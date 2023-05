"European Media Industry Outlook" jest sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Europejską. Jego celem jest zbadanie tendencji w mediach i przeanalizowanie ich potencjalnego wpływu na unijne rynki medialne. Przeanalizowano w nim trzy sektory mediów (audiowizualny, media informacyjne i gry wideo), zapewniając przegląd rynku, tendencje technologiczne oraz pojawiające się wzorce produkcji i konsumpcji na szczeblu UE-27. Prognoza opiera się na badaniach konsumenckich, kwestionariuszach, ustrukturyzowanym wkładzie zainteresowanych stron i źródłach wtórnych, dotyczących wspólnego tematu konkurencyjności przemysłu UE.

Źródło: Depositphotos

W tym tekście przyjrzymy się informacjom związanym z rynkiem audiowizualnym, na który składają się zarówno kino, telewizja i usługi wideo na żądanie (VOD), a także filmy, seriale i filmy dokumentalne wyprodukowane w celu dystrybucji za pośrednictwem tych mediów. Nie da się ukryć, że sektor przeszedł głębokie i bardzo szybkie zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Jak czytamy w raporcie, został bezpośrednio dotknięty transformacją cyfrową i został poważnie dotknięty przez pandemię COVID-19. Kanały dystrybucyjne - przede wszystkich serwisy VOD, które pojawiły się zaledwie kilka/kilkanaście lat temu "miały strukturalny wpływ na wzorce konsumpcji i dynamikę rynku".

Rynek audiowizualny w Europie. Komisja Europejska z raportem na temat przyszłości branży medialnej

Mimo wszystko VOD to największe wzrosty. Gracze na rynku "Wideo na życzenie" zwiększyli swoją widownię, potencjalnie przyspieszając odejście od tradycyjnych transmisji (telewizja) i kin. Jednak w miarę nasilania się konkurencji między tego typu usługami, wiodące serwisy SVOD (Subscription Video on Demand - subskrypcja wideo na żądanie) mają trudności z utrzymaniem abonentów - także w Polsce, co pokazuje ostatnie badanie Media Panel. Choć Netflix wciąż jest najpopularniejszym tego typu serwisem w Polsce, w ostatnim czasie ubyło mu sporo widzów. Na początku roku serwis mógł pochwalić się widownią na poziomie prawie 13 mln Polaków, w kwietniu liczba ta spadła do 11,8 mln.

Źródło: Depositphotos

A jak wyglądają preferencje europejskich widzów? Raport Komisji Europejskiej zawiera wyniki przeprowadzonych przez IPSOS badań wśród mieszkańców 15 państw Unii Europejskiej (Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Irlandii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Szwecji) w wieku 16-65 lat. Wynika z niego, że to telewizja nadal pozostaje preferowanym przez Europejczyków medium do oglądania filmów i seriali.

Badanie wykazało, że około siedmiu na dziesięciu widzów w UE (71%) ogląda filmy lub seriale za pośrednictwem tradycyjnych kanałów telewizyjnych przynajmniej raz w miesiącu. Usługi subskrypcji wideo na żądanie (SVoD) są drugimi najczęściej używanymi usługami, z których korzysta 60% Europejczyków. Darmowe usługi streamingowe, w tym (BVoD) i reklamowe wideo na żądanie (AVoD) znajdują się na trzecim i czwartym miejscu z wynikiem 51% i 35%. Nieco mniej niż jedna czwarta (24%) pytanych twierdzi, że przynajmniej raz w miesiącu chodzi do kina.

Co oglądają Europejczycy?

Łatwość korzystania - to najważniejszy czynnik decydujący o tym, że konsumenci w UE korzystają z usług SVoD. Na drugim miejscu jest szeroki wybór wysokiej jakości filmów/seriali oferowanych przez te usługi. Ważny jest także wybór różnych gatunków, a także fakt, że usługi SVoD, z których korzystają konsumenci w UE, są postrzegane jako godne polecenia. Pytając użytkowników SVoD o ich główne powody subskrypcji nowej usługi, najczęściej wymieniana jest dostępność szerokiej gamy filmów lub seriali (32%) oraz atrakcyjna cena (32%).

Netflix okazał się najpopularniejszą usługą, osiągając połowę całkowitego czasu oglądania. Na drugim miejscu mamy Amazon Prime Video, a pierwszą trójkę zamyka Disney+. W pierwszej dziesiątce znalazły się także usługi VOD od Canal+ i Movistar+, HBO Max, GooglePlay, Sky Go, ViaPlay, iTunes (Apple TV+), FilmIn oraz MUBI.

Najchętniej oglądanymi produkcjami w serwisach VOD wśród Europejczyków są:

Stranger Things Dom z papieru Squid Game Teoria wielkiego podrywu The Walking Dead Peaky Blinders Bridgertonowie Lucifer Czarna lista Chirurdzy

Konsumpcja filmów i seriali w Europie jest zdominowana przez tytuły z USA (59% czasu oglądania), choć stanowią one jedynie 47% dostępnych pozycji. Z kolei produkcje z UE (w tym produkcje krajowe) stanowiły 28% wszystkich dostępnych tytułów w katalogach objętych próbą, ale ich udział w czasie oglądania wynosił zaledwie 22%. Spośród tych produkcji z UE, niekrajowe produkcje z UE stanowiły 14% dostępnych tytułów (co oznacza połowę produkcji z UE) i 9% czasu oglądania. Z kolei tytuły z Wielkiej Brytanii stanowią 9% zarówno pod względem dostępności, jak i czasu oglądania.