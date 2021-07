Na takie zamknięcie historii liczyliśmy. 2. sezon „Rojst 97” uratował serial – recenzja

I są jeszcze retrospekcje, których chyba nikt się nie spodziewał, a nadają one znacznie szerszego kontekstu niektórym wątkom, a szczególnie jednej z postaci. Nie będę zdradzał więcej na ten temat, tym bardziej że początkowo bardzo sceptycznie podszedłem do tego pomysłu, ale ostatecznie stwierdziłem, że dodało to serialowi smaku i wykwintności, bo niejako tłumaczy opowiedziane wcześniej historie.

I dlatego ten sezon uważam za tak udany. Wprowadzone nowe postacie oraz ich wątki świetnie komponują się z tymi, których już znamy. Ich losy nie przeplatają się bezpośrednio, co było bardzo dobrą decyzją, ale uzupełniają się tu i ówdzie, wspólnie tworząc bardzo spójny obraz skomplikowanej opowieści. Największe brawa należą się twórcom za to, że odważyli się wrócić do niektórych historii i dopowiedzieć je do końca albo w pewnym stopniu wytłumaczyć. Część wątków zamknięto dość szybko i nagle, ale dało to pewne poczucie spełnienia, jeśli ktokolwiek miałby pytać o te postacie, które pamiętamy.

Obsada Rojst 97 nie ma słabych punktów