[Rozwiązanie konkursu] Oto, kto wygrał Huawei nova 9

Jeżeli chodzi o Huawei nova 9, to jest to smartfon, który większość z was zna już od podszewki. Opowiadaliśmy wam już o tym, jakie ma podzespoły, jakie robi zdjęcia i jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Jakiś czas temu poświęciliśmy cały materiał wideo na pokazanie, czym jest ID Huawei i co dzięki niemu można zrobić w ekosystemie tego producenta.

Niedawno natomiast, pokazaliśmy, jakie ciekawe gry możemy znaleźć w AppGallery:

A także - sprawdziliśmy czy na telefonach Huawei można zainstalować wszystkie aplikacje niezbędne do codziennego użytku:

Jeżeli natomiast ktoś śledzi nasz kanał na YouTube (podpowiadam - warto) wie zapewne, że niedawno ogłosiliśmy także konkurs w którym do wygrania jest właśnie rzeczony, pojawiający się na filmach smartfon.

Rozwiązanie konkursu o Huawei nova 9

Wybór zwycięzcy nie był zadaniem prostym. Pod filmem na YouTube zamieściliście prawie 400 komentarzy, a ze względu na to, że w tym czasie serwis miał jakąś awarię, część z nich przesłaliście także mailowo bądź za pośrednictwem Facebooka. Pojawiło się sporo rymowanek, kilka osób postarało się ułożyć zdania w taki sposób by pierwsze litery układały się w "Huawei", a wielu z was podarowałoby ten telefon najbliższym, którzy potrzebują telefonu bądź też - są fanami marki. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli do rozdania i 20 modeli, to i tak musielibyśmy odrzucić większość komentarzy które nam się spodobały. W tym wypadku zwycięzca, albo raczej - zwyciężczyni, może być tylko jedna i jest nią pani Marzena Chojnacka, której komentarz, napisany gwarą poznańską bardzo się wszystkim w redakcji spodobał do tego stopnia, że wszyscy zaczęli szukać, czym jest amba z przerzutką :)

Panią Marzenę bardzo serdecznie prosimy o kontakt do 7.01.2022 na adres krzysztof.rojek@antyweb.pl celem weryfikacji i podania danych adresowych. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. :)

-

Materiał powstał przy współpracy z firmą Huawei.