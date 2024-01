Smartfon na lata? Galaxy S24 będzie idealnym kandydatem

Od oficjalnej premiery linii urządzeń Samsung Galaxy S24 dzieli nas już kilka dni — a plotki na ich temat nie ustają. I wszystkie nastrajają do urządzenia niezwykle pozytywnie. Od lepszego procesora niż wcześniej mówiono w S24+, przez fantastyczny ekran który sprawi że będzie to idealny smartfon dla graczy, na... wielu latach wsparcia kończąc.

7 lat aktualizacji dla Samsunga Galaxy S24

Jak wynika z najnowszych przecieków, Samsung z najnowszą linią swoich flagowców chce podążać ścieżką wydeptaną przez Google i zaoferować użytkownikom aż siedem lat wsparcia dla swoich smartfonów. I mówiąc bardziej precyzyjnie: mowa tu o siedmiu nowych wersjach Androida, na które będą mogły liczyć urządzenia z nadchodzącej linii.

Źródło: SmartPrix, OnLeaks

Jest dobrze, a będzie... jeszcze lepiej? Oby!

W ostatnich latach świat Androida przechodzi ogromną przemianę w kwestii wspierania swoich urządzeń. Wszyscy pamiętamy jeszcze, jak raptem kilka lat temu flagowe modele dostawały jedną, w porywach do dwóch, aktualizacji systemowych. Jedyne na co faktycznie mogły liczyć, to łatki związane z bezpieczeństwem. Obecnie zresztą flagowe modele Samsunga mają obietnice 4 lat nowych wersji systemu oraz 5 lat dbania o bezpieczeństwo.

Teraz miałoby to być 7 lat dużych aktualizacji systemowych oraz tych związanych z bezpieczeństwem. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że nie zabraknie w nim przez lata nowych funkcji opracowywanych prez Google. I że będą one mogły liczyć na wsparcie, jakimi dotychczas w świecie Androida poszczycić mogły się wyłącznie smartfony z linii Google Pixel.

Nie da się ukryć, że to zmiany jak najbardziej potrzebne i jak najbardziej na plus. Już nie tylko Fairphone, ale też mniej "hipsterskie" smartfony będą mogły cieszyć się wieloletnim wsparciem!