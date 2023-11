Ten smartfon Samsunga może być hitem! Zapowiada się znakomicie!

Samsung to jeden z najbardziej lubianych producentów smartfonów. Ich flagowe modele podbiły serca użytkowników na całym świecie, ale najlepiej sprzedające się to te... ze średniej półki. Seria "A" rozkochała w sobie użytkowników już dawno temu — i często są one idealnym kompromisem pomiędzy jakością, a ceną. A co ważniejsze: nie kosztują fortuny, jak wspomniane rodzeństwo — nie mówiąc już o składakach, bo te są już kompletnie inną historią.

Smartfon Samsung Galaxy A35. To on będzie królem średniej półki?

Samsung Galaxy A34 cieszy się ogromną popularnością i znakomitymi recenzjami. Nic zatem dziwnego, że jego następca wzbudza ogrom emocji od wejścia. Recenzenci i użytkownicy uwielbiają wysokiej jakości ekran AMOLED z obecnego na rynku smartfona, ale od początku krytykowali wcięcie w ekranie pod którym ukryta była kamera. Jego następca, jak sugerują bazujące na przeciekach rendery, miałby podejść do tematu nieco inaczej. I zamiast wcięcia — zaoferuje "dziurę" na kamerę — analogicznie do tego, jak inżynierowie Samsunga zrobili to w przypadku modelu Galaxy A54.

Samsung Galaxy A35 — specyfikacja techniczna, której spodziewamy się w smartfonie

Oczywiście nie brakuje także informacji na temat tego, co smartfon w środku. 6,6-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz ma czarować od wejścia, podobnie jak węższe niż dotychczas ramki. Poza tym sama konstrukcja miałaby być nieco cieńsza. Z tyłu czekać ma na nas zestaw 3 kamer (z czego główna zaoferuje matrycę 50 MP, a wspierać ją będzie 8 MP ultraszerokokątna oraz 2 MP makro). Wszystko to działać ma pod kontrolą średniopółkowego układu Exynos, zaś o długi czas pracy na jednym ładowaniu zadba akumulator o pojemności 5000 mAh.

