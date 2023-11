Ukończył dzieło Michała Anioła. Wykorzystał do tego najnowszy smartfon

Współczesna technologia daje nam niemal nieskończone możliwości. Dzięki digitalizacji możemy przechowywać, przesyłać i korzystać nie tylko z tego, co tworzymy teraz, ale możemy bazować na wszystkim tym, co stworzono lata, dekady, czy nawet wieki temu. W taki właśnie sposób muzyka sprzed lat znajduje drogę do współczesnych kompozycji, stare filmy zyskują drugie życie, a dawna sztuka jest na nowo odkrywana i często stanowi źródło inspiracji dla współczesnych artystów.

Co więcej, współczesne spojrzenie na niektóre elementy może sprawić, że elementy sztuki sprzed lat zyskują współczesny kontekst i ich przekaz trafia do współczesnego odbiorcy. Dlatego artyści lubią korzystać ze sławnych dzieł sprzed lat, a efekty takiego podejścia często potrafią być zaskakujące. Co jednak, jeżeli weźmie się na warsztat pracę jednego z najsławniejszych malarzy w dziejach?

Sławna praca Michała Anioła dokończona po ponad pół wieku

Jak możemy przeczytać w materiałach prasowych marki OnePlus, firma nawiązała współpracę ze współczesnym twórcą pop-art, Philipem Colbertem, w ramach której artysta podjął się niezwykłego wyzwania – ukończył słynne niedokończone dzieło Michała Anioła „Madonna z Manchesteru”.

Oprócz samego faktu dokończenia obrazu ciekawy jest też fakt, że artysta do wykonania tej pracy użył składanego smartfonu OnePlus Open. „Gotowe” dzieło Colberta, wykonane przy użyciu wyłącznie OnePlus Open, zaprezentowano na interaktywnym wernisażu w National Gallery w Londynie. Podczas projekcji, która również odbyła się przy pomocy OnePlus Open, przedstawiono cały proces tworzenia zmodernizowanego dzieła sztuki.

Co więcej, praca Colberta znalazła się obok oryginalnego obrazu Michała Anioła, który pozostaje nieukończony. Trzeba przyznać, że o ile każdy może mieć różne podejście do sztuki, to fakt wykorzystania w tym celu smartfonu pokazuje, jak duże możliwości mają dziś konsumenci i że telefony, szczególnie składane, spokojnie mogą być wykorzystane nie tylko do podstawowych zastosowań.