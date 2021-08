Twój stary smartfon T-Mobile wymieni za darmo na Samsunga Galaxy A22 5G

T-Mobile M+ - Urodziny z 5G

16 września T-Mobile będzie świętować 25. urodziny w Polsce. Do tego dnia od dziś każdy, kto przyniesie do salonu T-Mobile i odda swojego sprawnego smartfona oraz zawrze nową umowę lub przedłuży obowiązującą z abonamentem T-Mobile M+ (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych), otrzyma za darmo nowego smartfona Samsung Galaxy A22 5G bez żadnych dopłat.

Lista telefonów do odkupu

Lista 184 telefonów, które można wymienić na Samsung Galaxy A22 5G przedstawia się następująco:

Apple iPhone 6s 128 GB Huawei P30 lite 128 GB Oppo A7x 128 GB Samsung Galaxy Note9 128 GB Apple iPhone 6s 16 GB Huawei P30 lite New Edition 256 GB Oppo Reno3 128 GB Samsung Galaxy Note9 512 GB Apple iPhone 6s 32 GB Huawei P30 Pro 128 GB Oppo Reno3 256 GB Samsung Galaxy S10 128 GB Apple iPhone 6s 64 GB Huawei P30 Pro 256 GB Oppo Reno3 A 128 GB Samsung Galaxy S10 512 GB Apple iPhone 6s Plus 128 GB Huawei P30 Pro 512 GB Oppo Reno3 Pro 128 GB Samsung Galaxy S10 Lite 128 GB Apple iPhone 6s Plus 16 GB Huawei Y6p 64 GB Oppo Reno3 Pro 256 GB Samsung Galaxy S10+ Apple iPhone 6s Plus 32 GB Huawei Y6s (2019) 32 GB Oppo Reno4 Lite 128 GB Samsung Galaxy S10+ 128 GB Apple iPhone 6s Plus 64 GB Huawei Y6s (2019) 64 GB Samsung Galaxy A10 32 GB Samsung Galaxy S10e 128 GB Apple iPhone 7 128 GB Huawei Y7 Pro (2018) 32 GB Samsung Galaxy A12 128 GB Samsung Galaxy S10e 256 GB Apple iPhone 7 256 GB Huawei Y7 Pro (2019) 128 GB Samsung Galaxy A12 32 GB Samsung Galaxy S10e 512 GB Apple iPhone 7 32 GB Huawei Y7 Pro (2019) 32 GB Samsung Galaxy A12 64 GB Samsung Galaxy S7 32 GB Apple iPhone 7 Plus 128 GB Huawei Y7 Pro (2019) 64 GB Samsung Galaxy A20 32 GB Samsung Galaxy S7 64 GB Apple iPhone 7 Plus 256 GB LG G8S ThinQ 128 GB Samsung Galaxy A20e 32 GB Samsung Galaxy S7 active Apple iPhone 7 Plus 32 GB LG G8S ThinQ 64 GB Samsung Galaxy A20s 32 GB Samsung Galaxy S7 edge 128 GB Apple iPhone 8 128 GB LG G8X ThinQ 128 GB Samsung Galaxy A20s 64 GB Samsung Galaxy S7 edge 32 GB Apple iPhone 8 256 GB LG K22 32 GB Samsung Galaxy A21 64 GB Samsung Galaxy S7 edge 64 GB Apple iPhone 8 64 GB LG K30 (2019) 16 GB Samsung Galaxy A21s 32 GB Samsung Galaxy S8 64 GB Apple iPhone 8 Plus 128 GB LG K30 32 GB Samsung Galaxy A21s 64 GB Samsung Galaxy S8 Active 64 GB Apple iPhone 8 Plus 256 GB LG K40 32 GB Samsung Galaxy A40 64 GB Samsung Galaxy S8+ 128 GB Apple iPhone 8 Plus 64 GB LG K40S 32 GB Samsung Galaxy A41 64 GB Samsung Galaxy S8+ 64 GB Apple iPhone SE 128 GB LG K42 64 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 32 GB Samsung Galaxy S9 128 GB Apple iPhone SE 32 GB LG K50S 32 GB Samsung Galaxy A5 (2017) 64 GB Samsung Galaxy S9 256 GB Apple iPhone SE 64 GB LG Q7 32 GB Samsung Galaxy A50 128 GB Samsung Galaxy S9 64 GB Huawei Mate 20 lite 64 GB LG Q7 64 GB