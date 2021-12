Notebooki Dell Latitude odpowiadają na potrzeby nowoczesnego biznesu

Nie od dzisiaj wiadomo, że notebooki przeznaczone dla użytkowników biznesowych i korporacyjnych wyraźnie różnią się od swoich wersji konsumenckich. Dell od wielu lat swoim klientom oferuje urządzenia z serii Latitude, które muszą spełniać najwyższe standardy wytrzymałości i niezawodności oraz oferować odpowiednie możliwości techniczne. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić co firma może zaoferować najbardziej wymagającym użytkownikom, dla których przygotowano modele Latitude serii 7000 i 9000 z Windows 11 Pro na pokładzie.

Mobilność i wytrzymałość

Komputery z rodziny Dell Latitude 7x20 należą do najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku. Dostępne są z ekranem o przekątnej od 13,3 do 15,6 cala oraz w wersjach laptop oraz 2 w 1, które pozwalają korzystać z komputera jak z tabletu. Dzięki temu użytkownik może optymalnie dopasować rozmiar do swoich potrzeb, w zależności od tego czy więcej podróżuje czy jednak pracuje w biurze. We wszystkich tych przypadkach dostajemy jednak do dyspozycji sprzęt wykonany z najwyższej jakości materiałów. Dominuje przede wszystkim aluminium zapewniające odpowiednią sztywność całej konstrukcji oraz niewielką wagę. Dell korzysta też z włókna węglowego, które oferuje podobną wytrzymałość i jeszcze niższą wagę. Dzięki temu komputery z rodziny Dell Latitude spełniają też wymagania najnowszego wojskowego standardu MIL-STD-810H, który gwarantuje odpowiednią odporność na wibracje, skrajne temperatury czy upadki.

Na mobilność składa się nie tylko rozmiar, ale również możliwość pracy bez zasilania sieciowego. Poza samym akumulatorem, Dell zwrócił też uwagę w serii Latitude na szereg innych czynników. Zastosowanie matrycy i podświetlenia klawiatury o niskim poborze energii oraz oszczędne procesory z rodziny Intel Evo sprawiają, że czas pracy na zasilaniu bateryjnym jest rekordowo długi. W dodatku seria Latitude oferuje funkcję ExpressCharge, która pozwala uzupełnić nawet 35% energii baterii w 20 minut, lub 80% w godzinę. Jest to jedna ze składowych technologii Dell Optimizer, która dba o to abyśmy zawsze mieli do dyspozycji odpowiedni poziom naładowania baterii. Sztuczna inteligencja uczy się naszych zachowań i dostosowuje się do naszej codziennej rutyny. Pozwala to między innymi na zachowanie lepszej żywotności baterii (np. nie jest ładowana do 100% jeśli pracujemy głównie przy biurku). Pozostałe elementy tego rozwiązania to ExpressConnect dbająca o jak najlepsze połączenie WiFi, ExpressResponse poprawiająca działanie najczęściej używanych aplikacji oraz ExpressSign-in ułatwiająca logowanie się przy pomocy skanu twarzy i bez użycia rąk (czujnik zbliżeniowy sam wykrywa naszą obecność). Dell Optimizer to także technologia Intelligent Audio, która dba o to aby jakość dźwięku była na najwyższym poziomie. Chodzi tu nie tylko o to co my słyszymy, ale może przede wszystkim o to jak inni nas słyszą.

Komunikacja z każdego miejsca na świecie

Dla użytkowników biznesowych bardzo istotna jest też kwestia komunikacji. Do tej kwestii trzeba dzisiaj podejść jednak dwutorowo. Istotne są oczywiście możliwości nawiązania połączenia z siecią internet. Dlatego dzięki technologii ExpressConnect Dell Latitude zawsze będzie starał się wybrać najlepszy punkt dostępowy w okolicy, aby zapewnić odpowiednią jakość sygnału. Laptopy obsługują najnowszy standard WiFi 6E oferujący najwyższe prędkości przesyłu danych przez sieć bezprzewodową, a opcjonalnie dostępny jest też modem 4G/LTE lub nawet 5G. Co więcej mamy tutaj nie tylko wsparcie dla zewnętrznych kart SIM, ale również dla technologii eSIM. Dla osób, które sporo podróżują to ogromna wygoda, kiedy nie trzeba za każdym razem kupować nowej karty SIM, a można skorzystać z oferty eSIM. Co więcej zastosowane w serii Dell Latitude anteny dopasowują się trybu pracy urządzenia (laptop, tablet) tak aby zapewnić zawsze najlepszą jakość sygnału. To wszystko znacząco poprawia komfort pracy, choć tak naprawdę jest tylko środkiem do celu.

W obecnych czasach możliwość komunikacji zdalnej stała się kluczowa. Dlatego poza dobrym połączeniem z siecią, konieczne jest też wsparcie sprzętowe w kwestii możliwości prowadzenia chociażby telekonferencji. W laptopach Dell Latitude 7x20 znajdziemy między innymi kamerę FullHD z technologią Temporal Noise Reduction (TNR) zapewniającą redukcję tzw. szumu, który często pojawia się w słabych warunkach oświetleniowych. To miła odmiana w porównaniu do typowych notebooków, które rzadko kiedy mają kamerę oferującą więcej niż rozdzielczość HD. Kolejny element to minimum dwa mikrofony z technologią redukcji hałasu otoczenia - Intelligent Audio z rozwiązaniem Waves NX, które wzmacniają częstotliwości mowy, tak aby nasi rozmówcy dobrze nas słyszeli. Ich umieszczenie nad ekranem, obok kamery sprawia, że izolowane są od hałasu klawiatury czy szumu chłodzenia notebooka. Ostatni element to głośniki skierowane w górę, które zapewniają niczym nieprzytłumiony dźwięk naszych rozmówców.

Nie mniej istotny jest też jeszcze trzeci aspekt, a mianowicie oprogramowanie, które potrafi wykorzystać te wszystkie możliwości. Notebooki Dell Latitude wyposażone są w najnowszy system operacyjny Microsoftu - Windows 11 Pro oferujący sporo ułatwień w kwestii zdalnej współpracy. Integracja z takimi aplikacjami jak Office 365 czy MS Teams znacząco ułatwia wspólną pracę nad dokumentami na odległość. Tworzenie prezentacji dla klienta, ofert przetargowych czy zwyczajne spotkania są znacznie bardziej efektywne. Windows 11 oferuje też funkcję nazwaną Snapping and Docking, która pozwala w wygodny sposób zarządzać układem okienek na ekranie. Jednym kliknięciem można umieścić dane okno w konkretnym miejscu wyświetlacza, tak aby móc wygodnie pracować na wielu aplikacjach jednocześnie. Dodatkowo MS Teams wspiera wszystkie rozwiązania sprzętowe oferowane w notebookach Dell, w tym redukcję szumów otoczenia, czy zabezpieczenie SafeShutter dostępne w modelu Latitude 9420. To wszystko sprawia, że dostajemy gotowy ekosystem znacząco ułatwiający pracę.

Rozwiązania ułatwiające życie i zwiększające bezpieczeństwo

O komforcie korzystania z notebooka często decydują detale, które mogą nam czasami mniej lub bardziej doskwierać. Dlatego Dell w serii Latitude skupił się nawet na tych małych usprawnieniach, aby zapewniać jeszcze większą wygodę użytkownikom. Wsparcie technologii Windows Hello for Business dostępnej w Windows 11 Pro i logowanie przy pomocy skanu twarzy nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale Dell postanowił wykorzystać też czujnik zbliżeniowy do śledzenia tego czy jesteśmy przy komputerze (ExpressSign-in). Gdy się od niego oddalimy to system automatycznie się zablokuje, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Tak samo gdy już wrócimy do komputera, nie musimy nic naciskać, wystarczy spojrzeć na ekran i system Windows 11 automatycznie nas zaloguje. Komputery z serii Dell Latitude spełniają również wymogi standardu Secure-core PC, który jest dodatkową warstwą zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem. Połączenie sprzętowych, bezpiecznych elementów z technologią Intel vPro oraz systemem Windows 11 pozwala na stworzenie środowiska pracy, w którym nasze dane będą zawsze bezpieczne.

