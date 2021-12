Loewe We.Hear 2, czyli z dobrą muzyką w domu i w plenerze

Na rynku mamy dziś tak dużo bezprzewodowych głośników, że ciężko się w tym odnaleźć. Jeśli szukacie czegoś, co równie dobrze zagra na plenerowej imprezie, jak i w domowym salonie, to ceniony niemiecki producent Hi-Fi firma Loewe ma dla was ciekawą i docenioną już przez ekspertów propozycję, głośnik We. HEAR 2.

Dlaczego Loewe?

Loewe, znane z produkcji wysokiej klasy telewizorów, produkuje od kilku lat podobnie pozycjonowane urządzenia domowego Hi-Fi. Produkty niemieckiej wyróżnia nie tylko jakość dźwięku, ale też ich solidna budowa oraz niepowtarzalne i wielokrotnie nagradzane wzornictwo. Jeśli poszukujecie sprzętu muzycznego klasy premium, Loewe to marka dla Was.

Loewe We. Hear 2 - niech moc będzie z wami

Opisywany tutaj głośnik to przedstawiciel nowej submarki stworzonej przez niemiecką firmę „We. by Loewe”. Jednymi z jej pierwszych przedstawicieli są głośniki przenośne We. HEAR. Numerek 2 po nazwie produktu oznacza, że mamy do czynienia z większym spośród muzycznych „braci”.

Cylindryczny głośnik o wysokości prawie 30 cm i średnicy około 11 cm, kryje w swoim wnętrzu zestaw głośników wysokotonowych oraz średnio-niskotonowych o mocy 2x15 W (RMS). Przekłada się to na całkowitą moc muzyczną 60 W, z mocnymi basami i wyrazistymi wysokimi tonami.

Głośnik bez problemu potrafi obsłużyć całkiem spore plenerowe imprezy, sprawdzi się również w dużych salonach. Co ważne, głośniki z tej serii można parować w zestawy stereo, dzięki czemu uzyskamy jeszcze lepsze brzmienie i większy zasięg wysokiej jakości dźwięku.

Producent zadbał, aby proces parowania był maksymalnie uproszczony. Głośnik ma na obudowie dedykowany przycisk dla tej funkcji. Wystarczy, że obok ustawimy drugi taki sam głośnik i po kolei wciśniemy na nich przyciski parowania. Pierwszy z głośników obsłuży kanał lewy, drugi prawy. Po połączeniu, cały zestaw zgłosi się w ustawieniach Bluetooth jako jedno urządzenie.

Te wszystkie cechy, z wysokiej jakości dźwiękiem na czele, spowodowały, że EISA (Expert Imaging and Sound Association) przyznała We. Hear 2 tytuł najlepszego głośnika przenośnego w edycji 2021-22 swoich słynnych nagród. A skoro jesteśmy już przy nagrodach, to zdecydowanie powinniśmy przeskoczyć na temat wzornictwa.

Loewe We. Hear 2 - wygląd doceniony

O kształcie głośnika napisałem kilka akapitów wyżej, mamy tu do czynienia z dość dużym cylindrem. Loewe pokryło go autorską tkaniną akustyczną, która nie tylko chroni głośnik przed zabrudzeniami, ale poprawia również jakość przechodzącego przez nią dźwięku.

Głośniki występują w czterech kolorach, możemy wybrać spomiędzy jasno i ciemno szarego (Cool grey i Storm grey), koralowego (Coral red) oraz morskiego (Aqua blue). Wygląd głośników tej serii doceniły jury znanych konkursów designerskich, iF International Forum Design oraz Design Zentrum. We. Hear w 2021 r. otrzymał cenione wyróżnienia: IF Design Award 2021 oraz reddot winner 2021.

Góra i dół, lub jak kto woli boki głośnika, zostały wykonane z wytrzymałego tworzywa, tego samego koloru co tkanina. Perforacje na ich powierzchniach poprawiają dystrybucje basów. Tył głośnika rozpoznamy dzięki dużej i odchylanej na bok plastikowej listwie, pod którą kryją się przyciski sterujące, mikrofon oraz zabezpieczone dodatkowo gumową zaślepką złącza: USB-C do ładowania oraz audio jack 3,5 mm.

Przyciski są cztery, pierwszy służy od parowania, dwa od regulacji głośności a przycisk „Power” oczywiście do włączania i wyłączania urządzenia. Odchylona listwa może służyć jako rączka, lub stopka stabilizująca głośnik, gdy używamy go horyzontalnie. Powyżej i poniżej listwy znajdziemy solidne zaczepy, dla znajdującego się na wyposażeniu głośnika pasa. Dzięki niemu wyprawa w teren z tym niemałym i ważącym 2 kg urządzeniem będzie wygodna i bezpieczna.

Loewe We. Hear 2 w terenie

Loewe We. Hear 2 posiada certyfikat wodoodporności IPX6, jest pyłoszczelny i odporny na zachlapania. Według producenta nawet solidny strumień wody 100 l/min. nie jest w stanie go uszkodzić, pod warunkiem oczywiście, że porty będą zabezpieczone zaślepką.

USB-C na szczęście nie trzeba często używać, Loewe wyposażyło swój głośnik w dużą baterię o pojemności 4000 mAh, która pozwala na 15 do 17 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Pełne naładowanie przy pomocy zalecanej ładowarki 5V 2A potrwa od 4 do 5 godzin.

Jako źródeł muzyki możemy używać urządzeń parowanych przy pomocy Bluetooth 5.0 z profilami A2DP oraz AVRCP lub podłączonych do analogowego złącza audio jack 3,5 mm. Głośnik oczywiście bez problemów współpracuje z urządzeniami z iOS lub Androidem na pokładzie, które są naturalnym „środowiskiem” dla tej klasy urządzeń.

Loewe We. Hear 2 - Podsumowanie

Jeśli poszukujecie głośnika o niebanalnym wyglądzie, uniwersalnym charakterze, którego da się efektywnie wykorzystać zarówno na imprezach plenerowych, jak i w domu, to We. Hear 2 powinien być dla Was bardzo atrakcyjną propozycją.

Loewe We. Hear 2 kosztuje na dziś 849 zł i możecie kupić w przedsprzedaży u naszego partnera, firmy Top Hi-Fi & Video Design.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Top Hi-Fi & Video Design