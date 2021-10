Huawei przez lata szedł jak burza. Zdobywał rynek za rynkiem, serca użytkowników smartfonów należało do nich. Najpierw kusili ceną, ale wystarczyło kilka lat by byli na szczycie. Aparaty fotograficzne w ich flagowcach to najwyższa półka - i nawet te sprzed kilku lat wciąż potrafią zachwycać. Po banie nałożonym przez amerykańską administrację firma nie ma lekko. Ale nie poddaje się: regularnie wprowadza na rynek nowe produkty, nie boi się rozszerzać portfolio o inne produkty niż smartfony. Ale też o smartfonach nie zapomina - stale rozwija swój sklep AppGallery, w którym coraz trudniej natknąć się na braki popularnych aplikacji. No, poza tymi od Google, ale to już zupełnie inna sprawa. Po wielu miesiącach ciszy i uzupełnieniu biblioteki, Chińczycy powracają z nowym smartfonem który debiutuje na naszym rynku: Huawei Nova 9. Średniakiem z dużymi aspiracjami.

Huawei Nova 9: wszystko co musisz wiedzieć o smartfonie

Huawei Nova 9 to, nomen omen, nowe wcielenie średniej półki od Huawei. Producent opisuje swój najświeższy model mianem „perfect all-roundera”, co można przetłumaczyć jako idealnie wszechstronny. I na pierwszy rzut oka coś w tym jest: solidny procesor (Snapdragon 778G), fajny pakiet aparatów fotograficznych (w tym główny - 50 MP Ultra Vision Camera z sensorem RYYB), zaawansowane funkcje nagrywania wideo, wysokiej jakości wyświetlacz i design, który od początku sprawia wrażenie produktu premium. Zaokrąglone krawędzie, całość pokrycie szkłem - a do tego waży raptem 175 gramów i ma 7,77 mm. grubości.

Huawei Nova 9: specyfikacja techniczna

Wielkość ekranu: 6,57”

6,57” Typ ekranu: OLED

OLED Odświeżanie ekranu: 120Hz

120Hz Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 px

2340 x 1080 px Pokrycie kolorów: P3 Color Gamut, 10,7 miliarda kolorów

P3 Color Gamut, 10,7 miliarda kolorów Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Wbudowana pamięć na dane: 128 GB

128 GB Pojemność akumulatora: 4300 mAh

4300 mAh Szybkie ładowanie: Tak - Huawei SuperCharge 66W

Tak - Huawei SuperCharge 66W Aparaty fotograficzne (tył): główny: 50MP Ultra Vision Camera z sensorem RYYB f/1.9; ultraszerokokątny: 8MP f/2.2; głębia: 2MP f/2.4, macro: 2MP f/2.4.

główny: 50MP Ultra Vision Camera z sensorem RYYB f/1.9; ultraszerokokątny: 8MP f/2.2; głębia: 2MP f/2.4, macro: 2MP f/2.4. Aparat do selfie: 32 MP, f/2.0 ze stabilizacją obrazu Smart AIS oraz łatwym przełączaniem się między kamerkami podczas nagrywania;

32 MP, f/2.0 ze stabilizacją obrazu Smart AIS oraz łatwym przełączaniem się między kamerkami podczas nagrywania; NFC: jest

jest Łączność: WiFi 6, Bluetooth 5.2

WiFi 6, Bluetooth 5.2 System: EMUI 12

EMUI 12 Waga: 175 g.

175 g. Warianty kolorystyczne: niebieski, czarny

Huawei Nova 9: pierwsze wrażenia

Miałem przyjemność już spędzić chwilę z najnowszym smartfonem Huawei i… muszę przyznać, że pierwsze wrażenie robi naprawdę dobre. Na większe testy przyjdzie jeszcze czas, ale poza oczywistymi brakami w kwestii aplikacji od Google i koniecznością pewnego obchodzenia pewnych rzeczy naokoło, szybki rzut okiem do świata App Gallery i sytuacja wygląda tam dużo lepiej, niż ją zapamiętałem sprzed kilkunastu miesięcy. Fajny widok, chociaż… obawiam się, że dla lwiej części konsumentów przyzwyczajonych do pewnych rozwiązań - może okazać się niewystarczający.

Nie jestem specjalnym fanem zaokrąglonych krawędzi w smartfonie, ale przyznaję, że sama bryła prezentuje się naprawdę fajnie. Podobnie zresztą jak ekran AMOLED. Wysoka rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania w połączeniu z EMUI 12 robią piorunujące wrażenie i nie ukrywam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jak sprawnie to działa. Podobnie zresztą jak aparaty fotograficzne, które - nie da się ukryć - czerpią dużo z flagowców. A jako że Huawei ma na tym polu spore doświadczenie, to można się pozytywnie zaskoczyć. Widać też, że producenci bardzo mocno stawiają na typowo lifestyle’owe używanie ich nowego sprzętu - jednoczesne nagrywanie przednią i tylną kamerą w trybie Vlogowania to rzecz zdecydowanie nie dla każdego, ale… wierzę, że i ona znajdzie swoich amatorów.

Jeżeli liczyliście, że nowy smartfon Huawei od razu zaoferuje ich autorski system HarmonyOS… to nie. Jeszcze nie - bo takowy ma się pojawić w jednej z nadchodzących aktualizacji, ale producent nie zdradza jeszcze kiedy.

Huawei Nova 9 - cena i dostępność

Poza samym smartfonem, poznaliśmy także cenę nowego smartfona Huawei. Jak na średnią półkę przystało, nie jest ani specjalnie tanio, ani... specjalnie drogo. Urządzenie będzie w Polsce kosztować 2299 złotych. Na zachętę dodam też, że do 11 listopada trwa promocja w ramach której w tej cenie wszyscy klienci kupujący Huawei Nova 9 w prezencie otrzymają słuchawki Freebuds 4. Przedsprzedażowa oferta będzie dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz u operatorów Play i Plus. Regularna sprzedaż nowych telefonów ruszy 12 listopada.