Samsung Galaxy A50 64 GB Samsung Galaxy S9+ 128 GB Huawei Mate 30 128 GB LG V40 ThinQ 128 GB Samsung Galaxy A50s 128 GB Samsung Galaxy S9+ 256 GB Huawei Mate 30 Lite 128 GB LG V40 ThinQ 64 GB Samsung Galaxy A50s 64 GB Samsung Galaxy S9+ 64 GB Huawei Mate 30 Pro 128 GB Motorola Moto E6 Play 32 GB Samsung Galaxy A51 128 GB Sony Xperia 1 128 GB Huawei Mate 30 Pro 256 GB Motorola Moto E6 Plus 32 GB Samsung Galaxy A51 64 GB Sony Xperia 1 64 GB Huawei P smart 2019 32 GB Motorola Moto E6 Plus 64 GB Samsung Galaxy A6 (2018) 32 GB Sony Xperia 10 64 GB Huawei P smart 2019 64 GB Motorola Moto E7 32 GB Samsung Galaxy A6 (2018) 64 GB Sony Xperia XA2 32 GB Huawei P smart 2020 128 GB Motorola Moto E7 Plus 64 GB Samsung Galaxy A6+ (2018) 32 GB Sony Xperia XZ3 64 GB Huawei P smart 2020 64 GB Motorola Moto G7 Power 64 GB Samsung Galaxy A6+ (2018) 64 GB Xiaomi Mi 8 128 GB Huawei P smart Pro 2019 64 GB Motorola Moto G8 Power 64 GB Samsung Galaxy A7 (2017) 32 GB Xiaomi Mi 8 64 GB Huawei P20 128 GB Motorola Moto G9 Play 64 GB Samsung Galaxy A7 (2018) 128 GB Xiaomi Mi 9 Lite 64 GB Huawei P20 64 GB Nokia 2.3 32 GB Samsung Galaxy A7 (2018) 64 GB Xiaomi Redmi 9 128 GB Huawei P20 lite (2019) 128 GB Nokia 2.4 32 GB Samsung Galaxy A70 128 GB Xiaomi Redmi 9 64 GB Huawei P20 lite (2019) 64 GB Nokia 2.4 64 GB Samsung Galaxy A70s 128 GB Xiaomi Redmi 9AT 32 GB Huawei P20 lite 128 GB Nokia 3.1 16 GB Samsung Galaxy A71 128 GB Xiaomi Redmi Note 9 128 GB Huawei P20 lite 32 GB Nokia 3.1 32 GB Samsung Galaxy J3 (2017) 16 GB Xiaomi Redmi Note 9 32 GB Huawei P20 lite 64 GB Nokia 5.1 16 GB Samsung Galaxy J4+ 16 GB Xiaomi Redmi Note 9 4G 128 GB Huawei P20 Pro 128 GB Nokia 5.1 32 GB Samsung Galaxy J4+ 32 GB Xiaomi Redmi Note 9 4G 256 GB Huawei P20 Pro 256 GB Nokia 6.2 128 GB Samsung Galaxy Note FE 64 GB Xiaomi Redmi Note 9 64 GB Huawei P20 Pro 64 GB Nokia 6.2 32 GB Samsung Galaxy Note10 Lite 128 GB Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB Huawei P30 128 GB Nokia 6.2 64 GB Samsung Galaxy Note8 128 GB Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB Huawei P30 256 GB Oppo A15 32 GB Samsung Galaxy Note8 256 GB Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 128 GB Huawei P30 64 GB Oppo A72 128 GB Samsung Galaxy Note8 64 GB Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max 64 GB

Promocja „Urodziny z 5G„ dostępna jest wyłącznie w salonach sprzedaży T-Mobile. Każdy chętny klient - obecny lub nowy, który przyniesie jeden z powyższej listy smartfonów do salonu T-Mobile, będzie go mógł wymienić na nowego Samsunga Galaxy A22 5G. Warunek jest jeden, a w zasadzie dwa - smartfon do wymiany musi być w pełni sprawny oraz trzeba przedłużyć lub podpisać nową umowę na abonament T-Mobile M+.

W regulaminie promocji T-Mobile zaznacza, iż aby uniknąć wątpliwości co do stanu urządzenia, które oddajemy nie będą przyjmowane smartfony ze stłuczonym ekranem lub pęknięta obudową oraz uszkodzone na skutek zalania lub wygięte.

Źródło: T-Mobile.