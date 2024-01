Pogoda z żabką od Google – gdzie ją znaleźć, jak dodać do ekranu głównego?

W świecie aplikacji mobilnych czasem trafiamy na coś więcej niż tylko przydatne narzędzia. Eksperci od UI oraz UX dbają o to, aby interfejsy zawierały takie elementy, które wyróżniają się z tłumu konkurentów. Jednym z takich miłych dla oka dodatków jest "pogodowa żabka" od Google. Komiksowy zwierzak jest zawsze gotowy na to, aby swoją aktualną stylizacją i zajęciami, w obrazowy sposób opowiedzieć nam o aktualnej aurze.

Pogodowy widget od Google wyróżnia się na tle klasycznych aplikacji pogodowych. Wszystko za sprawą animowanego "brand hero" pod postacią uroczej komiksowej żaby. Zwierzak nieustannie reaguje na zmieniające się warunki atmosferyczne. Chcesz wiedzieć, co zrobić, aby żaba znalazła się na ekranie Twojego smartfona? Zapraszamy do dalszej lektury.

Co to jest pogodowa żabka od Google?

"Pogodowa żabka" to postać, którą można spotkać na widżecie pogodowym Google. Jest on dostępny na większości smartfonów. Widżet stanowi ona swoisty skrót, umożliwiający szybkie dostanie się do prognozy pogody poprzez przekierowanie do strony prezentującej bieżące warunki pogodowe. Usługa opiera się na danych udostępnianych przez weather.com i jest dostępna w aplikacji Google. Jeśli nie jest ona domyślnie dostępna w Twoim smartfonie, znajdziesz ją w Google Play.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox&hl=pl&gl=US

Gdzie szukać żaby w Google?

Nie możesz znaleźć pogodowej żaby w swoim smartfonie? To bardzo proste. Wystarczy uruchomić aplikację Google i w oknie wyszukiwania wpisać "pogoda". Ilustracja ze zwierzakiem wyświetli się jako tło informacji o warunkach atmosferycznych. To jednak nie wszystko. Obrazek zmienia się razem z pogodą. Może np. leniwie wygrzewać się na słońcu przy strumieniu, wywieszać pranie lub moknąć w deszczu. To subtelny, humorystyczny sposób przedstawienia aktualnych warunków pogodowych i trzeba przyznać, że przypadł on do gustu milionom użytkowników smartfonów. Mam jednak wątpliwości co do tej adaptacji, jeśli chodzi o system iOS. Za oknem -3ºC a moja żaba puszcza latawiec na łące... Czy żaba na Androidzie jest tak samo nieodpowiedzialna?!

Pogoda z żabą jako domyślna aplikacja na Androidzie

Jakiś czas temu Google w końcu dodało do Google Play własną aplikację pogodową. Wygląda jednak na to, że póki co jest ona dostępna tylko dla użytkowników Pixeli. Sprawdzałem na kilku urządzeniach z Androidem i nie ma po niej śladu. Możemy jednak wykonać pewne kroki, aby aplikacja pogodowa Google była dostępna na niemal każdym smartfonie z Androidem. Jak to zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Pogoda na ekranie głównym

Pogoda Google wyświetla szczegółową prognozę na najbliższe 10 dni. Są też ikonki odpowiadające za takie składowe pogody jak prawdopodobieństwo opadów deszczu, jakość powietrza czy informacje o wietrze. Dodana do ekranu głównego, zapewnia szybki dostęp do aktualnych informacji. Co ważne, wcale nie musimy szukać narzędzia w Google Play.

Procedura dodawania pogody z żabą do ekranu głównego zaczyna się od widżetu wyszukiwarki Google. Wpisujemy słowo "pogoda". Następnie dotykamy ikonę przedstawiającą 3 kropki, która znajduję się w prawym górnym rogu. W rozwijanym menu wyświetli się opcja "Dodaj skrót na ekranie głównym". Wystarczy ją kliknąć, aby skrót do aplikacji stał się dostępny na smartfonie.

Żabo wróć!

Wydawać by się mogło, że tak niepozorny element interfejsu jak żaba, który nie jest przecież w żaden sposób powiązany z identyfikacją wizualną Google, nie wpłynie szczególnie na preferencje użytkowników smartfonów. Nic bardziej mylnego. Kilka tygodni temu Google zmodyfikowało swój widget. Na reakcje nie trzeba było długo czekać. Oto niektóre z wypowiedzi na forum Pixel Phone Help:

Czy żaba w aplikacji pogodowej zniknęła? Nie pojawia się już w aplikacji pogodowej, zastanawiam się, czy zaktualizowali aplikację i pozbyli się go? Jeśli tak, dlaczego mieliby to zrobić? Nienawidzę nowej aktualizacji. To ilustracja z żabą sprawiła, że aplikacja była tak wyjątkowa i urocza! :( Nienawidzę nowego formatu.Jest zimny, pozbawiony radości i przyprawia o zawrót głowy. PRZYWRÓĆMY ŻABĘ na jej własny pełny ekran. Przywróć proste przeciągnięcia i kliknięcia, które prowadziły nas do bardziej szczegółowych informacji. Nie mogę uwierzyć, że pozbyli się żaby :( Uwielbiam, jak każdego dnia była inaczej ubrana, w zależności od pogody. Proszę, przywróćcie ją!

Jak widać, urocze zwierzaki królują nie tylko na Instagramie. Pogoda bez żaby nie będzie już tym samym...