Nawiguj i zamawiaj taxi prosto ze smartwatcha Huaweia

Nowe smartwatche Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro

Nowa linia urządzeń to dwa modele smartwatchy Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro, które oferowane są w kilku wariantach. Decydując się na jeden z nich możemy wybrać, czy chcemy bardziej eleganckie urządzenie z bransoletą, czy smartwatch z nastawieniem sportowym, skórzanym paskiem. Zegarki Huaweia posiadają okrągłe ekrany, więc nawiązują do klasycznego wykończenia i stylistyki, którą znamy od lat. Dla wielu osób ważne jest, by smartwatch nie był postrzegany jako gadżet lub kawałek elektroniki na ich nadgarstku, a raczej jako część garderoby i tego można oczekiwać po nowych smartzegarkach Huaweia. Skrywane przez tradycyjną konstrukcję funkcje zaskoczą wiele osób, bo są przydatne niemalże przy każdej czynności, którą dziś wykonujemy na smartfonie. Nieważne, czy chodzi o obowiązki zawodowe, zmagania podczas treningów, robienie zakupów lub zamawianie taksówki, czy po prostu pozostanie w kontakcie z bliskimi oraz znajomymi, smartwatche oferują mnóstwo użytecznych rozwiązań. Jednocześnie pozwalają nam zapomnieć o ładowaniu smartwatcha nawet przez kilka dni w klasycznym trybie nawet z łącznością LTE oraz przez kilkadziesiąt dni w trybie ultra.

Ćwiczysz? Nie zdejmuj smartwatcha, włącz odpowiedni tryb

Niezależnie od naszych potrzeb, w portfolio na pewno znajdziemy coś dla siebie, a to tylko początek, ponieważ pod względem możliwości i oferowanych funkcji, a także obsługiwanych aplikacji możemy liczyć na ciągłe rozwój i nowości. Huawei Watch 3 z HarmonyOS znakomicie odpowie na potrzeby związane z aktywnością, bo mamy do wyboru ponad 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, treningi halowe i na świeżym powietrzu, a każdego dnia możemy podejrzeć podsumowanie, na które składają się statystyki monitorujące całą aktywność.

Codzienny kompan, na którym można polegać

W ciągu dnia Huawei Watch 3 z HarmonyOS sprawdzi się natomiast nie tylko jako kompan dla naszego smartfona, ale także jako jego zamiennik, ponieważ modele z łącznością LTE umożliwiają na pozostanie w kontakcie i aktualizowanie danych dzięki bezpośredniemu połączeniu z siecią komórkową. Odbieranie połączeń, odpisywanie na SMS-y czy powiadomienia z komunikatora oraz e-maile - możemy być cały czas na bieżąco nie sięgając po smartfon lub nie zabierając go ze sobą. Sterowanie muzyką czy aparatem też jest możliwe, więc zastosowań smartwatcha jest naprawdę sporo, a stale ich przybywa, ponieważ asortyment AppGalery stale się rozszerza o nowe aplikacje i w sklepie pojawiają się niezwykle użyteczne usługi.

Zamawiaj i kontroluj kurs iTaxi z zegarka

Najnowszymi z nich są iTaxi oraz AutoMapa, dzięki którym wygodnie będziecie mogli nawigować lub przemieszczać się po nieznanej okolicy oraz zamawiać taksówki. Dzięki aplikacji iTaxi o wiele szybciej i bardziej komfortowo użytkownicy będą mogli zamówić przejazd i kontrolować związane z nim kwestie. Na ekranie smartwatcha otrzymamy bowiem informację o zakończeniu kursu kierowcy w naszej okolicy, a także o tym, że zmierza już w naszym kierunku - wtedy wyświetlony zostanie przybliżony czas, kiedy się pojawi u celu. W trakcie kursu na smartwatchu sprawdzimy, o której godzinie będziemy na miejscu docelowym, a wcześniej dowiemy się, że kierowca na nas czeka i poznamy numer rejestracyjny jego pojazdu. Z poziomu zegarka dowiemy się o ewentualnym anulowaniu kursu przez kierowcę i użytkownik sam dysponuje możliwością anulowania kursu. Prawie każda z tych sytuacji to codzienność przy podróżowaniu dzięki przejazdom iTaxi, dlatego w całej gamie okoliczności będziemy mogli liczyć na większy komfort korzystania z usług aplikacji. Nie musimy stale sprawdzać telefonu i wszystkich powiadomień - te najważniejsze są łatwo dostępne i można je odczytać w trakcie szybkiego zerknięcia. W wielu sytuacjach nie mamy wolnych dłoni, spieszymy się albo marzniemy, więc wtedy skorzystanie ze smartwatcha może być najlepszym wyjściem. Wszystkie te funkcje dostępne są na smartwatchu po zainstalowaniu aplikacji Aplikacja Pasażera iTaxi na smartfonie.

AutoMapa już na smartwatchach Huaweia

W przypadku AutoMapy mamy do czynienia z pierwszą tak szczegółową mapą Polski i Europy, z której można korzystać na zegarkach Huawei Watch. Jej możliwości są naprawdę obszerne, ponieważ na ekranie smartwatcha bez problemu sprawdzimy nasze aktualne położenie, które będzie stale aktualizowane. Jeśli będziemy chcieli “rozejrzeć się” po okolicy, to uczynimy to na ekranie dotykowym w ten sam sposób, co na smartfonie, a jeden ze skrótów błyskawicznie przywraca widok na bieżącą pozycję. Zrobimy to mając wolne ręce, bo wystarczy unieść nadgarstek, by ujrzeć mapę, więć w wielu sytuacjach będzie to naprawdę niezwykle pomocne. Bez obaw, nie będziecie musieli korzystać z gestów multitouch na wyświetlaczu zegarka, by przybliżać i oddalać widok mapy - zrobicie to za pomocą korony. Pokrętło znajduje się na krawędzi i zegarka, co pozwala precyzyjnie ustawić żądany widok w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy szukacie konkretnego budynku, czy tylko przeglądacie okolicę. Szukając konkretnego adresu nie musimy więc co chwilę sięgać po smartfon, bo podglądając naszą bieżącą pozycję na mapach na smartwatchu możemy nawet sprawdzać numerację budynków widoczną na urządzeniu na naszym nadgarstku. Jeszcze w tym roku planowana jest aktualizacja aplikacji, która przyniesie nowe funkcje, więc możliwości AutoMapy na zegarku tylko wzrosną.

Coraz więcej lokalnych aplikacji w AppGallery na smartfonach Huaweia

Oczywiście na tych dwóch aplikacjach nie kończą się nowości w AppGallery dla smartfonów Huaweia, bo wśród nich są też aplikacja multimedialne jak Empik Music i Podcast GO więc lista lokalnych usług stale rośnie i są na niej te najbliższe polskim użytkownikom platformy oraz usługi. Co istotne, wspierają one także smartwatche Huaweia, więc bez problemu możemy obsługiwać kontrolki głośności i sterowanie odtwarzaniem z poziomu zegarka. Ci, którzy już z tego korzystają doskonale wiedzą, jak wygodne to jest i jak trudny bywa powrót do korzystania z przewodowych słuchawek lub każdorazowe sięganie po telefon, by zmienić piosenkę lub delikatnie przyciszyć odtwarzanie. Więcej nowych aplikacji oraz aktualizacji z dodatkowymi funkcjami można spodziewać się w najbliższych miesiącach, więc uważnie przyglądajcie nowości w AppGallery każdego dnia.

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei