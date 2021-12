Rząd przygotowuje jednorazowe świadczenie na zakup sprzętu do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej. Po 27 czerwca 2022 w Polsce dostępne będą tylko kanały w standardzie DVB-T2/HEVC. Jeśli nie posiadacie odpowiedniego telewizora lub dekodera stracicie dostęp do telewizji.

Już w przyszłym roku, podobnie jak w innych krajach UE, wprowadzone zostają nowe standardy nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. DVB-T/MPEG-4 zostaje zastąpiony bardziej efektywnym DVB-T2/HEVC. Nowy system umożliwia m.in odbioór większej liczby programów telewizyjnych w lepszej jakości obrazu (HD/UHD).

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo:

etap 1: od 28 marca 2022 r. – województwa dolnośląskie i lubuskie.

etap 2: od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

etap 3: od 23 maja 2022 r. – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

etap 4: od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie.

Zmiana rozdysponowania częstotliwości to duże wpływy do budżetu państwa - na poziomie 1 242 mln - 1 624 mln zł. Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je - w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera.

– mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z badań wynika, że 2,27 mln gospodarstw nie jest jeszcze przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Przed wprowadzeniem zmian i nowego standardu, warto sprawdzić czy jesteście na to gotowi. Po 27 czerwca 2022 w Polsce dostępne będą tylko kanały w standardzie DVB-T2/HEVC. Jeśli nie posiadacie odpowiedniego telewizora lub dekodera, to w przyszłym roku będziecie mogli skorzystać ze wsparcia finansowego, jakie chce zaoferować rząd.

Jednorazowe świadczenie na dekoder naziemnej telewizji cyfrowej

Prace nad ustawą o jednorazowym świadczeniu jeszcze trwają. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podaje jednak, że składanie wniosków ma być szybkie i proste. Do wyboru będzie kilka opcji - elektroniczny formularz, tradycyjny wniosek, oraz możliwość wnioskowania przez pełnomocnika. Może nim być członek rodziny lub domownik. Po złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wystawiany będzie dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Wraz z nim będzie trzeba się udać do jednego ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Na chwilę obecną nie ma informacji, które sklepy będą brały w nim udział. Dofinansowanie będzie jednorazowe, w wysokości do 100 zł. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r.