Rozwijaj swój biznes troszcząc się o ludzi - Responsly

Ludzie to serce każdego biznesu. Składają się na nich pracownicy, klienci i inne osoby powiązane z firmą. Jeżeli myślimy o rozwoju biznesu, często pomijamy aspekt troski o to, co już mamy. Szybciej pomyślimy o zatrudnieniu kogoś nowego niż o zmotywowaniu lub rozwinięciu osób już pracujących. Będziemy szukać nowych klientów, zamiast zadbać bardziej o tych obecnych.

Istnieje popularna statystyka powtarzana na różnego rodzaju wykładach i prezentacjach, że pozyskanie nowego klienta jest 5x droższe niż zatrzymanie odchodzącego. Podobna reguła tyczy się również pracowników. Ciężko to dokładnie zweryfikować, ale próbując policzyć koszta, można stwierdzić, że ma to sens. Patrząc na rosnące ceny pozyskania klienta w różnych branżach, można jasno stwierdzić, że taniej nie będzie. W przypadku pracowników sam czas na rekrutację i wprowadzenie nowego pracownika wydaje się już być dużym kosztem.

Celem Responsly jest stworzenie silnych relacji z pracownikami i klientami. Uważamy, że troska o klientów i pracowników powinna być podobna. Świetne wsparcie klienta nie jest możliwe, jeżeli osoby odpowiadające w firmie za jego realizację nie będą zadowolone ze swojej pracy. Nasze flagowe produkty Customer CX i Employee EX realizują naszą ideę i pozwalają firmom w rozwoju.

Badaj pracowników, aby znaleźć problemy

Nasze narzędzie kładzie nacisk na szukanie problemów. Jesteśmy świadomi, że problemy pracowników są naturalnym zjawiskiem. Braki motywacji, spadająca satysfakcja i syndrom wypalenia zawodowego, to dla nas główne obszary zainteresowania. Wierzymy, że stała obserwacja tych elementów pozwala na szybsze reagowanie i eliminację problemu u źródła. Zbyt późna identyfikacja często utrudnia rozwiązanie problemu i może prowadzić do rezygnacji pracownika. Realizujemy to poprzez krótkie i zautomatyzowane badania. Nie zajmują one dużo czasu, a pozwalają naszemu narzędziu dostrzec potencjalne problemy i powiadomić o tym pracownika.

Pytaj, ale też wymagaj od pracownika

Dzięki Responsly możesz nie tylko sprawdzić, czy pracownicy są zadowoleni i co myślą na różne tematy. Dzięki Friday Up's, co piątek dowiesz się od pracowników, co udało im się zrobić w tym tygodniu. Jest to świetna metoda samokontroli dla pracowników i eliminacja spotkań managerskich typu "co zrobiłeś/aś". Problemy ze zdefiniowaniem wykonanych zadań często są wczesnym znakiem problemów pracownika lub złej organizacji pracy w firmie.

Nowoczesne podejście do ocen pracowniczych

Standardem na rynku pracy są coroczne oceny pracownicze. W naszej opinii ten model ma dużo wad i powinien być zmieniony. Roczny odstęp pomiędzy ocenami w naszej opinii jest zbyt duży, problemy i napięcia w tym czasie mogą już eskalować do czasu kolejnej oceny. Dodatkowo duża odległość czasowa sprawia, że większość pracowników stresuje się podczas takiej oceny. Ten stres w naszej opinii jest poważnym tłumikiem, dla prawdziwej i szczerej opinii pracowników.

Jesteśmy przekonani, że coroczna ocena powinna być krótsza i uzupełniona o dodatkowe badania i oceny przeprowadzane w ciągu roku. Pracownik, który z łatwością może dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z podstawowymi aspektami wykonywanej pracy, będzie też bardziej skłonny do szczerych opinii na temat spraw, które mają fundamentalny wpływ na środowisko pracy jego i innych. Zgodnie z taką filozofią zaprojektowaliśmy nasze rozwiązanie Employee EX, które automatyzuje przeprowadzanie ocen i badań pracownika.

Automatyzacja badań klienta

Badanie satysfakcji klienta jest standardem na rynku. Coraz ciężej znaleźć firmę, która się nie pyta o opinię klienta. Niestety samo przeprowadzanie badań jest tylko częścią całego procesu.

Klient, który odpowiada negatywnie na pytania w ankietach liczy na reakcję ze strony firmy. Często ma poczucie, że i tak nikt tego nie przeczyta. Bardzo często taka sytuacja jest związana z technologicznym aspektem. Wypełnione ankiety wpadają do jednego kosza i są analizowane statystycznie. Wiemy, jak ważna jest reakcja na negatywny feedback i jak dużo może przynieść korzyści. Nasze rozwiązanie Customer CX rozwiązuje ten problem. Odpowiedzi w ankietach są analizowane pod kątem sentymentu i semantyki. System sam może zareagować na odpowiedź w ankiecie. Rozpozna, że jest negatywna i dotyczy na przykład polityki cenowej. Następnie może powiadomić odpowiednie osoby, wysłać automatyczną odpowiedź dotyczącą przedmiotu problemu lub otworzyć zgłoszenie w systemie obsługi. Reakcja na negatywny feedback jest w naszej ocenie szansą na zyskanie zadowolonego klienta, który jest w stanie promować biznes.

Wykorzystanie design-u

Wiemy, że design nie jest tak atrakcyjnym terminem, jak Artificial Intelligence. Jednak jest to element, na który kładziemy szczególny nacisk. Chcąc otrzymywać jak najlepszy feedback od odbiorców, musimy dostarczać wygodną możliwość przekazania informacji. Jeżeli nasze formularze będą trudne w uzupełnieniu, automatycznie tracimy pewną liczbę opinii. Szczególnie w przypadku badania klienta, łatwość podzielenia się opinią ma duże znaczenie. Nasze formularze są starannie zaprojektowane, aby wygodnie mogły się wyświetlać na każdym urządzeniu. Ponadto oferujemy szereg widgetów, które pozwalają wyświetlić ankiety w różnych miejscach strony internetowej lub aplikacji.

Nasze rozwiązanie wdrażamy w coraz większej ilości firm, dzięki czemu nasi klienci mogą lepiej rozwijać swoje biznesy. Zachęcamy do przetestowania naszego narzędzia lub kontaktu z nami w celu prezentacji naszych rozwiązań.