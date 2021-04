Sailor Moon Eternal – najnowszy film serii „Czarodziejka z Księżyca” w czerwcu na Netflix

„Czarodziejka z Księżyca” to jedna z najpopularniejszych serii anime na świecie i kamień milowy w popularyzacji gatunku którego była przedstawicielką. W Polsce również ma wierne grono miłośników, czego ogromną zasługą jest emisja serialu w latach 90. na antenie telewizji Polsat. W tamtych latach polscy fani japońskiej popkultury brali co się dało i nie wydziwiali. Starej serii w Polsce legalnie już nigdzie nie obejrzymy, ale od kilku lat realizowana jest nowa seria, której ostatnią odsłoną są dwa filmy: Sailor Moon Eternal. Oba kilka miesięcy temu trafiły do japońskich kin, a prosto z nich… zawitają na Netflix!

Sailor Moon Eternal na Netflix już w czerwcu

Netflix wykupił prawa do Sailor Moon Eternal i to właśnie na najpopularniejszej platformie VOD można będzie obejrzeć najnowszą odsłonę przygód bohaterów poza Japonią w pierwszej kolejności. Gigantowi udało się wyprzedzić jakiekolwiek wydania DVD / Blu-Ray, bo już 3 czerwca 2021 filmy trafią na platformę. W Japonii była to historia podzielona na dwa oddzielne produkty, które trafiły do kin miesiąc po sobie. Jak będzie tutaj? Możliwe, że Netflix zaoferuje je jako całość, co może sugerować opis poniższego trailera:

Karta produktu jest już dostępna na stronie Netflix, niestety — zabrakło tam jakichkolwiek konkretów. Na te prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać. Ale biorąc pod uwagę jak wyczekiwany to firm i jak popularna to seria — widać, że gigant się nie patyczkuje i sięga po największe produkty na rynku japońskiej animacji. W 2019 roku udało im się uzyskać prawa do klasycznej serii telewizyjnej Neon Genesis Evangelion i starych filmów, teraz sięgają po prawdziwą świeżynkę, która wyląduje na zachodnim rynku u nich po raz pierwszy — i to prosto z japońskich kin. Nieźle.