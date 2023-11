Oto następca smartfona. Czym jest Humane Ai Pin

Wszystkie funkcje smartfona w malutkiej obudowie? Twórcy AI Pin przekonują, że jest to wszystko, czego potrzebujesz.

Smartfony bezsprzecznie zdominowały nasze życie. Nie tylko zawsze mamy je przy sobie, ale też - wiele nowoczesnych usług powstało z myślą o nich, a nie o komputerach osobistych. To sprawia, że ze smartfonami spędzamy coraz więcej i więcej czasu i naturalnie - to zaczyna martwić grupę osób, która uważa, że technologia ma negatywny wpływ na nasze życie.

Pomysłów na to, co ma być "po smartfonie" było już wiele, jednak jak widać, żaden na dobre się nie przyjął. Teraz swoich sił w tym temacie próbuje nowa firma i ich koncept, co trzeba przyznać, jest bardzo oryginalny.

Humane AI Pin to narzędzie, które ma zastąpić telefon

Wewnątrz AI pin znajduje się wszystko, czego spodziewalibyśmy się od smartfona. Mamy tu procesor, kamerę, baterię, a także - sensor ruchu, głośnik i wyświetlacz, który nie prezentuje treści na ekranie, ale wyświetla ją za pomocą lasera na dowolnie wybranej przez nas powierzchni.

Urządzenie ma w zamyśle działać dzięki różnym algorytmom sztucznej inteligencji, które mają odpowiadać na wszystkie nasze potrzeby. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą głosu, gestów oraz panelu dotykowego na obudowie. AI Pin może robić wiele rzeczy, które potrafi telefon, jak odtwarzanie muzyki, wykonywanie i odbieranie połączeń czy nagrywanie filmów i robienie zdjęć.

Jest to więc podręczny, osobisty asystent, który sprawia, że nie trzeba nosić ze sobą telefonu. Problematyczna może być jednak cena - póki co wynosi ona 700 dolarów + abonament 24 dolary/msc. za możliwość połączenia się z internetem i dzwonienia/sms'owania w sieci T-Mobile. Czy więc AI Pin przyjmie się jako "rewolucja"? Odpowiem dyplomatycznie - nie wiem, choć się domyślam.