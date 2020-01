Samsung wie, jak rozpocząć ofensywę

Ostatnio Samsung pochwalił się swoimi wynikami sprzedaży smartfonów, które od razu po wyjęciu z pudełka oferują obsługę sieci 5G. Według danych Koreańczyków, od stycznia do końca listopada 2019 roku udało im się sprzedać 6,7 miliona telefonów z takim wsparciem. Przekłada to się na udział w całym segmencie smartfonów z 5G na poziomie aż 53,9% i w sumie niewielu producentów zdecydowało już teraz zaangażować się w ten sektor. Niewątpliwie Samsung zyskał świetne miejsce do testowania w praktyce swoich produktów. Sami rozwijają technologię 5G już od 2010 roku.

Warto zresztą zaznaczyć, że firma przygotowała tu aż 5 modeli z obsługą sieci nowej generacji. Najpierw pojawił się Samsung Galaxy S10 5G, potem Samsung Galaxy Note 10 5G i Galaxy Note 10 Plus 5G oraz Galaxy Fold 5G i Galaxy A90 5G. Trzeba przyznać, że liczna rodzinka produktów, a już wkrótce ma dołączyć do nich pierwszy na świecie tablet z 5G, czyli Samsung Galaxy Tab S6 5G.

W 2019 roku smartfony z 5G stanowiły zaledwie 1% całkowitej sprzedaży takich urządzeń. Według prognoz Counterpoint Research, wskaźnik ten ma wzrosnąć do 18% w 2020 roku i zdecydowanie będzie potem dynamicznie rósł. Widać to również po tym, na co stawiają wytwórcy procesorów. Ostatnia konferencja Qualcomma, na której pokazano Snapdragona 765 i 865, została poświęcona przede wszystkim tematowi dodania obsługi sieci 5G do urządzeń ze średniej i wyższej półki.

Interesujące jest to, jak firmy chętnie będą podchodziły do tematu 5G. Na pewno sporo zależy tu od samych operatorów i w przypadku Polski widać to, że najwięksi operatorzy prowadzą zaawansowane testy tej technologii. Do tego w połowie grudnia 2019 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje w sprawie aukcji częstotliwości do sieci 5G.

5G zadomowi się na rynku w 2020

Możemy spodziewać się, że szczególnie w drugiej połowie 2020 roku będziemy mieć do czynienia z naprawdę dużą liczbą nowych smartfonów z obsługą sieci 5G. Warto tu też poczekać na nowe SoC Mediateka, które najpewniej przyczynią się do popularyzacji tego standardu wśród jeszcze tańszych telefonów.

Co ciekawsze, według prognoz Qualcomma w 2021 roku na rynku ma działać już łącznie aż 450 milionów smartfonów z 5G. To doskonale pokazuje, że gra jest warta świeczki dla każdego producenta i nic dziwnego, że Samsung postanowił tak agresywnie zaatakować zupełnie nowy segment.

Oprócz smartfonów możemy spodziewać się sporej liczby nowości z innych segmentów. Szczególnie widać tu ogromny potencjał w zakresie Internetu Rzeczy, sektora motoryzacyjnego czy laptopów, w przypadku których coraz większy sens ma dodawanie wsparcia dla sieci komórkowych.

źródło: Wirtualne Media