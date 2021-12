Co obejrzymy na Viaplay? Od seriali, przez filmy, aż po sport na żywo!

Zauważenie Polski przez NENT Group, do której należy serwis Viaplay, nie jest dziełem przypadku. Ocena polskiego rynku była bardzo dokładna - jego rozwój jest na bardzo ciekawym etapie, ponieważ w chwili obecnej około 25% gospodarstw domowych posiada subskrypcję usługi streamingowej, a Viaplay spodziewa się, że do 2025 roku wartość ta wzrośnie do 40%, a w optymistycznym wariancie nawet do 60%. Średnia liczba subskrypcji na gospodarstwo domowe zwiększy się więc z 1,5 do 2-2,5 w ciągu najbliższych czterech lat - przewiduje Viaplay. Plan platformy zakłada, że w tym okresie, to znaczy do 2025 roku, liczba subskrybentów w krajach nordyckich oraz w pozostałych regionach wyniesie po 6 mln, więc sumarycznie Viaplay celuje w osiągnięcie 12 milionów subskrybentów na wszystkich rynkach. Pomóc w tym mają nowo nabyte prawa oraz zaplanowane na kolejne sezony transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych, a także regularnie rozrastająca się kolekcja treści oryginalnych. W Polsce powstają już trzy seriale „Polskie morderczynie” „Czarny pies” i „Wolność jaskółki”, które realizowane są przez polskich twórców, polskie firmy i na podstawie polskich historii, w tym książki autorstwa Katarzyny Bondy. W przyszłości powstaną też polskie filmy w ramach Viaplay Originals, bo platforma ambitnie myśli także o tej gałęzi rynku.

Filmy i seriale na wyłączność, a także sport na żywo

Tym, co odróżnia Viaplay od konkurencji, to zróżnicowana oferta, ponieważ oprócz filmów i seriali, w serwisie na żywo możemy oglądać wiele dyscyplin sportowych, a platforma posiada lokalną redakcję. Brak ograniczenia liczbą kanałów sprawia, że Viaplay bez problemu może transmitować mnóstwo imprez, wydarzeń i spotkań jednocześnie, dając widzom ogromny wybór.

Niezwykle ważny jest także model oparty na międzynarodowej współpracy, obejmującej wszystkie rynki, na których dostępna jest platforma. Jak podkreśla Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay w Polsce, podstawowe założenie jest takie, że wszyscy dziennikarze sportowi tworzą jedną redakcję, bez względu na kraj. “Jestem w stałym kontakcie z szefami działów sportu z innych krajów, wymieniamy się informacjami. Kiedy jesteśmy umówieni na wywiad, zawsze staramy się zebrać pytania od całej grupy, tak aby każdy mógł później wykorzystać fragment, który najbardziej go interesuje. Gdy przygotowujemy materiał, zawsze myślimy o tym, jak można użyć go w innych krajach, w których działa NENT Group.” - zaznacza Paweł Wilkowicz.

Obecnie polska redakcja Viaplay włączona jest w taką współpracę przy transmisjach rozgrywek Bundesligi, ale już wkrótce obejmie ona także angielską Premier League, a następnie wyścigi Formuły 1. W przypadku Bundesligi szefowie redakcji sportowych Viaplay spotykają się na cotygodniowej odprawie, w trakcie której omawiane są plany dotyczące najbliższych transmisji m.in. materiałów wykorzystywanych podczas przedmeczowego studia, przygotowywanych wywiadów, obsady komentatorskiej poszczególnych spotkań, ustalane jest także to kto ma pierwszeństwo, jeśli liczba miejsc do pomeczowych rozmów z piłkarzami jest ograniczona.

