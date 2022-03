Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że rząd przygotowuje jednorazowe świadczenie na zakup sprzętu do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Dofinansowanie miało być jednorazowe, w wysokości do 100 zł i przeznaczone na zakup dekodera do odbioru telewizji. Ma to związek z wprowadzanymi w Polsce, oraz w krajach UE, zmianami w nadawaniu sygnału. Po 27 czerwca 2022 dostępne będą tylko kanały w standardzie DVB-T2/HEVC. Jeśli nie posiadacie odpowiedniego telewizora lub dekodera, możecie stracić dostęp do telewizji.

Rada Ministrów podaje, że przyjęła "nowelizację ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej". Nowelizacja jest odpowiedzią na głosy ekspertów wskazujących, że kwota świadczenia na zakup telewizora jest niewystarczająca. W związku z tym postanowiono wprowadzić dwa rodzaje dofinansowania - 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów.

Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je. Nasza propozycja to nie świadczenie socjalne, a uczciwa rekompensata za utratę możliwości korzystania z zakupionego sprzętu. Chcemy zrekompensować wydatek tym, którzy dalej chcą odbierać bezpłatną naziemną telewizję cyfrową.

- zapewnia Janusz Cieszyński, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

250 zł na telewizor i 100 zł na dekoder. Program dofinansowania zakupu sprzętu do odbioru cyfrowej telewizji

Dofinansowanie na zakup telewizora lub dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej będzie przysługiwało na wniosek jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego i będzie jednorazowe. Wniosek o uzyskanie świadczenia będzie można składać elektronicznie. Posłuży do tego platforma gov.pl. Osoby, które wolą bardziej tradycyjne załatwianie spraw, będą mogły złożyć wniosek za pośrednictwem Poczty Polskiej. W odpowiedzi przekazany zostanie specjalny kod uprawniający do otrzymania zniżki w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz na platformach sprzedażowych. KPRM informuje, że do tej pory ponad 150 przedsiębiorców dołączyło do programu dofinansowania. Którzy konkretni? Lista zostanie opublikowana z chwilą uruchomienia programu. Z jednorazowego dofinansowania będzie można skorzystać do końca 2022 r.

