Nowy gracz na rynku smartfonów rośnie jak na drożdżach – jest już w Polsce!

Ostatni kwartał ubiegłego roku nie był dla rynku smartfonów szczególnie łaskawy. W porównaniu z 2021 rokiem dostawy urządzeń spadły o 17%, notując jeden z najgorszych wyników dekady. Kryzys dotknął nawet dwóch czołowych producentów, czyli Samsunga i Apple, choć sprawa tych dwóch gigantów zaczęła nieco polepszać się z początkiem bieżącego roku. Najnowszy raport firmy Canalys pokazuje, że rynek smartfonów powoli zaczyna się stabilizować, ale do osiągnięcia popytu sprzed dwóch lat wciąż daleka droga.

Samsung ponownie liderem

Z opublikowanego raportu wynika, że rynek smartfonów w drugim kwartale 2023 ponownie się skurczył – producenci dostarczyli 258,2 mln smartfonów, czyli o 10% mniej niż w ubiegłym roku (287,4 mln w Q2 2022). Sytuacja, choć wciąż daleka od ideału, zaczyna się jednak powoli stabilizować, a niektórzy producenci mogą być wręcz zadowoleni.

Źródło: Canalys

Jeśli chodzi o topkę największych graczy, to w tej kwestii niewiele się zmieniło. Na pierwszym miejscu ponownie uplasował się Samsung, dostarczając w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 53 mln smartfonów, co stanowi obecnie 21% rynku. Koreańskiemu producentowi depcze po piętach Apple z wynikiem 43 mln dostarczonych smartfonów, a na trzecim miejscu spoczęło Xiaomi, dostarczając w Q2 33,2 mln urządzeń.

Zaskakujące wzrosty Transsion

Na dobrej drodze do podium jest chińskie OPPO z podlegającymi mu markami, takim jak OnePlus. Producent dostarczył 25,2 mln smartfonów, ale już niebawem taki wynik może być niewystarczający do osiągnięcia czwartego miejsca. Zaskakująco szybko rośnie bowiem znaczenie przedsiębiorstwa Transsion, zrzeszającego pod sobą takie marki jak Infinix, iTel oraz debiutującego niedawno na polskim rynku Tecno. Chiński producent wskoczył do pierwszej piątek liderów na rynku smartfonów, sprzedając 22,7 miliona urządzeń, odnotowując tym samym roczny wzrost na poziomie 22%.

„Transsion szybko przechwycił stłumiony popyt z niższej półki na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie stabilizująca się wymiana walutowa również wspierała zaufanie partnerów handlowych. Ponadto ekspansja w Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatnich kilku kwartałów pozwoliła sprzedawcy przejąć popyt z niższej półki na niektórych niedostatecznie spenetrowanych rynkach” – Amber Liu, analityk w Canaly

Sukces Transsion wiąże się z prostą strategią oferowania tanich urządzeń o całkiem znośnych podzespołach. Firma nie ma zamiaru na razie przepychać się z Samsungiem czy Apple na najbardziej zatłoczonych rynkach, inwertując w rozwój w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jeśli zaś chodzi o ogólną sytuację na rynku smartfonów, to analitycy przewidują stopniową poprawę sytuacji. Pierwsza połowa roku przyniosła bowiem odwilż w kwestii dostaw urządzeń i podzespołów. Dostawcy przyjęli strategię bardziej elastycznego działania, z naciskiem na poszukiwanie nowych możliwości rynkowych. Analitycy z Canalys przewidują, że nadchodzący kwartał wyprowadzi wielu producentów ze strefy spadkowej.

Stock image from Depositphotos