“Przed Klassikerem i po Klassikerze zrobiony przez naszą polską redakcję film o początkach kariery Roberta Lewandowskiego był pokazany m.in. w fińskim oraz duńskim studiu Bundesligi i Ligi Mistrzów, a wywiad Mateusza Borka z Robertem Lewandowskim o smutku po drugim miejscu w plebiscycie France Football wykorzystała każda redakcja NENT Group. Każda też emitowała wywiady dotyczące sędziowania meczu Borussia-Bayern, które przeprowadził Jan Age Fjoertoft z Jude’em Bellinghamem i Erlingiem Haalandem. Nikt nie wyciąga z Erlinga Haalanda i innych gwiazd Bundesligi tyle ile Jan Age, nikt nie wyciąga z Roberta Lewandowskiego tyle ile Mateusz Borek. Nikt nie zrobi wywiadu z Bo Svenssonem z Mainz lepiej niż koledzy z Danii, a Finowie z bramkarzem Lukasem Hradeckym. Całe wyzwanie polega na tym, by pomysł na wywiad skoordynować z potrzebami jak największej liczby krajów. I to jest bardzo przyjemne wyzwanie”. – podkreśla Paweł Wilkowicz.

KSW, Bundesliga, NHL, a wkrótce Premier League i F1

Najnowszym nabytkiem Viaplay są prawa na wyłączność do transmisji gal KSW. Współpraca obejmuje nie tylko Polskę, ale też 9 innych europejskich krajów, więc zawody po raz pierwszy będą docierać do tak szerokiego grona odbiorców w bezpośredni sposób, a jednocześnie dostęp do transmisji będzie łatwiejszy dla Polaków mieszkających w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, na Łotwie, Litwie i w Holandii. Partnerstwo z KSW oznacza także zwiększenie liczby wydarzeń organizowanych każdego roku - będzie ich 12 począwszy od 2022 r., a Viaplay i KSW będą wyznaczać ścieżki rozwoju utalentowanych zawodników MMA reprezentujących różne rynki Viaplay, umożliwiając im występy na galach KSW. Pierwsza gala, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem widzów, odbyła się w połowie grudnia, a jej ukoronowaniem była walka pomiędzy broniącym mistrzowskiego pasa Mamedem Chalidowem a Chorwatem Roberto „Robocopem” Soldiciem, zakończona zwycięstwem przez nokaut i odebraniem tytułu legendzie dyscypliny przez nową gwiazdę KSW. Tego samego wieczoru Salahdine Parnasse, w rewanżowym starciu o mistrzostwo wagi piórkowej KSW, odzyskał tytuł pokonując Daniela Torresa. Kolejne emocje już wkrótce, ponieważ następna gala KSW odbędzie się 15 stycznia 2022 roku, a walką wieczoru będzie starcie pomiędzy broniącym mistrzowskiego pasa Tomaszem Narkunem a Ibragimem Chuzhigaevem.

KSW jednak tylko otwiera liczbę dyscyplin, które można na żywo oraz na życzenie śledzić w Viaplay, bo na liście znajdują się też piłkarskie rozgrywki Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA, rozgrywki Bundesligi w piłce ręcznej, darty PDC, rozgrywki piłki nożnej kobiet, od początku 2022 roku spotkania piłkarskiego Pucharu Narodów Afryki, a już teraz także czołową hokejową ligę świata NHL. To pierwszy raz, gdy Polacy mogą tak wygodnie i komfortowo śledzić zmagania najlepszych hokeistów na świecie, ponieważ do tej pory transmisje były dostępne okazjonalnie w telewizji i tylko z wybranych spotkań. Od teraz kibice mogą zobaczyć każde spotkanie na żywo lub na życzenie, a w późniejszym czasie obejrzeć także podsumowanie spotkania z najważniejszymi wydarzeniami z lodowiska.

Studio Viaplay

Studio Viaplay w Warszawie ma powierzchnię ponad 500 m2. Dodatkowo w jego skład wchodzi przestrzeń wykorzystywana przez realizatorów oraz pomieszczenia dla komentatorów poszczególnych wydarzeń. Warszawskie studio połączone jest z siecią światłowodową NENT Group. W trakcie transmisji studia meczowego wykorzystywane są najnowocześniejsze kamery Sony HDC3500 UHD z obiektywami UHD Fujinon i Canon – do produkcji oraz montażu treści wideo używany jest natomiast specjalistyczny sprzęt realizatorski DYVI marki EVS, który dzięki zastosowanemu oprogramowaniu umożliwia tworzenie różnorodnych obrazów i formatów.

