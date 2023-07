Samsung Galaxy Watch 6 to idealny zegarek dla śpiochów i fanów "klasyki"

Mniejsze ramki, większe wyświetlacze i… powrót fizycznego pierścienia!

Wielkość ekranu w Samsung Galaxy Watch 6 uległa zmianie, z 1,19 cala na 1,31 cala, a czarna ramka zmniejszyła się z 4,99 mm do 3,55 mm. Dzięki temu rozmiar ikon w menu się zwiększył, podobnie jak klawiatura, która urosła o 13 procent względem Watcha 5. Proporcje zmieniły się również w przypadku Classica, do którego — uwaga — powrócił fizyczny pierścień! W „klasycznej” wersji Watcha 6 ekran również będzie miał wielkość 1,31 cala, za to czarna ramka z 5,47 mm zmniejszy się do 4,62 mm, a pierścień z 3,39 mm zmniejszy się do 2,8 mm w porównaniu z Watchem 4 Classic.

Sen i zdrowie

Samsung dodał nowy materiałowy pasek zapinany na rzep (bardzo podobny do tego, który od lat jest w Apple Watchach) oraz zmienił diodę LED z zieleni na podczerwień, w taki sposób, aby nikogo nie była w stanie obudzić w nocy. Wszystko to ze względu na rozwinięcie funkcji śledzenia snu — firma ogłosiła również, że w trybie snu automatycznie włączy się przyciemniony ekran, a powiadomienia będą wyłączone. Po nocy z zegarkiem zostanie nam dostarczony intuicyjny raport snu, który zawiera ogólny czas snu, wynik snu (doskonały/dobry/wymaga uwagi), fazy snu (czuwanie/REM/lekki/głęboki), regularność snu, poziom tlenu we krwi, chrapanie oraz temperatura skóry. Do tego cały czas będziemy mieli dostęp do trenera snu.

Samsung Galaxy Watch 6 dodaje również strefy tętna, które przydadzą się podczas biegania. Do tego zegarek będzie nas powiadamiał o nieregularnym rytmie serca oraz pozwoli na badanie ECG. Dodatkowo możemy liczyć na analizę składu ciała (waga, mięśnie, masa tłuszczu, woda ciała, tkanka tłuszczowa, BMI, BMR i porady) oraz monitorowanie ciśnienia tętniczego. Watch 6 pozwoli również na zaawansowane śledzenie cyklu, wykrywanie upadku oraz ciągłe monitorowanie pracy serca, chociaż Samsung zaznacza, że zegarek nie jest urządzeniem medycznym. Firma deklaruje również, że wszystkie nasze informacje zdrowotne oraz dane w Samsung Health są chronione przez Knox.

Lepsza bateria i wsparcie aplikacji

Usprawnień doczekała się również bateria. Mniejsze koperty w Watchu 6 i Watchu 6 Classic będą miały baterię 300 mAh, za to większe warianty — 425 mAh. Smartwatch to oczywiście kluczowy element całego ekosystemu, więc zegarek pozwoli nam na kontrolowanie aparatu w smartfonach z poziomu nadgarstka, a także będziemy mogli nim płacić zbliżeniowo dzięki modułowi NFC, co akurat nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Na Watcha trafi również mnóstwo nowych aplikacji, wliczając w to Amazon Music, Gmail, WhatsApp, KakaoMap, Peloton, Kakao Pay, Pocket Casts czy iHeart.

Warianty i ceny

Samsung Galaxy Watch 6 będzie dostępny w czarnym, srebrnym i złotym kolorze. Cena za kopertę 40 mm to 1499 zł, za to większa wersja z tarczą 44 lub 46 mm będzie kosztować 1599 zł. Jeśli zdecydujecie się na wersję LTE, mniejszy wariant wyniesie Was 1699 zł, za to większe opcje — 1849 zł. Classic za to będzie dostępny wyłącznie w czarnym i srebrnym kolorze. Zegarek z kopertą 43 mm będzie kosztował 1899 zł, a za 47 mm przyjdzie nam zapłacić 2049 zł. Jeśli chcemy Classic LTE, to za mniejszy wariant zapłacimy 2149 zł, a za większy 2299 zł.

Ceny:

40 mm 1499 zł 44/46 mm 1599 zł 40 mm LTE 1699 zł 44/46 mm LTE 1849 zł Classic 43 mm 1899 zł Classic 47 mm 2049 zł Classic 43 mm LTE 2149 zł Classic 47 mm LTE 2299 zł

Oferta przedsprzedażowa

Na koniec warto wspomnieć o promocji przedsprzedażowej, która trwa od dzisiaj od godziny 13:01 do 10 sierpnia do 23:59. W ofercie przedsprzedażowej zegarków będzie dostępny odkup lub zwrot na kartę mobilną w wysokości 450 zł, a klienci decydujący się na nowy smartwatch koreańskiej firmy otrzymają dodatkowo wspomniany wcześniej pasek na rzep.