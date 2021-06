Raytracing zmierza do smartfonów! Samsung odskoczy konkurencji

Jak podaje AMD w swojej informacji prasowej:

AMD współpracuje z Samsungiem nad następną generacją SoC z serii Exynos. Procesor będzie zawierał niestandardową architekturę graficzną AMD RDNA 2, która zapewni mu obsługę technoligii śledzenie promieni i funkcje cieniowania o zmiennej częstotliwości

Jak podaje CEO AMD, Lisa Su, więcej informacji na temat tego, jak dokładnie będzie wyglądał efekt współpracy AMD i Samsunga dostaniemy pod koniec tego roku, a pierwszymi SoC z tymi układami będą Exynosy 2100. Premiera Galaxy S22 zapowiada się więc niesamowicie ciekawie.

Czym chłodzić takie monstra?

Nikt nie odbiera Samsungowi tego, że jego Exynosy to wciąż bardzo mocne procesory, a podrasowana grafika może dać im bardzo zauważalną przewagę nad konkurencją ze Snapdragonami (o ile oczywiście faktycznie będzie potrafiła to, co sugeruje informacja prasowa). Jednak dodatkowe obliczenia dla SoC to także dodatkowe ilości generowane ciepła, a już poprzednie Exynosy pokazały, że w tym aspekcie są w tyle za konkurencją. Mimo tego, jestem raczej pozytywnie nastawiony do zmian. Oczywiście można dywagować, czy raytracing jest w ogóle potrzebny w smartfonach, ale moim zdaniem – mobilnym graczom da to znacznie więcej niż chociażby kolejne zwiększanie pamięci RAM czy pakowanie do małych ekraników rozdzielczości 4K. Jeżeli więc tylko Samsung będzie w stanie utrzymać temperatury pod kontrolą – Samsung Galaxy S22 będzie najlepszym smartfonem gamingowym przyszłego roku.