Charakterystycznym elementem studia Viaplay są ogromne ekrany LED – zastosowano modele IE025R i IE025R-F Samsunga o wymiarach 17.8x2.8m oraz 6.7x2.1m, a ich łączna powierzchnia to ponad 65m2. Wyświetlane na nich grafiki są przygotowywane z wykorzystaniem sprzętu marki Chyron. Za pomocą oprogramowania Chyron Paint tworzone są także analizy przeprowadzane na żywo i wyświetlane przez ekspertów studia Viaplay na ogromnym ekranie dotykowym. Podczas studia meczowego wykorzystywane są także elementy rozszerzonej rzeczywistości, tworzone za pomocą Zero Density System opartego na Unreal Engine – dzięki temu zespół Viaplay może zastosować różnorodne elementy graficzne, których nie ma w studio, lecz widzowie mogą zobaczyć je na swoich ekranach.

Jakość transmisji na Viaplay

W każdym przypadku kluczowa jest dynamika i stabilność transmisji, dlatego Viaplay prowadzi streaming w rozdzielczości co najmniej HD 720p i 50 klatkach na sekundę. Tutaj warto zaznaczyć, że urządzenie końcowe, na którym widz ogląda transmisję, musi obsługiwać taki klatkaż, dlatego w przeciwnym razie zamiast 50 kl/s wyświetlanych będzie 25 kl/s, co wpływa na odbiór transmisji. O rozmachu przedsięwzięcia transmisji online najlepiej świadczy liczba godzin - aż 50 000 każdego roku na wszystkich rynkach, dlatego wybór takiej specyfikacji streamu przez Viaplay wynika z wieloletniego doświadczenia, a platforma stale pracuje nad rozwojem oferty. Już wkrótce do oferty Viaplay dołączą m.in. Premier League oraz Formuła 1, która od wielu lat transmitowana jest przez Viaplay na innych rynkach, co zapewni obszerne i kompleksowe relacje uzupełniające transmisję z wydarzeń.

Wykup dostęp bezpośrednio lub u operatora

Miesięczny dostęp do Viaplay kosztuje 34 zł, a dzięki licznym partnerom usługę można wykupić u wielu operatorów. Jak zaznaczają przedstawiciele serwisu Viaplay celem jest dotarcie do polskich widzów na wiele sposobów, a to oznacza oferowanie dostępu do platformy zarówno poprzez bezpośrednie subskrypcje, jak i za pośrednictwem różnorodnych partnerów. Umowy zawarte z Play, Vectrą oraz UPC, pokazują długoterminowe zaangażowanie serwisu streamingowego Viaplay oraz chęć dotarcia do lokalnych odbiorców - na wszystkich rynkach, na których działa serwis, kluczowym priorytetem jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do Viaplay. Co ważne, w ramach jednej subskrypcji i konta w serwisie utworzyć można aż do 6 profili dla każdego z widzów, gdzie każdy z nich będzie otrzymywać spersonalizowane rekomendacje czy własną historię transmisji. Z Viaplay skorzystamy na niemal dowolnym urządzeniu: od smartfona, przez tablety i komputery, a na telewizorach kończąc, gdzie dostępne są dedykowane każdej z platform aplikacje w języku polskim.

Zapowiedziane nowości pokazują, że Viaplay będzie mieć jeszcze więcej do zaoferowania w najbliższych miesiącach i latach, ale już teraz nie brakuje treści, którymi warto się zainteresować. Jak podkreśla Viaplay, oferta platformy to unikalne połączenie treści Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali oraz programów dla dzieci, a także najważniejszych, transmitowanych na żywo, wydarzeń sportowych, która jest bardzo atrakcyjna dla polskich odbiorców.

Materiał powstał we współpracy z Viaplay