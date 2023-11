Dzięki tym funkcjom nowy telefon Samsunga odjedzie konkurencji

W sytuacji, gdy telefony z Androidem możemy bez problemu porównać ze sobą i wybrać taki, jaki się nam podoba, producenci dwoją się i troją, by przekonać do siebie klientów. Szczególnie, że dane o sprzedaży z ostatnich lat mówią jasno, że kupujemy mniej i mniej smartfonów. Dlatego też obserwujemy producentów wręcz prześcigających się w tym, co ich telefony mogą zaoferować.

Zazwyczaj przybiera to formę przekonywania użytkowników użyciem wyjątkowych podzespołów, jak aparat o superdużej rozdzielczości, multum gigabajtów pamięci RAM czy superjasny ekran. Mniej z nich inwestuje w funkcje software'owe, których nie da się tak łatwo "sprzedać" konsumentowi. Jest jednak jedna firma, która w tym temacie idzie pod prąd.

Samsung Galaxy S24 będzie telefonem AI. Nowy kierunek rozwoju?

O tym, co potrafi AI w telefonach przekonaliśmy się dzięki takim firmom jak Google, które mocno inwestują właśnie w ten kierunek rozwoju. Nowe Pixele potrafią chociażby podmienić naszą minę na zdjęciu na inną, lepszą, tworząc jednocześnie zdjęcie sceny, która nigdy nie miała miejsca w rzeczywistości.

Samsung idzie w tym wypadku trochę inną drogą i w najnowszej serii swoich smartfonów Galaxy ma dodać tzw. "AI Experience". Co ma ono wnosić do urządzeń? Firma ma pracować nad własnym modelem AI nazwanym Gauss, który, podobnie jak ChatGPT i Bing, ma pomagać użytkownikom smartfonów wykonywać codzienne zadania. Ma m.in. pomóc w komponowaniu maili, czy też - analizować użytkowanie telefonu aby lepiej podpowiadać elementy, z których użytkownik może chcieć skorzystać.

Dodatkowo, smartfony Samsunga mają mieć dostęp do znanych już funkcji AI, jak chociażby tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym. Sam Samsung mówi o tym, jako o zupełnie nowym otwarciu, jeżeli chodzi o doświadczenie z używania telefonu i trzeba przyznać, że będąc jedną z najpopularniejszych marek na świecie, ich krok może pociągnąć za sobą rzeszę naśladowców, którzy będą również wdrażać AI u siebie, przez co taka funkcjonalność stanie się powszechna.

Jednocześnie - Samsung rozbudowuje swój ekosystem produktowy o elementy wykorzystujące AI, jak chociażby smart okulary czy inteligentny pierścień. Jasnym więc jest, że telefony z serii S24 będą potrafiły znacznie więcej niż ich poprzednicy. Pytanie - czy Samsung sam nie zablokuje sobie rozwoju już na samym początku. Krążą bowiem pogłoski o tym, że funkcje AI proponowane przez firmę mają być oferowane w formacie subskrypcyjnym, co znacznie zmniejszy liczbę osób, które by się na nie ewentualnie zdecydowały.

Jaka funkcja AI w smartfonie byłaby dla Was najciekawsza?