Google szykuje smartfon jakiego nigdy nie miał. To spore zaskoczenie

Wygląda na to, że Google w tym roku chciało nas zaskoczyć. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy wam pierwsze rendery smartfonów Pixel 9 i Pixel 9 Pro. Okazuje się, że były to de facto modele Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL, a do oferty trafi jeszcze trzecie urządzenie.

Google rozbudowuje portfolio produktów

Sporym zaskoczeniem był dla nas fakt, że oba smartfony z rodziny Pixel 9 jakie Google ma zaprezentować jesienią, będą posiadały po trzy obiektywy. Do tej pory telephoto (powiększenie) miał tylko większy model Pro, podobnie jak dodatkowe funkcje związane z edycją zdjęć oraz wideo. Wygląda jednak na to, że w tym roku takich smartfonów może być dwa, a oprócz nich pojawi się jeszcze trzeci, zwykły Pixel 9 z dwoma obiektywami (standardowym oraz szerokokątnym). Tym samym pełna oferta Google na jesieni będzie składała się nie z dwóch, a z trzech smartfonów: Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 (widoczny a poniższym obrazku).

Z oznaczeniem XL mieliśmy już do czynienia wcześniej, np. przy okazji Pixela 5 XL, więc nie jest to jakie duże zaskoczenie. Wygląda na to, że Google chce nieco bardziej zbliżyć swoją ofertę do konkurencji, jak choćby Apple, która oferuje nawet cztery różne smartfony. Ma to też więcej sensu biorąc pod uwagę, że już w Pixelu 8 wersja Pro otrzymuje nieco większe możliwości niż bazowy model. Teraz nie będzie już wątpliwości, że smartfony Pixel 9 Pro będą tymi lepszymi, a Pixel 9 ma być po prostu nieco słabszym urządzeniem z jeszcze mniejszym ekranem. Według plotek ma mieć 6 cali, zamiast 6,1 cala w Pixel 9 Pro i 6,8 cala w Pixelu 9 Pro XL. Nie wiadomo jednak jak bardzo będzie różniła się reszta specyfikacji. Obecność tego modelu w ofercie podważa też nieco sens Pixela 8a, a później 9a, które będą zapewne wzajemnie kanibalizowały sprzedaż.

Google Pixel 9/Pro - specyfikacja

Wszystko będzie zapewne zależało od tego jak zostanie ustalony cennik. Wiele na ten temat może powiedzieć nam majowa premiera Pixela 8a, który od podstawowego modelu z tej serii praktycznie niczym istotnym nie będzie się różnił, łącznie z ekranem 120 Hz. Szczegółów na temat dokładnej specyfikacji nowych modeli jeszcze nie ma. Pewne jest tylko, że dostaniemy nowy procesor - Google Tensor G4, zapewne nieco więcej pamięci RAM w modelach Pro (12 GB?) oraz ekrany AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Szczegóły na temat aparatów też jeszcze nie są jasne, poza tym, że będzie to standardowy obiektyw, szerokokątny oraz telephoto z kilkukrotnym powiększeniem. Zmieni się też design, co widać na powyższych renderach. Niestety na premierę tych smartfonów musimy poczekać przynajmniej do października.

źródło: 91mobiles