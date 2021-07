Wyjątkowy powrót na Podlasie, który zaskakuje. Kruk – 2.sezon – recenzja

Roszada w obsadzie sprawia, że choć w centrum wydarzeń nadal mamy „Kruka” i trapiące go problemy, to całość jest niezwykle świeża i ciekawa. Nowe twarze znakomicie wkomponowały się w tę produkcję, ponieważ bardzo dobrze czują klimat, na jakim najbardziej zależało duetowi Korolczuk i Pieprzyca. Powrót tego drugiego na fotel reżysera był strzałem w dziesiątkę, bo wykreowany przez niego świat ożywa ponownie na ekranie i zasysa nas od pierwszych minut.

To nie jest serial dla każdego, ale fani będą zadowoleni z powrotu

Nie mam jednak wątpliwości, że podobnie jak ostatnim razem, tak i teraz nie każdemu spodoba się „Kruk”. Mimo, że otrzymujemy sporą dawkę akcji i dynamicznych scen, to wciąż jest w głównej mierze dramat psychologiczny, który pozwala nam zagłębić się w głowę głównej postaci. Kruk wydaje się być jeszcze bardziej zagubiony, niż wcześniej, co sprawia, że i my nie wiemy, czy mamy za niego trzymać kciuki, czy nie. Niektóre z podejmowanych przez niego działań budzą wątpliwości i obawy, dlatego bywają momenty, kiedy nie potrafimy zaufać jego osądowi i źle oceniamy jego decyzje. To prowadzi do ciekawej relacji z głównym bohaterem, którego sytuacja wydaje się czasem bez wyjścia.

Całość ponownie znakomicie nakręcono i zrealizowano, więc jeśli byliście fanami 1. sezonu, to nowe odcinki doskonale wpiszą się w lubiany przez Was styl. Do niektórych zmian oczywiście musiało dojść, ale wszyscy wychodzą z podjętych decyzji obronną ręką. To bardzo miłe zaskoczenie, bo ponownie (po „Rojst 97”) otrzymujemy kontynuację, która rozbudowuje świat o nowe lokalizacje, sprawy, postacie, a jednocześnie jest tak głęboko zakorzeniona w debiutanckiej serii.

Pierwszy odcinek 2. sezonu „Kruka” pojawi się 9 lipca na CANAL+, CANAL 4K Ultra HD oraz CANAL+ online.