Wyniki badań czarno na białym jak wiele czasu marnujemy na sprzątanie. Co na to marka eufy?

Wiadomo jak to jest z pupilami – mają urocze pyszczki, merdające ogony i miękkie futerka. Stoi za tym jednak jeszcze druga strona medalu. Zostawiają też sierść, odciski łap i tony piasku wniesionego ze spacerów lub rozsypanego żwirku. Z tego powodu, jako właściciel zwierząt domowych, nieraz się zastanawiałem: ile właściwie czasu marnuję na sprzątanie? Psy i koty to radość każdego dnia, ale także jest to życie z codzienną walką o czystość. Najnowsze badania Anker Innovations – producenta robotów sprzątających eufy – pokazują jednoznacznie: to właśnie właściciele zwierząt sprzątają częściej, intensywniej i chętniej sięgają po technologie, które pomagają w porządkach.

Czarno na białym – właściciele zwierząt inwestują więcej

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby posiadające zwierzęta domowe są skłonne wydać więcej na roboty sprzątające niż ci, którzy nie mają pupili. I to nie są małe różnice – średni deklarowany wydatek właściciela psa lub kota to aż 1074 zł, podczas gdy wśród osób bez zwierzaka ta kwota wynosi 908 zł. Dane te jeszcze bardziej nabierają mocniejszego wydźwięku gdy dodamy, że ponad połowa właścicieli czworonogów rozważa zakup sprzętu powyżej 1000 zł, a niemal co czwarty bierze pod uwagę wydatek rzędu 2000 zł lub więcej.

W tym miejscu można się zdziwić, skąd taka gotowość do inwestowania? Odpowiedź jest aż zabawnie prosta i do bólu znana na własnej skórze. Chodzi o to, że po prostu życie z pupilem wymaga częstszego oraz dokładniejszego sprzątania. I jak się okazuje, odkurzanie i mycie podłóg to w tym segmencie potrafi być nawet codzienność.

Roboty sprzątające? To już nie gadżet, ale codzienne wybawienie

Ślady łap na podłodze, sierść w narożnikach, kłębki pod sofą – właściciele zwierząt domowych wiedzą, jak szybko potrafi się zabrudzić dom. Nic więc dziwnego, że według badania eufy aż 32% z nich odkurza codziennie, a 16% również każdego dnia mopuje podłogi. Dla porównania – wśród osób nieposiadających zwierząt odsetek ten jest ponad dwukrotnie niższy. W liczbach wygląda to tak: 41 minut tygodniowo na odkurzanie i 29 minut na mopowanie – właściciele zwierząt spędzają przy sprzątaniu realnie więcej czasu i to bez żadnej różnicy czy nasz pupil to kot albo pies. Nic dziwnego, że coraz więcej osób szuka sposobów, by ten czas odzyskać.

Szczęśliwie nasze czasy to doba innowacyjnych rozwiązań, których częścią jest właśnie marka eufy, czyli nowoczesne roboty sprzątające. To właśnie ta technologia stała się dla wielu właścicieli zwierząt nie tylko wygodą, ale wręcz niezbędnym wyposażeniem domu. 94% badanych z tej grupy deklaruje, że takie urządzenia są dla nich przydatne. 70% korzysta z nich codziennie lub prawie zawsze, a 35% już posiada swojego „automatycznego pomocnika”.

Wniosek nasuwa się sam, prawda? Kiedy sprzątasz częściej, szybciej doceniasz technologie, które robią to za ciebie, a na domiar skutecznie i bez narzekania.

Na pomoc się meldują eufy E25 i E28. Sprytni pomocnicy dla właścicieli zwierząt

Na potrzeby codziennego wsparcia odpowiadają nowe modele robotów sprzątających marki eufy: E25 i E28. To urządzenia zaprojektowane od podstaw tak, by radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie codzienność ze zwierzakiem w domu i innymi przypadkami, które znamy z naszego doświadczenia. Dla eufy nie ma znaczenia, czy zadanie dotyczy posprzątania sierści, piasku, a nawet ketchupu. Na omijanie misek z karmą też znajdzie się parę sztuczek.

Model eufy 25 nie przejmuje się ani piaskiem, ani sierścią

Sercem eufy 25 jest silnik generujący aż 20 000 Pa mocy ssania – to poziom, który pozwala zebrać sierść z dywanów, fug i zakamarków, nie zostawiając niczego przypadkowi. Robot ten jest naturalnie wyposażony w system mopowania, który dzięki funkcji HydroJet ma na bieżąco myte obydwa mopy w czasie pracy. Wspólnie dbają oto, aby urządzenie nie rozmazywało brudu, tylko go rzeczywiście usuwało – idealnie w walce z odciskami łap po deszczowym spacerze lub mokrą plamą, spowodowaną przypadkowym strąceniem czegoś ogonem ze stołu.

Roboty sprzątające eufy są oczywiście uzbrojone i w rozwiązania smart, prezentujące inteligentne podejście do tematu. Za sprawą technologii AI.See, robot rozpoznaje i omija ponad 200 typów obiektów, takich jak zabawki, miski, legowiska czy zwinięte kable. Nie trzeba więc codziennie „odgruzowywać” mieszkania przed uruchomieniem odkurzacza, a także mamy pewność, że w przeciwieństwie do poczciwego mopa, nikt nie rozleje miski za wodą.

Mniej plątania, więcej porządku z zaawansowanymi szczotkami eufy 25

Nowe szczotki DuoSpiral zostały zaprojektowane tak, by minimalizować plątanie się sierści – co oznacza mniej przerw na ręczne czyszczenie robota i dłuższą żywotność urządzenia. Natomiast ramię CornerRover radzi sobie z dokładnym sprzątaniem narożników i przy ścianach, czyli dokładnie tam, gdzie sierść lubi się gromadzić najbardziej, a przy użyciu tradycyjnych metod, musielibyśmy im poświęcić więcej czasu.

Czymże jednak byłaby definicja wygody bez postawienia kropki nad i w postaci stacji dokującej? Ten element to prawdziwy gamechanger, który ostatecznie potwierdza, dlaczego trudno sobie teraz właścicielom zwierząt wyobrazić życie bez robotów sprzątających równie mocno, jak bez ich pupili. Wszystkie wymienione czynności dzieją się bez konieczności każdorazowego opróżniania urządzenia czy dolewania wody – dzięki stacji dokującej robot sam uzupełni zasoby, opróżni pojemnik, umyje i wysuszy mop. To automatyzacja, którą się naprawdę odczuwa.

Jednak jeżeli komuś potrzeba jeszcze więcej możliwości...

Wspomniany wcześniej model eufy E28 dostarcza wszystkie innowacje eufy E25, ale ma jeszcze jednego asa w rękawie, który naprawdę może zaskoczyć – pierwszy robot sprzątający, który… ma własny, przenośny odkurzacz ręczny. Wystarczy go odłączyć ze stacji i można od razu odkurzyć kanapę, fotel, schody czy tapicerkę w aucie. Bez kabli, bez szukania osobnych urządzeń, a najlepsze jest to, że zawsze będzie czekać w gotowości na tej samej, wygodnej stacji dokującej co robot sprzątający eufy E28.

Przedsprzedaż z bonusem

Dla wszystkich, którzy dzielą dom z czworonogiem, może to być inwestycja, która naprawdę się opłaca – mniej sprzątania, więcej czasu na wspólne zabawy i zero frustracji, kiedy znów ktoś wbiegnie z ubłoconymi łapami na świeżo umytą podłogę albo gdy przypadkiem znów się gołą stopą nastąpi w koci żwirek.