Mega Tydzień z Oppo w T-Mobile - drugi smartfon 50% taniej. Sprawdzamy

Jeszcze przez 6 dni w T-Mobile trwa Mega Tydzień z Oppo, to promocja w której drugiego smartfona możemy kupić z 50% obniżką. Postanowiłem ją sprawdzić i porównać z innymi opcjami.

Mega Tydzień z Oppo w T-Mobile

W promocji u naszego magentowego operatora jest obecnie sześć zestawów ze smartfonami Oppo:

Oppo Reno5 Lite + Oppo A54 5G

Oppo Reno5 Lite + Oppo A74

Oppo Reno5 5G + Oppo A54 5G

Oppo Reno5 5G + Oppo A74

Oppo Reno5 Z 5G + Oppo A54 5G

Oppo Reno5 Z 5G + Oppo A74

Na tapet weźmiemy zestaw Oppo Reno5 5G + Oppo A54 5G.

Skoro to smartfony z 5G to do porównania weźmiemy najtańszy abonament 5G w T-Mobile za 65 zł, zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 200 GB transferu danych.

T-Mobile Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 65,00 zł 0,00 zł 24 1 560,00 zł Oppo Reno5 5G 100,00 zł 99,00 zł 24 2 499,00 zł Oppo A54 5G Razem 4 059,00 zł

Na start za ten zestaw zapłacimy 99 zł i później w 24 ratach po 100 zł - to za same urządzenia. Na koniec umowy zapłacimy więc za te smartfony 2 499 zł (uwzględniona zniżka 200 zł za abonament GIGA lato).

Oppo Reno5 5G + Oppo A54 5G w Orange

Sprawdziłem oferty wszystkich operatorów i na ten moment jeszcze Orange ma obydwa smartfony w ofercie. Oppo Reno5 5G w najtańszym abonamencie 5G Plan 60 za 60 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych) na start kosztuje 598,99 zł i później w 24 ratach po 47,99 zł. Razem za samego smartfona zapłacimy więc 1 750,75 zł.

Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 60,00 zł 0,00 zł 24 1 440,00 zł Oppo Reno5 5G 47,99 zł 598,99 zł 24 1 750,75 zł Oppo A54 5G 62,45 zł 0,00 zł 20 1 249,00 zł 4 439,75 zł

Oppo A54 5G z kolei w 20 ratach 0% po 62,45 zł będzie nas kosztował 1249,00 zł, co razem nam daje 2 999,75 zł za oba smartfony, czyli 500 zł drożej niż w T-Mobile - to mniej więcej połowa rynkowej ceny za Oppo A54 5G. Niemniej to i tak bardzo dobra promocja, jeśli chodzi o ofertę abonamentową w T-Mobile.

Oppo Reno5 5G + Oppo A54 5G w sklepie

Warto jednak zawsze sprawdzić takie oferty w porównaniu z opcją bez abonamentu, czyli wybieramy ofertę na kartę 5G w Orange za 39 zł miesięcznie, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych) oraz kupujemy smartfony na raty 0% w sklepie.

Do porównania wziąłem ceny tych smartfonów w jednym z najpopularniejszych EURO RTV AGD. Niestety, w przypadku zakupu na raty 0% Oppo Reno5 5G będziemy musieli je spłacać przez aż 30 miesięcy po 66,63 zł, a Oppo A54 5G przez 20 miesięcy po 62,45 zł.

W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 39,00 zł 0,00 zł 30 1 170,00 zł Oppo Reno5 5G 66,63 zł 0,00 zł 30 1 998,90 zł Oppo A54 5G 62,45 zł 0,00 zł 20 1 249,00 zł 4 417,90 zł

Razem za te smartfony zapłacimy więc w opcji sklepowej 3 247,90 zł, czyli drożej niż w Orange o prawie 250 zł i prawie tysiąc złotych niż w T-Mobile. Możemy tu jeszcze obniżyć koszt zakupu w sklepie o łącznie 400 zł, jeśli zdecydujemy się na zakup tych smartfonów za gotówkę - wówczas w połączeniu z ofertą na kartę finalnie zapłacimy nieznacznie mniej niż w aktualnej promocji T-Mobile.