznym ubrań w procesie prania, a przez to wydłużeniem ich życia. Osoby świadome kosztów środowiskowych i społecznych produkcji ubrań wybiorą pralki, które piorą tkaniny delikatnie, aby ograniczyć kupowanie nowych rzeczy.

Jak podobne analizy wyglądały przed laty: co się sprawdziło, co nie?

Prognozy z przeszłości dotyczące prania rzadko bywały chybione, jednak nie wszystko udało się przewidzieć. Po pierwsze pamiętajmy, że w domach, w których nie było pralek, praktycznie jeden cały dzień w tygodniu poświęcany był na pranie. Ale dwa prognozowane kierunki, które się nie sprawdziły to roboty i centralizacja komputerów domowych. Od połowy XX w. pojawiały się wizje i prognozy, że roboty staną się służącymi w domach i będą wykonywać prace domowe, w tym pranie i suszenie. Okazało się to zupełnie zbędne – pranie w nowoczesnej pralce jest na tyle łatwe i skuteczne, że nie ma potrzeby „zlecania” tej pracy cybersłużącym. Co więcej, tamte marzenia zostały powstrzymane przez tzw. „długą zimę sztucznej inteligencji”, czyli trzydziestolecie zastoju w rozwoju systemów uczących się. Co się tyczy komputerów domowych, przechowujących na przykład informacje o garderobie mieszkańców i sposobach ich prania, to nigdy się ich nie doczekaliśmy. Za to tempo oraz kierunek rozwoju Internetu, jakiego nie spodziewali się starzy futurolodzy sprawił, że przetwarzanie informacji i ich przechowywanie w chmurze zdejmuje z nas potrzebę posiadania „rodzinnego serwera”.

Mniejsze czy większe? Szersze czy węższe? Czy ten segment AGD ma szansę na prawdziwe trzęsienie ziemi w kwestii wyglądu?

Trudno mówić o całkowitej rewolucji w kontekście założeń. Pralka potrzebuje elementów mechanicznych, panelu sterowania, pojemników na detergenty, drzwi itp. Spektrum rozmiarów także nie powinno ulec większej zmianie. Obecnie nawet te najwęższe pralki, przeznaczone dla małych gospodarstw (np. dla singli) są w stanie pomieścić duży załadunek. Oczywiście wygląd ewoluuje w zależności od trendów w designie, pojawią się nowe materiały i style.

