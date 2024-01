Samsung Galaxy S24 Ultra ma szansę stać ulubionym smartfonem graczy. Wszystko dzięki tej zmianie

Można się śmiać z mobilnego grania, można go nie doceniać, można czuć się lepszym siedząc przed gamingowym PC. Ale to właśnie smartfony są najpopularniejszymi platformami do gier. To właśnie gry na smartfony zarabiają najwięcej i cieszą się największą popularnością. Dlatego trudno się dziwić, że producenci poświęcają temu aspektowi wiele uwagi. I to nie tylko w kwestii wydajności.

Samsung S24 Ultra będzie najlepszym smartfonem do gier dzięki... ekranowi?

Apple próbuje sprzedać iPhone 15 Pro jako "konsolę do gier" — serwując tam hity znane z konsol i komputerów. Resident Evil 4 jest już dostępny, niebawem dołącza do niego najnowszy Assassin's Creed i Death Stranding. W mojej opinii — pomysł ten jest dość... słaby, głównie ze względu na wygodę grania i drenaż baterii, a także brak odpowiedniego skalowania obrazu po podłączeniu go do zewnętrznego ekranu. Ale znalazł swoich miłośników, więc kim jestem, by dyskutować.

Samsung, jak poinformował Harshit Joshi na platformie X (dawniej Twitter) chce trafić do graczy nie tylko za pośrednictwem wydajnych podzespołów. Ale przede wszystkim nowemu ekranowi AMOLED, który redukuje opóźnienie w wydawaniu komend. Dzięki temu ma szansę stać się ulubieńcem publiczności, która sięga po gry na smartfonach.

A warto mieć na uwadze, że poza casualowym graniem — coraz częściej robią to także profesjonalni gracze. E-sport na smartfonach ma się coraz lepiej, nie brakuje turniejów gdzie na szali są naprawdę duże pieniądze. I wiadomo, że odpowiedni sprzęt — taki który działa możliwie jak najlepiej, nie przegrzewa się i... nie zawodzi — cieszy się największym powodzeniem. Smartfony od Samsunga widzieliśmy już dwa lata temu na oficjalnych turniejach Pokemon Go — w tym roku powrócą w jeszcze lepszej odsłonie?