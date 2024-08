Lewandowski sięga po portfel. Wyciągnie firmę z tarapatów

Polski gamedev to nie tylko giganci pokroju CD Projekt RED czy Techlandu – to także cała masa małych studiów, które tworzą niszowe tytuły. Jednym z nich jest Big Cheese Studio, znane dotychczas z różnorakich symulatorów, dostępnych na Steam. To właśnie ta firma padła obiektem zainteresowania spółki Slik Road Games – jej współwłaścicielem jest sam Robert Lewandowski.

Cooking Simulator trafi na nowe urządzenia – wszystko dzięki wsparciu akcjonariuszy

Polski napastnik w ostatnim czasie już raz pojawił się w sferze gamingowej, gdy w maju zdecydował się zostać twarzą platformy G2A. Teraz Lewy powraca w nieco innej formie – jako akcjonariusz spółki, która zainwestuje pieniądze w rozwój Big Cheese Studio. Developer z powodu wewnętrznych problemów zanotował spore spadki wartości akcji i tu z pomocą przychodzi właśnie Slik Road Games, zajmujące się wprowadzaniem gier na chiński rynek.

Flagowym produktem Big Cheese Studio jest Cooking Simulator. SRG ma w najbliższej przyszłości skupić się na tworzeniu dodatków oraz wprowadzeniem gry na urządzenia mobilne. Firma ma ulec także restrukturyzacji – mowa tu między innymi o wprowadzeniu na pokład nowych członków rady nadzorczej, w tym ekspertów branży gamingowej. Na tym jednak SRG nie ma zamiaru poprzestawać, bo na horyzoncie są już kolejne inwestycje w mniejsze studia.

Jak podaje portal MyCompanyPolska, Slik Road Games ma w zanadrzu nietypowy rekwizyt, warty fortunę. Chodzi konkretnie o skrzypce Stradivarius z 1667 roku, wycenione na ponad 30 mln zł. Spółka chce posłużyć się aktywem w celach marketingowych, organizując wydarzenia kulturalne wraz z chińskimi partnerami.