Technologia ExpressResponse korzystająca z rozwiązania Intel Adaptix ustawia natomiast automatycznie najwyższy priorytet dla najczęściej używanych aplikacji, aby otwierały się szybciej i działały sprawniej. Wszystko to dzieje się niejako poza użytkownikiem i jest elementem systemu Dell Optimizer. Administratorzy na pewno ucieszą się natomiast z rozwiązania Dell Client Command Suite, które pozwala w wygodny sposób zarządzać notebookami pracowników i pomagać im w rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych.

W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednym rozwiązaniu, a mianowicie technologii ComforView Plus. To sprzętowe rozwiązanie pozwalające na redukcję emisji szkodliwego niebieskiego światła przez wyświetlacz LCD. Dzięki zastosowaniu specjalnego filtra kolorów, szczyt fali niebieskiego światła jest przesunięty ze szkodliwych wartości między 415 a 460 nm, do 460-465 nm. Dzięki temu, że jest to rozwiązania sprzętowe, a ekrany są odpowiednie skalibrowane, nie ma to wpływu na wyświetlane kolory. Zdjęcia na komputerze Dell Latitude nadal będą miały swoje naturalne barwy i nie będą pożółkłe jak w rozwiązaniach programowych (tzw. tryb nocny).

Tablet czy laptop? Dell Latitude 9420 jest jednym i drugim

Niejako na podsumowanie warto wspomnieć o swoistej wisience na tym torcie. Topowy model Dell Latitude 9420 oferuje wszystko co to co najlepsze na rynku. To najmniejszy komputer wyposażony w ekran 14 cali (16:10) na świecie, który dzięki specjalnej konstrukcji zawiasów i warstwie dotykowej może służyć zarówno jako laptop jak i tablet. Poza tym oferuje wszystko to co mamy w serii 7x20, tylko jeszcze trochę lepsze. Czas ładowania baterii o 0 do 80% to zaledwie 40 minut, ramki ekranu mają zaledwie kilka milimetrów szerokości, do dyspozycji mamy nie 2, a 4 mikrofony, podobnie jak 4 głośniki skierowane zarówno w górę jak i w dół. WiFi pracuje w standardzie 6E, czyli z możliwością wykorzystania częstotliwości 6 GHz, a do dyspozycji mamy modem 5G z dual SIM (eSIM i zwykła karta SIM), który ma zamontowane anteny w kratkach głośników, dla jeszcze lepszej siły sygnału.

Dell Latitude 9420 gwarantuje też jeszcze większe bezpieczeństwo. Dzięki funkcji SafeShutter, przesłona kamery jest teraz otwarta tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Przy pomocy oprogramowania można wybrać aplikacje, które mają dostęp do kamery (np. Microsoft Teams) i ta będzie aktywowana tylko gdy jest faktycznie potrzebna. Ponadto na klawiaturze znalazły się fizyczne przyciski, które pozwalają wyciszyć mikrofon i wyłączyć kamerę. To rozwiązanie całkowicie sprzętowe, znacznie bezpieczniejsze i nadrzędne dla ustawień programowych. I skoro już mowa o telekonferencjach, 4 mikrofony działają we wszystkich kierunkach i posiadają funkcję redukcji szumów, echa oraz automatycznie wzmacniają głos tak aby nasi rozmówcy dobrze nas słyszeli.

Latitude 9420 oferuje wszystko co najlepsze, a przy tym nadal oferuje szereg portów zewnętrznych (HDMI 2.0, 2x Thunderbolt 4, USB 3.2 typu A, czytnik kart pamięci microSD), które bardzo często mogą okazać się przydatne. Jeśli to jednak dla was za mało, to zawsze możecie skorzystać z dodatkowej stacji bazowej podłączanej przy pomocy kabla USB typu C. Dostarczy ona nie tylko zasilanie, ale rozbuduje wszystkie komputery z rodziny Latitude o dodatkowe możliwości. To definicja prawdziwych urządzeń klasy premium.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Dell.