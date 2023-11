Co najmocniej śledzi użytkownika? Nie telefon, a... samochód

Przywykliśmy już do tego, że żyjemy w erze całkowitego nadzoru nad tym, co robimy. Nasze telefony wysyłają do różnych firm nasze dane personalne, informacje o naszym położeniu, tym, z jakich aplikacji korzystaliśmy czy też - jakie witryny odwiedzaliśmy. Takie dane pozwalają stworzyć nasz dokładny profil, który potem jest monetyzowany, m.in. poprzez wyświetlane nam reklamy.

To oczywiście spowodowało powstanie oddolnego ruchu przeciwko wielkim korporacjom, którego celem jest oddanie prywatności w ręce użytkowników. Powstały prywatne, szyfrowane komunikatory, prywatne przeglądarki internetowe, czy wręcz całe urządzenia (jak Murena 2) które odcinają się od wszystkiego co robi Google. Co więcej - same firmy też widzą, co się dzieje i nawet największe z nich implementują możliwość posiadania większej kontroli nad tym, jakie rzeczy dana korporacja o nas wie i jak może te dane przetwarzać.

Wydawałoby się więc, że dziś nie ma już miejsca dla najbardziej ordynarnego śledzenia użytkownika, z którym ten nie może nic zrobić. Jak się okazuje - wcale nie, a to może trwać sobie w najlepsze.

Twój samochód wie do kogo dzwonisz i czyta Twoje SMS'y

W Stanach Zjednoczonych właśnie dobiegł końca bardzo ciekawy i kontrowersyjny proces sądowy. Kilku z największych producentów samochodów, w tym Honda, Toyota, Volkswagen czy General Motors zostało w nim oskarżonych w pozwie zbiorowym o zbieranie i przechowywanie danych, które przechodzą przez pokładowy system rozrywki. Mowa tu o rejestrze połączeń czy wiadomościach tekstowych wysyłanych i odbieranych za jego pośrednictwem.

Źródło: Depositphotos

Okazało się, że samochody tych marek nie tylko rejestrują takie akcje, ale też - przechowują je w pamięci. Co więcej - do tej pamięci klient nie ma dostępu, ale - dane te można wydobyć z auta przy pomocy specjalnego narzędzia i oprogramowania, pomijając jednocześnie wszystkie zabezpieczenia. To oznacza, że nawet jeżeli usuniemy SMS'y i listy połączeń z telefonu, służby mogą wciąż je "wydobyć" z naszego samochodu i to bez znajomości hasła.

Werdykt w tej sprawie dziwi ogromnie. Sąd uznał bowiem, że takie praktyki producentów są legalne, ponieważ naruszenie prywatności jest w tym wypadku jedynie "potencjalne". Osobiście ciężko mi się z tym zgodzić na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Jeżeli użytkownicy bez swojej zgody (i najczęściej wiedzy) są pozbawiani dostępu do swoich danych, możliwości ich usunięcia oraz wiedzy, gdzie i jak są przetwarzane, jest to najbardziej klasyczny przykład szpiegowania przez duże korporacje. Po co producentom aut takie informacje są potrzebne i co więcej - dlaczego kilka z największych firm na świecie posiada ten sam problem, będący backdoorem do naszych prywatnych wiadomości - to już jest dyskusja na zupełnie inny moment.

Faktem jednak jest, że dla osób, które chcą dbać o swoją prywatność, nawet korzystanie z samochodu wiąże się z próbowaniem ominięcia celowego działania producenta przeciw konsumentowi.

