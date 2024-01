Samsung kończy głośną przedsprzedaż. Co z rozgoryczonymi klientami?

Samsung rozwścieczył polskich klientów. Afera przedsprzedażowa już się jednak skończyła

Jak informowaliśmy ostatnio, wiele klientów oficjalnego sklepu Samsunga w postach na X/Twitter i w komentarzach pod postem Samsung Polska na Facebooku pisało, że kwestia przedsprzedaży w sklepie internetowym Samsung w rzeczywistości wcale nie wyglądała tak kolorowo, jak można było zakładać. W tej sprawie z redakcją Antyweb skontaktowało się mailowo również kilku naszych czytelników, którzy również zwrócili naszą uwagę na ten temat.

Problem polegał na benefitach związanych z zamówieniem nowego flagowca koreańskiej firmy przed premierą. W sieci pojawiały się głosy w sieci o tym, że benefity w postaci dodatkowych pieniędzy za program odkup ze starym smartfonem lub kilkaset złotych na kartę podarunkową, których zgodnie z regulaminem miało być 20 tysięcy, bardzo szybko skończyły; na X można było znaleźć również mnóstwo zrzutów ekranu, pokazujących, że formularza w ogóle nie dało się wysłać i głosy klientów w znacznej większości były negatywne. Można to było również zobaczyć w komentarzach czytelników Antyweb pod artykułem Samsung rozwścieczył najwierniejszych klientów z Polski. Oto jak nie organizować przedsprzedaży.

Dodatkowo jednym z głównych bonusów miały być słuchawki Galaxy Buds 2, których — według regulaminu — ilość była ograniczona do 10 tysięcy sztuk. Kłopot jednak polegał na tym, że mnóstwo osób zwraca uwagę na to, że o otrzymaniu nagrody decyduje kolejność wysłania zgłoszenia poprzez formularz w aplikacji Samsung Members na nowym telefonie — a trudno to zrobić, kiedy telefonu się nie ma.

No bo właśnie, czytelnicy Antyweb oraz inni klienci w mediach społecznościowych skarżą się również na to, że zamówienia ze sklepów z elektroniką zaczęli otrzymywać w piątek, 19 stycznia, za to zamówienia złożone na stronie Samsunga w dzień startu przedsprzedaży, 17 stycznia, do tej pory w wielu przypadkach nie zostały skompletowane i wysłane. Chociaż Samsung faktycznie deklarował wysyłkę od 24 stycznia i było to jawne, to oficjalny sklep internetowy jest jednak swego rodzaju wizytówką firmy — stąd zdziwienie czy frustracja spowodowana dużo dłuższym czasem oczekiwania na smartfon wydają się zrozumiałe. Szczególnie, jeśli z tego względu odebranie słuchawek w promocji było zwyczajnie niemożliwe.

Samsung odpowiada. Nowa promocja i koniec przedsprzedaży

Odezwaliśmy się do Samsung Polska z prośbą o komentarz w tej sprawie. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, była następująca:

Promocja przedsprzedażowa Galaxy S24 jest realizowana zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronach samsung.com oraz naszych partnerów, który definiuje zarówno proces, jak i liczbę dostępnych benefitów. Pula Galaxy Buds2 dostępnych w promocji przedsprzedażowej dla pierwszych klientów się wyczerpała, natomiast przygotowaliśmy dodatkową ofertę ze słuchawkami Galaxy Buds FE Zgodnie z naszymi pierwotnymi deklaracjami, wysyłki Galaxy S24 kupionych w przedsprzedaży rozpoczęły się 24 stycznia i są realizowane na bieżąco, zgodnie z kolejnością złożonych zamówień. Niestety nie odpowiadamy za działania logistyczne naszych partnerów biznesowych.

Samsung zdecydował się więc przygotować dodatkową ofertę ze słuchawkami Galaxy Buds FE, chociaż więcej szczegółów na temat tej oferty na razie nie znamy. Kiedy tylko się to zmieni, z pewnością Was o tym poinformujemy.

Co jednak warto zaznaczyć, to fakt, że na swojej oficjalnej stronie Samsung nie przyjmuje już zamówień na smartfony z linii Galaxy S24, a termin dostawy został zmieniony na kwiecień 2024. Na ten moment więc smartfonów ze strony Samsunga nie możemy zamówić.