5 marek smartfonów, które znikły z polskiego rynku. Tęsknicie?

Rynek smartfonów jest płynny i nie ma gwarancji, że marka, która dziś odnosi sukcesy, nie stanie jutro na skraju bankructwa. Oczywiście, nikomu nie życzymy źle, natomiast prawda jest taka, że czasem splot nieszczęśliwych okoliczności, złych decyzji i pecha może doprowadzić dużą markę na skraj upadku, albo i ten skraj przekroczyć. W historii zdarzało się już wiele takich przypadków i nawet jeżeli zawęzimy poszukiwania tylko do naszego kraju, zobaczymy, że wiele dużych marek zwinęło się z naszego rynku.

Ba - część z nich to uznane firmy o długiej historii i bardzo dobrej reputacji. Których marki więc wycofały się z naszego kraju?

Vivo

Vivo to najświeższy przypadek, w którym duża i znana marka wycofała się z naszego kraju. Smartfony firmy zawsze był skupione na fotografii i miały wiele interesujących technologii, jak chociażby moduł gimbala, pozwalający na lepszą stabilizację. Co więcej, firma nie wydawała się przechodzić kryzysu, dlatego bardziej w tym wypadku można obstawiać niezadowalające wyniki finansowe. To też oznacza, że firma może w każdym momencie wrócić, jednak nie ma co robić zakładów, bo to raczej nie zdarzy się prędko.

LG

LG jak wiecie jest bardzo bliskie mojemu sercu, jednak już jakiś czas przed wyjściem z polskiego rynku problemy producenta były dostrzegalne. Przede wszystkim, LG nie miało jednego pomysłu na funkcjonalność telefonu, przez co dochodziło do sytuacji, gdzie tworzyli nowy koncept (np. gesty powietrzne) ale go nie rozwijali, tylko porzucali i w następnym smartfonie promowali inną funkcję. To, w połączeniu z wysokimi cenami, doprowadziło do tego, że w 2021 cały dział mobilny został zamknięty.

Źródło: Depositphotos

Blackberry

BlackBerry to prawdopodobnie marka na tej liście, która budzi najwięcej nostalgicznych wspomnień. Pomimo, że jej urządzenia nigdy nie biły się o tytuł najlepiej sprzedającego się telefonu, to marka miała wierne grono użytkowników i często była wymieniana jednym tchem z najlepszymi. Blackberry jednak źle oceniło, w którą stronę rozwiną się smartfony, przez co ich urządzenia owszem, miały pomysł na siebie, ale nie trafiał on do masowego odbiorcy. Po latach przenoszenia praw autorskich pomiędzy różnymi firmami, marka Blackberry w końcu została uśmiercona.

Wiko

Wiko nie jest może tak znaną marką jak pozostałe, ale w Polsce było przez kilka lat. Wiąże się z nim jednak ciekawa historia, ponieważ po przejęciu przez chiński koncern (wcześniej należało do francuskiej firmy, wtedy też Wiko wycofało się z Polski) pod nazwą Wiko zaczęto sprzedawać... rebrandowane smartfony Huawei.

Honor

Honor to jedna z tych nielicznych sytuacji, gdzie firma najpierw wycofała się z naszego kraju, aby potem do niego powrócić. Honor wyszedł z Polski gdy Huawei odsprzedał go chińskiemu podmiotowi. Przez długi czas te dwie firmy wciąż produkowały smartfony będące praktycznie swoimi kopiami, jednak teraz Honor wraca z własnym pomysłem i nowymi smartfonami.

A które z tych marek Wy zapamiętaliście i jakie inne przychodzą Wam na myśl?

Źródło: Depositphotos