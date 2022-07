Opowiedz o swoim biznesie. Damy ci darmowy artykuł na Antyweb

Do rzeczy :

Jeśli jesteście polską firmą / startupem i chcecie opowiedzieć o swoim biznesie to oferujemy wam publikację artykułu na wasz temat w serwisie Antyweb.pl. Wszystko za darmo bez żadnych kosztów. Jest tylko jedno “ale” - musicie ten artykuł napisać sami. Musi on być ciekawy dla czytelników, marketingowego bełkotu nie opublikujemy,.

To nie jest takie proste:

Materiał ma być ciekawy i interesujący dla czytelnika. Zaczynając od samego tytułu, który chcąc nie chcą jest najważniejszy a kończąc na dobry rozkładzie śródtytułów i krótkich zwięzłych treściach tak aby nikt przy czytaniu nie przysnął.

Wbrew pozorom przygotowanie takiego tekstu to dużo pracy, dziś zwięzła forma jest kluczem do przykucia uwagi czytelników. Nie jest jednak łatwo napisać zwięzły tekst i jednocześnie przekazać to wszystko co się chce. Zabawcie się więc trochę w redaktora (mniej w PR-owca), napiszcie, a potem dajcie przeczytać znajomym a może oni niech dadzą przeczytać swoim znajomym. Jeśli feedback będzie pozytywny to znaczy, że dobrze zrobiliście swoją robotę.

Materiał powinien zawierać jak najwięcej faktów, liczb, danych i wszystkiego co możecie pokazać na temat waszego biznesu. To zawsze przyciąga ludzi i też uwiarygadnia was jako firmę rzetelnie opowiadającą o swoim biznesie.

Wspominałem, że tytuł jest ważny? Jest najważniejszy. Jeśli spalicie tytuł nikt nie zajrzy do środka chociażbyście właśnie wynaleźli kolejny cud technologiczny. Tytuł musi być intrygujący, zachęcający do przeczytania więcej. Może być emocjonalny, lekko skandalizujący (oczywiście z umiarem). Tytuł to wasz pierwszy i ostatni test kontaktu z czytelnikiem. Jeśli na tym etapie nie poradzicie sobie to dalszych już nie będzie.

Czego oczekujemy?

Dając wam całkowicie za darmo narzędzie komunikacji jakim jest tekst na Antyweb.pl oczekujemy od was :

Przygotowania rzetelnego materiału o waszej firmie na około 800 słów.

Dwóch grafik w tym jedna o szerokości nie mniejszej niż 1920 pikseli

Sprawdzenia gramatycznego i merytorycznego artykułu przed przesłanie go do nas

Jako redakcja nie będziemy ingerować w treść, nie będziemy redagować materiału ani też go sprawdzać pod względem stylicznym

Całość powinna być przygotowana jako jedna paczka i przesłana na adres redakcja@antyweb.pl , w tytule maila prosimy o wstawienie [OOSB] (skrót od Opowiedz O Swoim Biznesie)

Zastrzeżenia :

Zastrzegamy sobie możliwość odrzucenia publikacji tekstu na temat waszej firmy. Nie publikujemy też materiałów związanych z branżą NFT, kryptowalutami, usługami finansowymi, hazardem, doradztwem personalnym itp.

Jeśli tekst będzie miał za bardzo reklamowy lub marketingowy wydźwięk również nie będzie opublikowany. Publikując materiał w ramach Antyweb.pl bierzecie też za niego pełną odpowiedzialność.

Dla kogo :

Firmy nie starsze niż 5 lat, polskie, mniej lub bardziej związane z technologiami

Dlaczego warto?

Content is a king i to nadal jest prawda. Dobrze napisany ciekawy artykuł o biznesie jest warto o wiele więcej niż niejedna kampania reklamowa. Jeśli treść jest naturalna i w lekki i swobodny sposób opowiada o firmie to nie ma lepszego marketingu. Zadęcie, nachalność i próżność zawsze odpychają. Natomiast dobry materiał obroni się zawsze. Mamy na to zresztą na Antyweb wiele dowodów. Nie jeden startup czy młoda firma dzięki publikacjom w naszym serwisie zbudowała pierwszą grupę odbiorców / klientów. Mamy dojrzałych czytelników zainteresowanych technologiami i biznesem. Mamy wśród czytelników inwestorów, branżowych speców i fanów przedsiębiorczości.