Bardzo mile wspominam “Oficera”, to wciąż jeden z moich ulubionych polskich seriali. A właśnie w nim wcielała się pani w policjantkę. Czy w przypadku “Rojst’97” w pani głowie pojawiły się takie pozytywne myśli: znów będę mogła to zrobić?

Bardzo. Wydaje mi się, że to jakaś pętla, bo to było tak dawno i można powiedzieć, że to był mój debiut. Bardzo ważny i wspominany do dzisiaj. Widzowie często wracają do tego serialu i pamiętają. I nawet na samym początku zastanawiałam się, jak to jest, że drugi raz w życiu będę policjantką, czy to przywoła moje wspomnienia. Okazuje się, że minęło tyle lat i jest to tak diametralnie różniąca się rola, że sierżant Anna Jass jest zupełnie inną osobą niż Aldona w Oficerze.

Dlatego zapytam, jaka jest Anna? My ją w czasie seansu oglądamy z pewnego dystansu, staramy się poznać dzięki fabule i pani grze, ale to bardzo skryta postać. Czy taki był zamysł na Annę Jass?

Tak, bo Anna Jass jest najbardziej introwertyczną osobą, jaką poznałam w życiu. To jest dziewczyna, która wszystko ma w środku i rzadko pokazuje emocje i to co myśli, więc jest taką zagadką.

Czy dołączając do obsady miała Pani za sobą seans “Rojsta”, 1. sezonu?

Oczywiście, widziałam.

I jak wrażenia?

Widziałam go tyle razy, że znam już na pamięć, więc wrażenia wspaniałe. Bardzo mi się podobało.

